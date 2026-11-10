Роскачество: ГОСТ на русскую кухню передали на утверждение в Росстандарт

Tекст: Валерия Городецкая

Стандарт разработан совместно с рабочей группой при Минпромторге, в которую вошли ведущие эксперты в области гастрономии и истории питания, передает РИА «Новости». В окончательную версию первой редакции вошли 132 блюда, их список будет регулярно пересматриваться.

ГОСТ содержит описание каждого блюда, список ингредиентов, возможные разновидности, способ подачи и технологические особенности.

Как отметили в Роскачестве, национальный стандарт призван сохранить русскую традиционную кухню как часть нематериального этнокультурного достояния страны, гарантировать достоверность технологий приготовления и способствовать росту популярности блюд в мире.

По словам руководителя комитета ресторанного бизнеса «Деловой России» Михаила Гончарова, ГОСТы на национальную кухню существуют в Италии, Южной Корее, Вьетнаме и Франции. Он добавил, что в стандарте нет жестких рецептур, но важно сохранить суть блюда, чтобы, например, борщ не превратился в просто овощной суп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Минпромторг сообщил о планах принять ГОСТ на традиционную русскую кухню к концу 2026 года.

В апреле Роскачество объявило о завершении общественного обсуждения ГОСТа.

В проекте первого ГОСТа содержатся рекомендации по приготовлению более ста традиционных русских блюд, среди которых борщ, окрошка и салаты.