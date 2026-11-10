Хуситы заявили об ударах по аэропорту Эр-Рияда и объектам Saudi Aramco

Tекст: Тимур Шайдуллин

Хуситы заявили, что в ходе нескольких операций были атакованы международный аэропорт имени короля Халеда и насосные станции нефтепровода «Восток – Запад» в Эр-Рияде, передает РИА «Новости».

«Наши вооруженные силы, применив баллистические ракеты и беспилотники, провели четыре операции. Удары достигли целей, вызвав пожары и разрушения», – сказано в заявлении движения.

Также сообщается об атаках на объекты компании Saudi Aramco в Абкайке, финансовый центр в Эр-Рияде и места сосредоточения саудовских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция уничтожила баллистическую и крылатую ракеты хуситов над Эр-Риядом.

В понедельник вооруженные силы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» сообщили о более чем сотне авиаударов Саудовской Аравии по гражданским объектам за сутки.

В воскресенье Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило о незначительных повреждениях административного здания компании Saudi Aramco в столице королевства в результате атаки.