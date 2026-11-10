Enagas: Испания возобновила импорт российского СПГ после паузы в сентябре

Tекст: Тимур Шайдуллин

Испания в октябре получила из России 2086 ГВт-ч СПГ, что составило 6,4% от общего объема импорта. По итогам месяца Россия стала четвертым по величине поставщиком газа в страну. Лидером оказались США (44,3%), за ними следуют Алжир (30,6%) и Португалия (6,9%), передает РИА «Новости» со ссылкой на испанскую энергетическую компанию Enagas.

За первые десять месяцев 2026 года Россия сохранила третье место среди крупнейших поставщиков газа в Испанию с долей 14,3% (43 662 ГВт-ч). Первое место занимает Алжир (33,9%), второе – США (32,2%). Всего с начала года Испания импортировала газ из 15 стран, включая Нигерию, Францию, Норвегию и Турцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Испания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа.

В сентябре власти Испании запланировали отказаться от закупок российского СПГ с начала 2027 года.

По итогам июля Россия вышла на второе место после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Евросоюз.