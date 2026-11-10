Полиция нашла мертвым подозреваемого в стрельбе у филармонии в Гамбурге

Tекст: Денис Тельманов

Тело 68-летнего немца обнаружили в одном из номеров отеля филармонии на Эльбе. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Инцидент со стрельбой произошел около 09:00 по местному времени в районе филармонии на Эльбе. Злоумышленник открыл огонь и ранил мужчину и женщину. Предполагается, что причиной произошедшего стал семейный конфликт.

В настоящее время полиция проверяет возможную связь между стрельбой в Гамбурге и обнаружением тел двух человек в одной из квартир в коммуне Энинген-унтер-Ахальм на юго-западе Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце полиция Баварии задержала жителя общины Бернгау за убийство двух сотрудников районной администрации.

Немецкая полиция застрелила мужчину в ходе операции около ратуши в городе Туттлинген.

Летом подозреваемого в убийстве шести человек в немецком городе Штаде нашли мертвым в одиночной камере исправительного учреждения.