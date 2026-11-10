Россиянку задержали на Пхукете за просроченную более чем на шесть лет визу

Tекст: Денис Тельманов

Женщина незаконно пребывала в Таиланде 2379 дней. Последнее разрешение на пребывание истекло 12 октября 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал «Пхучаткан».

Россиянке предъявили обвинение в нарушении визового режима. Ей грозит штраф до 600 долларов или лишение свободы на срок до двух лет, а также депортация с последующим запретом на въезд в Таиланд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на Бали иммиграционные власти задержали 29-летнюю гражданку России из-за нарушений визового режима.

В прошлом месяце в Паттайе иммиграционная полиция задержала россиянина за нелегальное нахождение в Таиланде 568 дней после истечения срока безвизового штампа.

В прошлом году в таиландском курортном городе Паттайя арестовали гражданина России за нахождение в стране более двух лет после окончания срока действия визы.