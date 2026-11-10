Жители Британии начали скупать воду и консервы после призыва властей

В Британии продажи консервов выросли на 37% после призыва готовиться к кризису

Tекст: Тимур Шайдуллин

Жители Британии начали массово закупать бутилированную воду, дезинфицирующие средства и консервы на фоне призыва властей запасаться продуктами первой необходимости, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследовательскую компанию Worldpanel by Numerator.

«Начиная с 22 октября продажи товаров первой необходимости резко выросли после запуска правительственной информационно-просветительской кампании Be Ready», – говорится в исследовании.

За десять дней с момента начала акции продажи санитайзеров увеличились на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на бутилированную воду поднялся на 67%, а на консервы – на 37%.

Число людей, ежедневно покупающих мясные консервы, возросло на 43% и достигло 400 тыс. человек. В целом продажи товаров первой необходимости на территории Соединенного Королевства увеличились на 10%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник британское руководство сделало серию громких заявлений о вероятной войне с Россией.

В прошлом месяце жители Британии массово раскупили радиоприемники и фонарики после начала правительственной информационной кампании по подготовке к возможной войне.

В августе власти Соединенного Королевства форсировали разработку плана гражданской обороны на случай начала вооруженного конфликта.