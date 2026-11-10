В Подмосковье 14 участников ОПС осудили за производство наркотиков

В Подмосковье 14 участников ОПС получили до 18 лет за производство наркотиков

Tекст: Тимур Шайдуллин

Они признаны виновными в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, покушении на их сбыт через интернет, контрабанде и участии в преступном сообществе, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что фигуранты из Саратовской, Рязанской, Московской областей и Хабаровского края с 2022 по 2024 год продавали наркотики в интернете, которые производили по месту своего жительства.

Также они перевозили наркотические средства самолетами из Московского региона на Дальний Восток и в Узбекистан. В результате пресечения их деятельности изъято более 160 кг наркотиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Московский облсуд приговорил к срокам от 10 до 17 лет лишения свободы четырех участников банды за вымогательство денег у владельцев аптек.

Летом суд в Москве вынес приговор 12 участникам ОПС за легализацию более 100 тыс. иностранных граждан в России.

В январе в Подмосковье осудили 16 участников другого преступного сообщества за производство и сбыт более тонны синтетических наркотиков.