Самолет-разведчик ВВС Британии пролетел у границ Калининградской области

Tекст: Валерия Городецкая

Самолет Королевских ВВС вылетел с авиабазы Уоддингтон в 14:58 мск и взял курс на восток. Достигнув Калининградской области, борт прошел вдоль ее северо-западных границ, выполнил петлю и развернулся, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные полетов.

В 17:55 мск самолет-разведчик следовал в западном направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.

В воскресенье американский самолет совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.

В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.