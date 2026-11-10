  • Новость часаПереговоры Путина и Лукашенко завершились
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Главные города США начинают строительство коммунизма
    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства
    В ОДКБ не намерены терпеть флирт Армении с НАТО
    Врач: Борьба с «зимним авитаминозом» способна сделать человека больным
    Лукашенко поблагодарил Путина за готовность защитить Белоруссию
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    Рябков воздержался от оценки первого дня переговоров в Абу-Даби
    Рубио сообщил о проработке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году
    10 ноября 2026, 18:07 • Новости дня

    Полиция нашла мертвым подозреваемого в стрельбе у филармонии в Гамбурге

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники правоохранительных органов Германии обнаружили в гостинице Гамбурга мертвым 68-летнего мужчину, который подозревается в вооруженном нападении на двух человек на фоне семейного конфликта.

    Тело 68-летнего немца обнаружили в одном из номеров отеля филармонии на Эльбе. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Инцидент со стрельбой произошел около 09:00 по местному времени в районе филармонии на Эльбе. Злоумышленник открыл огонь и ранил мужчину и женщину. Предполагается, что причиной произошедшего стал семейный конфликт.

    В настоящее время полиция проверяет возможную связь между стрельбой в Гамбурге и обнаружением тел двух человек в одной из квартир в коммуне Энинген-унтер-Ахальм на юго-западе Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце полиция Баварии задержала жителя общины Бернгау за убийство двух сотрудников районной администрации.

    Немецкая полиция застрелила мужчину в ходе операции около ратуши в городе Туттлинген.

    Летом подозреваемого в убийстве шести человек в немецком городе Штаде нашли мертвым в одиночной камере исправительного учреждения.

    9 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины

    FT: Мерц выдвинул ЕС ультиматум по обеспечению помощи Украине

    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину, пишет газета Financial Times (FT).

    Глава немецкого правительства угрожает заблокировать новый бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если все государства объединения не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    Журналисты ссылаются на письмо немецкого политика на имя председателя Европейского совета Антониу Кошты. «Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что заблокирует следующий семилетний бюджет ЕС, если все государства-члены не возьмут на себя обязательства по оказанию финансовой поддержки Украине в 2027 году и в последующие годы», – говорится в публикации.

    Заявление сделано на фоне открывающейся на этой неделе встречи европейских лидеров в Дублине. Мерц настаивает на решении проблемы нехватки средств для Киева на полях этого саммита. Украинские власти заявляют о необходимости покрытия бюджетного дефицита в размере 70 млрд евро в следующем году. Евросоюз пообещал выделить две трети этой суммы.

    Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия уже отказались от дальнейшей финансовой помощи Киеву. В связи с этим в своем письме Мерц призвал найти решение, которое поддержат все члены Евросоюза. Это позволит обеспечить долгосрочную перспективу финансирования Украины с 2028 года, а также выплату процентов по существующим долгам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

    В прошлом месяце глава немецкого правительства заявил о возникновении серьезных финансовых трудностей для государств Европы из-за оказания помощи украинским властям.

    В октябре член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре сообщил о постепенном исчерпании финансовых ресурсов стран Евросоюза для поддержки Киева.

    Комментарии (20)
    9 ноября 2026, 12:12 • Новости дня
    Рар объяснил выдвижение Ильзе Айгнер на пост президента ФРГ

    Политолог Рар: Айгнер – наиболее значимая женщина в немецкой власти

    Рар объяснил выдвижение Ильзе Айгнер на пост президента ФРГ
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В правительстве ФРГ существует консенсус, что следующим главой государства по гендерным правилам должна стать женщина. Таким образом, Берлин следует в русле либеральных ценностей, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц поддержал кандидатуру Ильзе Айгнер на пост президента Германии.

    «Пост федерального президента в Германии – представительный. Политической власти он, по сути, не придает. Кандидат на эту должность выдвигается самой влиятельной партией в правительстве. Посторонних претендентов, которые были бы ближе к народу, не учитывают», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    Он назвал Ильзе Айгнер «наиболее значимой женщиной в нынешней номенклатуре власти». «Она является председателем парламента Баварии», – указал спикер. Он также отметил, что «в правительстве существует консенсус: следующим президентом по гендерным правилам должна стать именно женщина». «Таким образом Германия следует в русле либеральных ценностей. А других кандидатур, судя по всему, просто не нашли», – заключил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал кандидатуру председателя баварского ландтага Ильзе Айгнер на пост президента Германии. Это произошло во время ужина, организованного Христианско-демократическим союзом в Берлине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Представители СДПГ и партии «Зеленые» уже выразили поддержку кандидатуре Айгнер. Таким образом, 61-летняя уроженка Баварии может стать первой женщиной на этом посту. Она заменит Франка-Вальтера Штайнмайера, который уйдет в отставку по окончании срока полномочий в начале 2027 года.

    Накануне сама Айгнер выразила благодарность баварским депутатам за доверие. Также она назвала защиту демократии и конституции главными приоритетами всех немецких политиков независимо от партийной принадлежности.

    Айгнер впервые была избрана в баварский парламент в 1994 году. До этого она окончила техническое училище, получив диплом сертифицированного инженера, несколько лет работала в компании Eurocopter над разработкой электрических систем для вертолетов.

    На минувшей неделе 82% жителей Германии назвали работу Мерца и правящей коалиции неудовлетворительной. Более того, замглавы фракции «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер предложил партии канцлера баллотироваться на выборах на Украине. Стоит отметить также, что в прошлом месяце уполномоченный правительства ФРГ Элизабет Кайзер выступила за избрание следующим президентом страны женщины из восточных земель.

    Комментарии (2)
    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Минюст Германии допустил начало процедуры запрета партии АдГ

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила о необходимости создать правительственную рабочую группу для проверки оснований к запрету популярной оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    Для сбора и анализа доказательств, необходимых для возможного судебного разбирательства, целесообразно объединить усилия федерального правительства и властей земель, считает министр. Выводы рабочей группы лягут в основу окончательного политического и юридического решения. Хубиг отметила, что в качестве доказательств враждебности АдГ конституционному строю могут быть использованы сотни тысяч партийных электронных писем и документов, оказавшихся в открытом доступе после хакерской атаки, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Neue Osnabrucker Zeitung.

    Вопрос запрета АдГ имеет «экзистенциальное значение для демократии», подчеркнула глава Минюста. По ее мнению, возможное формирование партией земельного правительства в Саксонии-Анхальт станет серьезным испытанием для правового государства. Избрание представителя партии председателем земельного парламента уже стало переломным моментом для ФРГ.

    Хубиг напомнила, что подать заявление о запрете политической партии могут Бундестаг, Бундесрат и правительство, причем кабинет министров должен принять такое решение на основе консенсуса. Ранее за создание совместной рабочей группы по вопросу запрета АдГ выступили главы Мекленбурга – Передней Померании и Северного Рейна – Вестфалии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Свободной демократической партии Германии заявили о ежемесячной потере 15 тыс. рабочих мест в промышленном секторе страны.

    В субботу в партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) предложили Христианско-демократическому союзу баллотироваться на выборах на Украине.

    В тот же день рейтинг АдГ в Тюрингии вдвое превысил показатели ХДС.

    Комментарии (18)
    9 ноября 2026, 09:34 • Новости дня
    Мерц предложил сделать Ильзе Айгнер первой женщиной-президентом Германии

    Мерц поддержал кандидатуру Айгнер на пост президента Германии

    Мерц предложил сделать Ильзе Айгнер первой женщиной-президентом Германии
    @ Sven Hoppe/DPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал кандидатуру представителя Баварии Ильзе Айгнер на пост главы государства, что может сделать ее первой женщиной-президентом в истории страны.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц во время воскресного ужина Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине выразил поддержку 61-летней Ильзе Айгнер, пишет Bloomberg. Ожидается, что в понедельник глава правительства сделает официальное заявление.

    Ранее Мерц отказывался поддерживать Айгнер, кандидатуру которой продвигал глава баварского Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер. При этом политик пользуется популярностью среди консерваторов, социал-демократов и «зеленых». До прихода в политику она работала электриком и участвовала в разработке электросистем для вертолетов, а затем занимала министерские посты в двух кабинетах при Ангеле Меркель.

    В случае избрания Айгнер сменит 70-летнего социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера, который покинет свой пост 18 марта после двух пятилетних сроков. Она также станет первым представителем ХСС на посту главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу 82% жителей Германии назвали работу канцлера и правящей коалиции неудовлетворительной. Заместитель руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер предложил партии канцлера баллотироваться на выборах на Украине. В прошлом месяце уполномоченный правительства ФРГ Элизабет Кайзер выступила за избрание следующим президентом страны женщины из восточных земель.

    Комментарии (2)
    10 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал изменить бюджет ЕС

    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал руководство ЕС существенно изменить предложения по семилетнему бюджету Евросоюза.

    «Я ожидаю от новых предложений председателя Евросовета Антониу Кошты существенных изменений. Без этих изменений так быстро не удастся завершить переговоры (по бюджету)», – приводит ТАСС заявление Мерца на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине.

    По его словам, семилетний бюджет должен быть для членов ЕС «финансово приемлемым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал типичным шантажом угрозы канцлера Германии заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины.

    Ранее Мерц призвал председателя Европейского совета в приоритетном порядке включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита в Дублине.

    Он предупредил о готовности заблокировать семилетний бюджет ЕС в случае отказа стран финансировать Киев.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 06:13 • Новости дня
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал председателя Европейского совета Антониу Кошту «в приоритетном порядке» включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита Евросоюза в Дублине.

    «Поддержка Украины – это вопрос нашей неделимой европейской безопасности, и это также должно распространяться на распределение бремени по оказанию поддержки», – написал Мерц в письме председателю Европейского совета.

    Канцлер потребовал включить эту тему в качестве приоритетной в повестку дня неформального саммита Евросоюза, который пройдет в пятницу в Дублине, передает Tagesspiegel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС из-за нежелания поддерживать выделение кредита Киеву.

    В прошлом месяце Мерц назвал помощь киевским властям причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 06:20 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности ко встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не станет уклоняться от возможности проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях декабрьского саммита Группы двадцати (G20) в Майами.

    «В политике приходится разговаривать и с теми людьми, у которых совершенно иное мнение, чем у вас», – заявил Мерц, слова которого передает ТАСС со ссылкой на Westfalenpost.

    Отвечая на вопрос о возможных переговорах с российским президентом, канцлер ФРГ отметил, что «это не исключено».

    «Если он [Путин] там будет, я не стану уклоняться от возможности побеседовать», – добавил Мерц.

    В этом году в «двадцатке» председательствуют США. Финалом мероприятий по линии этого объединения станет саммит, который пройдет 14–15 декабря в Майами (штат Флорида).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами относительно поездки Владимира Путина на саммит G20.

    В среду канцлер Германии Мерц потребовал пригласить на саммит Владимира Зеленского в случае участия российского лидера.

    При этом премьер Британии заявил, что Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году.

    Комментарии (5)
    8 ноября 2026, 13:39 • Новости дня
    Запасы газа в подземных хранилищах Германии упали ниже 60%

    Заполненность подземных хранилищ газа в Германии опустилась ниже 60%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В начале ноября уровень заполненности подземных хранилищ газа в Германии опустился ниже 60%, что стало исключительной ситуацией за всю историю наблюдений.

    Суточный отбор из немецких хранилищ 6 ноября достиг нового антирекорда, превысив предыдущий максимальный показатель для этой даты на 37 млн кубометров, передает ТАСС со ссылкой на Газпром.

    Европа начала отопительный сезон с рекордно низкими запасами топлива. Из-за похолодания страны региона максимальными темпами наращивают отбор газа. Спустя десять дней после достижения осеннего пика заполнения хранилищ суммарный отбор превысил средний показатель за предыдущие пять лет в 2,2 раза.

    С начала отопительного сезона 28 октября европейские государства отобрали из хранилищ почти 3 млрд кубометров газа. Разница между объемом отбора и закачки превысила 2 млрд кубометров. Таким образом, страны Европы израсходовали уже 5% от объема, закачанного за лето к наступлению холодов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%.

    В четверг Газпром сообщил о рисках для надежного обеспечения европейских потребителей в пиковый зимний период.

    Во вторник Международное энергетическое агентство заявило о падении запасов газа в европейских хранилищах до самого низкого уровня с 2013 года.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Пропалестинская группа взяла ответственность за инцидент с флагом у Рейхстага

    Tекст: Ольга Иванова

    Пропалестинское движение Peacefully against genocide сообщило о своей причастности к замене немецкого государственного флага на палестинский на флагштоке перед зданием Рейхстага в Берлине.

    В воскресенье неизвестный забрался на флагшток перед зданием немецкого парламента, спустил флаг Германии и водрузил вместо него палестинский. Полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего, передает РИА «Новости».

    В заявлении движения Peacefully against genocide говорится, что именно они организовали эту акцию. «Сегодня мы подняли флаг Палестины перед бундестагом», – отметили активисты в социальных сетях.

    Ранее участники этой группы уже привлекали к себе внимание резонансными действиями. Летом они перекрыли основные дороги к международной аэрокосмической выставке ILA в Берлине, приклеив себя к проезжей части, а в прошлом году вывесили пропалестинский транспарант на Бранденбургских воротах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы Берлина задержали троих подозреваемых в снятии государственного флага Германии у Рейхстага.

    Власти французского Малакоффа столкнулись с санкциями после появления палестинского флага на здании администрации.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп отметил невозможность признания Палестины со стороны Германии до завершения мирного процесса.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 08:18 • Новости дня
    МИД констатировал отказ Берлина искать заказчиков подрыва «Северного потока»

    В МИД России назвали неубедительной версию Германии по «Северным потокам»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что власти Германии не собираются искать истинных инициаторов диверсии на газопроводах «Северный поток».

    Власти Германии не планируют выявлять настоящих заказчиков взрывов на трубопроводах, передает РИА «Новости».

    «В Берлине в итоге удовлетворились тем, что вбросили не слишком убедительную версию о причастности к подрыву исключительно украинских граждан, в отношении которых сейчас идет судебный процесс», – заявил Масленников.

    Дипломат также указал на бездействие Еврокомиссии в вопросе расследования. По его словам, структура, отвечающая за энергетическую безопасность объединения, старательно игнорировала эту тему.

    8 ноября отмечается 15-летие с момента введения в эксплуатацию первой нитки газопровода «Северный поток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Масленников заявил о разрушении остатков доверия между Москвой и европейскими странами из-за теракта на газопроводах.

    В четверг свидетель из ведомства уголовной полиции Германии сообщил об обнаружении следов сильного удара на задействованной в подрыве яхте «Андромеда».

    В среду сотрудник немецких правоохранительных органов оценил стоимость аренды этого судна предполагаемыми диверсантами в 11 тыс. евро.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 17:12 • Новости дня
    В Берлине троих мужчин задержали за замену флага ФРГ на палестинский у Рейхстага

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники правоохранительных органов Берлина задержали троих человек, подозреваемых в снятии государственного флага Германии у здания Рейхстага и поднятии вместо него палестинского знамени, сообщили СМИ.

    Как пишет газета Bild, представитель полиции Берлина Мартин Хальвег отметил, что «примерно в 11:15 (13:15 мск) мужчина в возрасте 27 лет забрался на флагшток и поднял палестинский флаг», передает ТАСС.

    Флаг развевался на глазах у туристов, пришедших на экскурсию. Двое соучастников координировали акцию с земли и снимали происходящее на видео. На место инцидента прибыли пожарные, которые выдвинули автолестницу, чтобы снять мужчину и палестинский флаг. К 12:30 нарушитель был спущен на землю, в настоящий момент все задержанные помещены под стражу.

    Как уточнили в полиции, подозреваемые являются немцами без явных миграционных корней. Возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении государства и его символов. Кроме того, 27-летний мужчина заявил, что действовал из солидарности с Палестиной, поэтому правоохранительные органы также расценивают акцию как нарушение закона о собраниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкая полиция начала задерживать участников молодежных протестов в Берлине и Гамбурге.

    В Ганновере полиция задержала трех человек из-за наезда на людей в городе Нойштадт-на-Рюбенберге.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    В Германии заявили о ежемесячной потере 15 тыс. рабочих мест в промышленности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики заявил, что промышленный сектор страны ежемесячно теряет около 15 тыс. рабочих мест.

    Наиболее остро сокращение занятости ощущается в автомобилестроении, сфере производства автокомпонентов, металлообработке, машиностроении и химической индустрии, передает ТАСС.

    «Германия сейчас ежемесячно теряет 15 тыс. рабочих мест в промышленности: в автомобилестроении, у поставщиков автокомпонентов, в металлообработке, машиностроении и химической отрасли», – сказал Кубики на открытии внеочередного федерального съезда либералов.

    По его словам, масштабное сокращение усиливает среди населения опасения за свое будущее. Политик подчеркнул, что граждане не должны сомневаться в способности демократических институтов решать реальные проблемы из-за того, что политические деятели не справляются со своими обязанностями.

    В преддверии серии ключевых региональных выборов руководство партии намерено сделать упор на программы стимулирования экономического роста. На федеральных выборах 2025 года либералы не смогли преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в Бундестаг, после чего также потеряли представительство в ряде региональных парламентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник немецкий производитель автомобильных компонентов Schaeffler объявил о планах сократить 3460 рабочих мест в Европе.

    В прошлом месяце германский автомобильный концерн Volkswagen запланировал ликвидацию дополнительных 12 тыс. позиций к 2030 году.

    Число занятых в промышленном секторе Германии с начала 2019 года сократилось на 496 тыс. человек.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 22:37 • Новости дня
    На месте подрыва «Северных потоков» нашли предполагаемую часть взрывателя

    Эксперт в суде заявил об обнаружении части взрывателя «Северных потоков»

    Tекст: Вера Басилая

    Эксперт-взрывотехник Федерального ведомства уголовной полиции Германии (ВКА) сообщил об обнаружении металлического фрагмента взрывателя на месте диверсии на газопроводах «Северный поток» на дне Балтийского моря.

    Высший земельный суд Гамбурга провел пятое заседание по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации диверсии на газопроводах. Выступающий свидетелем эксперт-взрывотехник продемонстрировал фото металлического осколка длиной около пяти сантиметров, передает РИА «Новости».

    Специалист сопоставил снимок с материалами шведских следователей, проводивших осмотр места преступления. Зафиксированный в документах Швеции фрагмент выглядит аналогичным образом.

    Ранее свидетель подтвердил обнаружение следов военной пластичной взрывчатки на основе гексогена и октогена на металлических осколках со дна моря и на борту яхты «Андромеда», которая могла быть задействована в диверсии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о нежелании властей Германии искать истинных инициаторов диверсии на газопроводах.

    В пятницу обвиняемый в координации подрыва газопроводов гражданин Украины Сергей Кузнецов не поддержал идею создания фильма о преступлении с участием Шона Пенна.

    В среду сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции Германии сообщил об оплате аренды яхты «Андромеда» предполагаемыми диверсантами наличными в размере 11 тыс. евро.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 19:53 • Новости дня
    Глава бундестага потребовала усилить охрану Рейхстага после инцидента с флагом

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель бундестага Юлия Клекнер призвала усилить меры безопасности вокруг здания немецкого парламента после замены государственного флага на палестинский.

    «Немыслимо то, что палестинские хулиганы не останавливаются даже перед флагом единства, символом нашего немецкого единства, и совершают свои преступления… Наш бундестаг нуждается в большей защите!» – приводит слова Клекнер РИА «Новости».

    Она добавила, что охрана парламента не должна ограничиваться стенами Рейхстага, и возложила ответственность за безопасность прилегающей территории на берлинские власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пропалестинское движение Peacefully against genocide сообщило о причастности к замене флага перед зданием Рейхстага.

    Правоохранительные органы Берлина задержали троих подозреваемых в снятии государственного символа Германии.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 21:52 • Новости дня
    В Германии выставили на продажу исторический замок за один евро

    Tекст: Ольга Иванова

    В немецком городе Бад-Дюбен выставили на продажу исторический замок Шнадиц за символическую цену в один евро, однако новому владельцу придется вложить около 20 млн евро в его реставрацию.

    В немецком городе Бад-Дюбен выставили на продажу исторический замок Шнадиц площадью 1012 кв. метров за один евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. Крепости с рыцарским залом и двумя башнями около 800 лет, и она нуждается в масштабной реставрации, стоимость которой может составить 20 млн евро.

    «Мне бы хотелось, чтобы замок был спасен. Это здание важно для региона и для Саксонии. Внешне оно, конечно, уже не выглядит особенно хорошо. Нужно многое сделать. Но крыша не протекает», – заявил глава местного района Маттиас Мит.

    Ранее замок служил резиденцией семьи фон Цашниц. После Второй мировой войны поместье конфисковали, а во времена ГДР в нем разместили квартиры, почту и детский сад. В 2014 году инвесторы из США попытались открыть в здании отель и ресторан, но вложили лишь 400 тыс. евро вместо заявленных миллионов, после чего договор расторгли. Мит добавил, что обновленный замок можно использовать под дом престарелых или учебный центр, однако восстановительные работы придется согласовывать с ведомством по охране исторических памятников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Германии нашли элитную недвижимость стоимостью 1,5 млн евро семьи бывшего помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира.

    Летом исторический замок Вольфсбруннен в немецком Гессене выставили на продажу за 11 млн евро на фоне многомиллиардных финансовых претензий к его российским собственникам.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Харьковской области получили повреждения все ТЭЦ и ТЭС
    Банк России назвал число принимающих карты «Мир» стран
    Мексика закупила десять российских вертолетов Ми-17
    Госдума отклонила законопроект о введении штрафов за опасное вождение
    Партия «Фидес» подтвердила задержание брата экс-премьера Венгрии Орбана
    НАСА объявило конкурс на разработку электрических ракетных двигателей
    Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели Соседова