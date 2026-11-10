Литва решила построить сеть автономных электростанций за 880 млн евро

Tекст: Тимур Шайдуллин

Литва планирует создать сеть автономных электростанций для работы в условиях крупных аварий и кризисов. Территорию страны разделят на семь изолированных зон, где возведут десять объектов генерации, передает ТАСС.

В компании Litgrid уточнили, что концепция изолированной работы энергетической системы рассчитана до 2033 года. Стоимость реализации проекта составит 880 млн евро.

Новые станции будут работать на газу на коммерческих началах, а оператор станет покупать эту услугу у бизнеса. Ожидается, что мощности оперативно обеспечат минимальные потребности населения в электроэнергии при выходе из строя централизованной системы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс анонсировал усиление охраны объектов критической инфраструктуры.

Ранее власти страны начали подготовку к работе в условиях войны с созданием альтернативных рабочих мест.

Летом мощный шторм оставил без электроснабжения более 93 тыс. потребителей в стране.