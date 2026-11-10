СК назвал число совершивших преступления подростков с начала года

СК: В России почти три тысячи подростков совершили преступления с начала года

Tекст: Денис Тельманов

По его словам, более половины от числа всех совершивших правонарушения подростков составили дети младше 14 лет, сообщается в канале СК в Max. «В текущем году совершили общественно опасные деяния почти три тысячи подростков, которые не являются в силу возраста субъектами преступлений, из них 61% – это дети младше 14 лет», – говорится в публикации.

Бастрыкин во вторник провел оперативное совещание, посвященное борьбе с вовлечением несовершеннолетних в незаконную деятельность. Он отметил, что злоумышленники целенаправленно втягивают в нее детей, не достигших возраста уголовной ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в МВД сообщили об увеличении на 30% количества вовлеченных в совершение киберпреступлений подростков.

Следственный комитет зафиксировал двукратный рост числа уличенных в преступлениях террористического характера несовершеннолетних в первой половине года.

Врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилл Смуров рассказал о сокращении почти в два раза количества совершавших наркопреступления россиян за последние пять лет.