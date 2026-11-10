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    10 ноября 2026, 18:29 • Новости дня

    Самолет-разведчик ВВС Британии пролетел у границ Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил патрулирование вблизи Калининградской области.

    Самолет Королевских ВВС вылетел с авиабазы Уоддингтон в 14:58 мск и взял курс на восток. Достигнув Калининградской области, борт прошел вдоль ее северо-западных границ, выполнил петлю и развернулся, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные полетов.

    В 17:55 мск самолет-разведчик следовал в западном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.

    В воскресенье американский самолет совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.

    В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    9 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Премьер Норвегии призвал Европу признать отсутствие изоляции России

    Премьер-министр Норвегии Стере заявил об отсутствии изоляции России

    Премьер Норвегии призвал Европу признать отсутствие изоляции России
    @ Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал коллег из европейских стран признать тот факт, что Россия не находится в международной изоляции.

    Норвежский премьер-министр отметил, что единственный голос, доносящийся до Москвы, исходит из Вашингтона. Таким образом политик прокомментировал критику со стороны европейских коллег из-за открытия прямого канала диалога с властями России, передает РИА «Новости».

    «Давайте признаем. Он не изолирован», – заявил Стере в интервью изданию Politico.

    Телефонный разговор Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным состоялся 27 октября по инициативе финской и норвежской сторон. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила недовольство тем, что политики не согласовали эту беседу с другими странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о невозможности завершения конфликта на Украине без проведения переговоров между европейскими странами и Россией.

    Телефонный разговор политиков с президентом Владимиром Путиным обострил разногласия среди стран Европы по вопросу урегулирования конфликта.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал эту беседу противоречащей курсу Евросоюза на затягивание украинского конфликта.

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    8 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Британский король Карл III сменил позицию по отношению к Китаю

    The Times: Карл III согласился совершить официальный визит в КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Король Британии Карл III выразил готовность посетить Китай с официальным визитом по запросу правительства, отказавшись от многолетней критики Пекина.

    «Букингемский дворец открыл двери для возможной поездки британского монарха в Китай в случае поступления соответствующей просьбы от правительства страны. Король Карл III признал невозможность сохранения прежнего враждебного отношения к Пекину», – пишет The Times.

    Газета напомнила, что неприязнь Карла III к китайскому правительству – факт хорошо известный. Во время визита в Гонконг в 1997 году будущий король сделал критические записи из-за передачи Гонконга под управление Китая.

    Фрагменты записей в ноябре 2005 года опубликовала газета Mail on Sunday. Тогда двор инициировал громкий судебный процесс против издателя газеты, обвинив его в нарушении конфиденциальности и авторских прав.

    Теперь старший помощник дворца пояснил изменение позиции монарха. В статусе принца Уэльского будущий король регулярно выступал с открытой критикой китайских властей, осуждая ситуацию с правами человека и политику в отношении Тибета.

    После вступления на престол британский король Карл III пересмотрел дипломатический подход. Он пришел к выводу о несостоятельности дальнейшей изоляции Пекина и необходимости выстраивания отношений в новой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре монарх Карл III выразил намерение встретиться с главами крупнейших технологических корпораций. В мае король Британии сделал политизированные заявления о поддержке Украины и сохранении курса на НАТО. В апреле Карл III начал подготовку к визиту в Вашингтон на фоне резкого охлаждения отношений между странами.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 09:13 • Новости дня
    США спросили Россию о гарантиях безопасности Киеву по образцу пятой статьи НАТО

    FT: США запросили позицию России о гарантиях безопасности Киеву по образцу НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    США запросили позицию России о возможном предоставлении Украине американских гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье Североатлантического договора о коллективной обороне.

    Соединенные Штаты поинтересовались мнением Москвы о возможном предоставлении Киеву американских гарантий безопасности, аналогичных пятой статье Североатлантического договора о коллективной обороне. Кроме того, Вашингтон запросил позицию российской стороны по поводу таких же обязательств со стороны всего альянса, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

    Окончательное предложение с указанием характера гарантий для Украины сформулирует президент США Дональд Трамп. Само обсуждение украинского урегулирования пройдет в рамках трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

    Российскую делегацию на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее пояснял, что основной темой контактов станут именно гарантии безопасности, подчеркнув, что участие европейских представителей исключено из-за изначальной договоренности о трехстороннем формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении предстоящих переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате.

    В тот же день российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби.

    В воскресенье политолог Владимир Корнилов исключил участие европейцев в трехсторонней встрече России, США и Украины.

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    8 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Самолет-разведчик США дважды за сутки приблизился к границам России

    Американский борт радиолокационной разведки дважды пролетел у российских границ

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.

    Американский самолет Bombardier Artemis II вылетел с румынской авиабазы имени Михаила Когэлничану утром в воскресенье и направился на север. Около 12:02 мск воздушное судно пролетело в сотнях километров от границы Польши с Калининградской областью, передает РИА «Новости».

    Обогнув российский регион, борт взял курс на Эстонию. В 14:29 мск он находился в десятках километров от границы прибалтийской республики с Россией, продолжая движение в северном направлении.

    Воздушное судно переоборудовано американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей, в то время как альянс продолжает наращивать силы в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II заметили над нейтральными водами Черного моря.

    В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В среду американский борт Bombardier Artemis II пролетел вдоль российских рубежей через воздушное пространство Литвы и Польши.

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    8 ноября 2026, 04:02 • Новости дня
    Кушнер назвал Совет Россия – НАТО образцом для переговоров по безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер считает Совет Россия – НАТО образцом для переговоров по европейской безопасности, пишет Washington Post.

    Кушнер по итогам консультаций в Брюсселе в пятницу заявлял, что США намерены подключать Россию к переговорам о формировании новой архитектуры безопасности в Европе в рамках урегулирования украинского конфликта, пишет The Washington Post.

    «По словам знакомого с ходом переговоров чиновника, моделью для Кушнера служит Совет Россия – НАТО, который был создан после окончания холодной войны, но приостановил работу в 2014 году», – отмечает издание.

    Совет Россия – НАТО был создан в 2002 году. После 2014 года альянс приостановил практическое сотрудничество с Москвой. В 2025 году министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил об упразднении Совета.

    Следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. В Кремле подтвердили участие российской делегации, которую возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу европейские страны встревожились из-за планов США обсуждать с Россией европейскую безопасность.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности. В тот же день президент Владимир Путин обсудил с Советом безопасности предстоящие переговоры по Украине в ОАЭ.

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    9 ноября 2026, 21:37 • Новости дня
    Герцогиня Сассекская отказалась выступать в Европарламенте после ареста отца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган отказалась выступать в Европарламенте после задержания ее отца в США по обвинению в хранении детской порнографии, сообщил телеканал Sky News.

    По информации Sky News, герцог и герцогиня Сассекские должны были выступить в Европарламенте с совместной речью, посвященной безопасности детей в соцсетях, 10 ноября.

    Как говорится в материале, Меган «прямо сейчас не чувствует себя достаточно сильной в эмоциональном плане, чтобы выступать на публике». Предполагается, что она будет присутствовать на мероприятии, однако речь произнесет исключительно принц Гарри.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу отец Меган Маркл Томас Маркл-старший предстал перед федеральным судом.

    В пятницу сотрудники ФБР задержали отца герцогини Сассекской в американском штате Флорида по подозрению в хранении детской порнографии.

    Директор ФБР Кэш Патель подтвердил арест Томаса Маркла-старшего на территории США.

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    8 ноября 2026, 10:31 • Новости дня
    В Британии произошло массовое ДТП с участием более 30 машин

    Sky News: В Британии более 30 автомобилей столкнулись из-за густого тумана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В английском графстве Кент на трассе М20 столкнулись свыше 30 автомобилей, пострадали два человека.

    Более 30 автомобилей столкнулись на трассе M20 у города Мейдстон в английском графстве Кент, передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию.

    «Автомагистраль M20 закрыта в районе Мейдстона из-за столкновения нескольких автомобилей… Два человека получили серьезные ранения», – сообщили в полиции.

    Авария произошла на шоссе, ведущем в сторону Лондона. Движение по обеим сторонам трассы было перекрыто. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, после чего их госпитализировали.

    По данным Sky News, в момент столкновения в районе стоял густой туман. Движение возобновилось только утром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во Франции 19 человек пострадали при столкновении поезда с микроавтобусом у въезда в тоннель под Ла-Маншем.

    Также Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил об инциденте с танкером в Оманском заливе.

    Кроме того, в Британии гонщик врезался в толпу зрителей во время мотоциклетных соревнований.

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    8 ноября 2026, 12:42 • Новости дня
    В бюджете НАТО образовался дефицит в 7 млрд евро на помощь Украине

    Politico: Странам НАТО не хватило 7 млрд евро для военной помощи Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Союзники по Североатлантическому альянсу столкнулись с нехваткой финансирования для поддержки Киева в размере 7 млрд евро на фоне усталости крупнейших западных доноров.

    Союзники по Североатлантическому альянсу столкнулись с дефицитом финансирования для Украины на сумму 7 млрд евро в этом году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Нехватка средств в бюджете НАТО образовалась менее чем за два месяца до конца года. Как отмечает издание, это усложнит для Киева приобретение критически важного оборудования для защиты от ракет и беспилотников в зимний период.

    По словам одного из дипломатов НАТО, у крупнейших доноров, неоднократно спонсировавших пакеты помощи, наблюдается «некоторая усталость».

    Кроме того, в альянсе скептически оценивают шансы собрать 15 млрд долларов для фонда PURL в текущем году. Эта инициатива предполагает закупку европейскими государствами американского оружия для Украины. С момента ее запуска в 2025 году удалось собрать около 9 млрд долларов, а цель в 15 млрд поставил в феврале генсек НАТО Марк Рютте. Дипломаты полагают, достичь ее вряд ли удастся.

    В Кремле ранее отмечали, что накачивание Украины западным оружием не способствует переговорному процессу, препятствует урегулированию конфликта и является «игрой с огнем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Евросоюзу предрекли необходимость привлечения более 40 млрд евро новых кредитов для финансирования Украины.

    Еврокомиссия перевела Киеву 4,36 млрд евро в рамках программы макрофинансовой поддержки.

    Во вторник власти США запланировали попросить союзников по НАТО об увеличении финансирования поставок вооружений.

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    9 ноября 2026, 16:42 • Новости дня
    Рябков осудил подготовку ЕС и НАТО к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва осуждает усилия стран Евросоюза и НАТО по подготовке к войне против России, отметив увеличение количества провокационных инцидентов.

    «Мы осуждаем усилия стран ЕС и НАТО по подготовке войны против России», – заявил Рябков в видеообращении к участникам круглого стола на площадке ОБСЕ. При этом он указал на возникающие проблемы у западных стран: от нежелания граждан становиться пушечным мясом до сложностей с финансированием и критического дефицита сырья и энергии, передает ТАСС.

    Рябков также отметил усугубление непредсказуемости в военной области из-за прерванных прямых контактов между военными стран НАТО и России, а также увеличения количества провокационных инцидентов и военных учений по антироссийским сценариям. По его словам, в 2025 году под эгидой НАТО проведено не менее 120 учений, а в странах альянса – более 700 национальных маневров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство иностранных дел России заявило о разрушении прежней архитектуры безопасности в Европе из-за спровоцированного НАТО и ЕС кризиса.

    В сентябре руководитель делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова отметила подготовку европейских государств к масштабному противостоянию.

    В мае заместитель главы МИД Сергей Рябков сообщил о возрастании опасности лобовой сшибки НАТО с Россией.

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    9 ноября 2026, 16:06 • Новости дня
    НАТО решила отправить главу офиса генсека в группу поддержки Украины в ОАЭ

    НАТО решила отправить главу офиса Рютте в группу поддержки Украины в ОАЭ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Североатлантический альянс направил главу офиса генерального секретаря Джофри ван Левена в Объединенные Арабские Эмираты, где он присоединится к европейской группе поддержки Украины, сообщил телеканал Euronews.

    По информации источников Euronews, ван Левен, также занимающий пост советника по стратегическим вопросам, вместе с представителями Евросоюза не будет сидеть за столом трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной, передает ТАСС. Ожидается, что европейская делегация будет находиться поблизости для оказания кулуарной помощи Киеву.

    В группу поддержки также вошли глава офиса председателя Еврокомиссии Бьерн Зайберт и представители Европейского совета, Германии, Франции и Британии. Брюссель и Киев до последнего настаивали на участии Европы в переговорах, однако формат остался строго трехсторонним, пишет Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о проведении предстоящих переговоров в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал естественным участие заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в урегулировании ситуации.

    В воскресенье на Украине раскрыли полный состав киевской делегации под руководством руководителя службы внешней разведки Рустема Умерова.

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    8 ноября 2026, 12:57 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик пролетел недалеко от Калининградской области

    Американский самолет-разведчик приблизился к Калининградской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II пролетел в сотнях километров от границы Польши с Калининградской областью, свидетельствуют полетные данные.

    Самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» утром и направился на север. Борт также двигался над Венгрией, Словакией, Польшей. По состоянию на 12:02 мск самолет пролетел в сотнях километров от границы Польши с Калининградской областью, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно движется в сторону Литвы.

    Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название Artemis II.

    В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

    В МИД России заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В среду американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II пролетел вдоль границ региона.

    В понедельник зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более четырех часов летал в районе Калининградской области.

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    9 ноября 2026, 17:19 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО более пяти часов летал вокруг Калининградской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области, территорию которой облетал по кругу, сообщили в авиадиспетчерских службах.

    «Самолет-разведчик Bombardier Artemis II сегодня вновь был замечен в районе Калининградской области, территорию которой облетал по кругу, находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы», – сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских службах.

    По его словам, борт начал работу в районе российского региона около 11:45 мск и взял курс на аэродром постоянного базирования в румынской Констанце. Самолет совершал полет на высоте около 10 км без использования коридоров, выделенных для гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.

    В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В среду американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II пролетел вдоль границ Калининградской области, проходя через воздушное пространство Литвы и Польши.

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    10 ноября 2026, 12:54 • Новости дня
    Грушко исключил встречу российской делегации с представителем НАТО

    Замглавы МИД Грушко заявил об отказе от встреч с представителем НАТО в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что российская делегация не планирует встречаться с представителем НАТО на переговорах в Абу-Даби.

    Грушко заявил, что российская делегация не намерена проводить встречи с представителем Североатлантического альянса на полях трехсторонних консультаций в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «Есть договоренность о трехсторонних переговорах и все. Мы ее придерживаемся», – заявил Грушко.

    Источник в переговорной группе сообщил агентству, что урегулирование на Украине станет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии. Ожидается, что стороны обсудят ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности.

    Перед началом трехсторонних консультаций зять президента США Джаред Кушнер и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф планируют провести встречу с представителями Украины, Евросоюза и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник главной темой переговоров России, США и Украины в Абу-Даби назвали формирование новой системы континентальной безопасности.

    Трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби начнутся во вторник в 10:50 мск.

    В состав российской переговорной группы в Абу-Даби вошли пять членов делегации и шесть экспертов под руководством помощника президента России Владимира Мединского.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о проведении переговоров в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате.

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    9 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Рябков: Запад нарастил злонамеренную активность на Балтике

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва наблюдает усиление злонамеренной и провокационной активности западных стран в Балтийском регионе.

    Дипломат обратил внимание на участившиеся недружественные действия западных государств в регионе, передает РИА «Новости». «Наблюдаем рост злонамеренной и провокационной активности Запада на Балтике», – заявил Рябков в ходе онлайн-выступления на круглом столе на площадке ОБСЕ по теме «Милитаризация Европы: что дальше?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о систематических провокациях Североатлантического альянса в приграничных районах.

    В прошлом месяце директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников сообщил о ежедневном наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эскалацией потенциальное размещение дополнительных контингентов альянса в странах Прибалтики.

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    10 ноября 2026, 12:20 • Новости дня
    Главком ОВС НАТО в Европе присоединился к переговорам в Абу-Даби

    Главком сил НАТО в Европе Гринкевич присоединился к переговорам в Абу-Даби

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич принимает участие в переговорах в Абу-Даби совместно с американскими спецпредставителями.

    Американский военачальник находится за столом переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов, передает ТАСС.

    Гринкевич сидит вместе со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко исключал встречу российской делегации с представителем НАТО на переговорах в Абу-Даби.

    В понедельник агентство Reuters допустило визит Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию после трехсторонних консультаций.

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