Парламент Израиля 26-го созыва начал работу после выборов

Tекст: Денис Тельманов

Новое парламентское большинство во главе с лидером партии «Яшар» Гади Айзенкотом выдвинуло на пост спикера Кнессета Матана Кахану, передает РИА «Новости».

Главой комиссии по иностранным делам и обороне предлагается назначить лидера партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана.

Финансовую комиссию впервые может возглавить женщина – Лиран Ависар Бен-Хорин от партии «Бэ-Яхад». Эти кандидатуры должны пройти процедуру утверждения.

В парламенте нового созыва блок Айзенкота получил 48 мандатов, блок нынешнего премьера Биньямина Нетаньяху – 53. Блок арабских партий, выразивших поддержку Айзенкоту, имеет 19 кресел.

В Кнессете будут работать три русскоязычных депутата: Авигдор Либерман, Юлия Малиновская и Алекс Риф. В парламенте прошлого созыва было семь представителей репатриантов из стран бывшего СССР.

В воскресенье президент Израиля Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать следующее правительство. На это отведено 28 дней с возможностью продления еще на 14. Если он не справится, право может перейти Нетаньяху.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости создания правительства национального единства без арабских партий.

В воскресенье израильтяне выразили недовольство итогами парламентских выборов.

В пятницу лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов на пост премьера.