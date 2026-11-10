Посольство сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших в ДТП в Болгарии

Посольство: Граждан России нет среди пострадавших в массовом ДТП в Болгарии

Tекст: Денис Тельманов

«Посольство находится в контакте с болгарскими компетентными органами в связи с автомобильной катастрофой, произошедшей на автомагистрали Тракия», – говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

В дипмиссии отметили, что по состоянию на текущий момент информацией о пострадавших россиянах не располагают, обращений и просьб о помощи не поступало. Ситуация находится на контроле.

Посольство принесло соболезнования родным и близким погибших в результате аварии и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил об объявлении среды днем траура в связи с гибелью 12 человек в массовом ДТП около Ямбола.

В Болгарии не менее десяти человек погибли при столкновении более 50 автомобилей на автомагистрали «Фракия».