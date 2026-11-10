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    10 ноября 2026, 17:45 • Новости дня

    Литва решила построить сеть автономных электростанций за 880 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Литовский оператор электросетей Litgrid анонсировал строительство сети автономных газовых электростанций за 880 млн евро для работы в условиях аварий и кризисов.

    Литва планирует создать сеть автономных электростанций для работы в условиях крупных аварий и кризисов. Территорию страны разделят на семь изолированных зон, где возведут десять объектов генерации, передает ТАСС.

    В компании Litgrid уточнили, что концепция изолированной работы энергетической системы рассчитана до 2033 года. Стоимость реализации проекта составит 880 млн евро.

    Новые станции будут работать на газу на коммерческих началах, а оператор станет покупать эту услугу у бизнеса. Ожидается, что мощности оперативно обеспечат минимальные потребности населения в электроэнергии при выходе из строя централизованной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс анонсировал усиление охраны объектов критической инфраструктуры.

    Ранее власти страны начали подготовку к работе в условиях войны с созданием альтернативных рабочих мест.

    Летом мощный шторм оставил без электроснабжения более 93 тыс. потребителей в стране.

    10 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Совет ЕС решил направить военную миссию на Украину

    Совет ЕС впервые решил разместить миссию по подготовке военных на Украине

    Совет ЕС решил направить военную миссию на Украину
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз впервые организует присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военнослужащих непосредственно на территории Украины, сообщил Совет ЕС.

    Евросоюз впервые организует присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территории Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета ЕС.

    «Совет также принял решение обеспечить присутствие миссии на Украине», – говорится в документе. Отмечается, что миссия будет работать в координации с Вооруженными силами Украины и международными партнерами, включая США, Британию, Канаду, Норвегию и НАТО.

    Ранее Брюссель исключал возможность переноса деятельности миссии на Украину. Решение принято по итогам стратегического пересмотра деятельности EUMAM Ukraine, созданной осенью 2022 года. Одновременно мандат миссии продлен до 15 ноября 2028 года, на этот период выделено почти 315,9 млн долларов.

    Состав направляемого персонала, его статус, местонахождение и сроки начала работы пока не уточняются. По данным Совета ЕС, с момента создания миссии подготовку прошли более 100 тыс. украинских военных.

    В МИД России подчеркивали, что размещение западных военных на украинской территории рассматривается Москвой как иностранное вмешательство, а любые зарубежные контингенты станут законными целями для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Совет ЕС принял решение о продлении мандата Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Украине до 15 ноября 2028 года.

    Ранее Британия, Франция и другие европейские страны выразили намерение предоставить Киеву гарантии безопасности вне НАТО после окончания конфликта с Россией.

    Также российская сторона назвала европейские воинские подразделения правомерными целями для ударов в случае их появления на украинской территории.

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    10 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером потребовала от властей Украины закрыть пыточные тюрьмы и освободить незаконно удерживаемых в них людей.

    Евродепутаты направили письмо постоянному представителю Украины при ЕС Тарасу Качке с призывом закрыть незаконные места лишения свободы и освободить задержанных участников протеста 2 ноября, передает ТАСС.

    В обращении содержится требование немедленно закрыть объект в Петропавловской Борщаговке и другие подобные места на Украине, где могут нарушаться права человека, а также освободить всех нелегально содержащихся там заключенных.

    «Мы также требуем немедленного освобождения и прекращения судебного преследования профессионального медика Валентины Молодой и водителя скорой помощи Виктора Ена», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинская журналистка Диана Панченко заявила о получении более тысячи писем с адресами незаконных тюрем.

    В четверг депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме под Киевом.

    В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании водителя скорой помощи Виктора Ена и еще одной участницы протестов у неофициальной тюрьмы Нацгвардии под Киевом.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал изменить бюджет ЕС

    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал руководство ЕС существенно изменить предложения по семилетнему бюджету Евросоюза.

    «Я ожидаю от новых предложений председателя Евросовета Антониу Кошты существенных изменений. Без этих изменений так быстро не удастся завершить переговоры (по бюджету)», – приводит ТАСС заявление Мерца на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине.

    По его словам, семилетний бюджет должен быть для членов ЕС «финансово приемлемым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал типичным шантажом угрозы канцлера Германии заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины.

    Ранее Мерц призвал председателя Европейского совета в приоритетном порядке включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита в Дублине.

    Он предупредил о готовности заблокировать семилетний бюджет ЕС в случае отказа стран финансировать Киев.

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    10 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Лавров назвал цель учений ЕС в Польше

    Лавров: Евросоюз решил отработать на учениях в Польше ввод войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза начали военные учения в Польше для подготовки к отправке стабилизационных сил на Украину в случае прекращения огня, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Он отметил, что маневры с участием около 2 тыс. человек от десятка европейских стран стартовали параллельно с переговорами по украинскому урегулированию в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «План Европы очень простой, и они этого не скрывают: как только будет прекращение огня, они заводят «стабилизационные силы» на территорию, контролируемую киевским режимом», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что легендой проходящих учений является ввод западных войск на Украину для защиты киевских властей от России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих на военные учения в Польшу.

    В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня ради отправки на Украину европейских военных.

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    10 ноября 2026, 09:42 • Новости дня
    ЕС выделил 50 млн евро на центр морской безопасности в Черном море

    Politico: ЕС выделил 50 млн евро на центр безопасности в Черном море

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении 50 млн евро на ускоренное создание центра морской безопасности в Черном море на фоне атак на коммерческие суда.

    Евросоюз профинансирует часть расходов на безопасность в Черном море и предоставит 50 млн евро на ускоренный запуск совместного центра управления Румынии и Болгарии. Блок также выделит дополнительные 10 млн евро на поисково-спасательные операции Бухареста, пишет Politico.

    «Угрозы, нападения и вторжения у берегов Черного моря растут», – заявила фон дер Ляйен.

    Центр морской безопасности должен начать полноценную работу до конца года. Он предназначен для мониторинга активности в реальном времени и защиты подводных электрических и коммуникационных кабелей. С начала октября в экономических зонах Румынии и Болгарии пострадали по меньшей мере девять судов, четыре затонули, 34 моряка погибли или пропали без вести.

    Параллельно США ведут переговоры о прекращении огня в Черном море и соглашении о безопасном проходе. По словам госсекретаря Марко Рубио, Вашингтон рассматривает предложения Турции и Индии. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз также работает над сделкой о свободе судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз ускорил создание Центра морской безопасности в Черном море. На прошлой неделе Североатлантический альянс решил направить самолеты, радары и беспилотники для укрепления восточного фланга. В начале месяца депутаты Европейского парламента заявили о необходимости увеличить финансирование стран региона на фоне угроз судоходству.

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    10 ноября 2026, 12:37 • Новости дня
    МИД: Страны Европы не являются участниками переговоров в Абу-Даби
    МИД: Страны Европы не являются участниками переговоров в Абу-Даби
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что европейские страны не участвуют в переговорах в Абу-Даби, однако США и Украина будут проводить с ними консультации.

    Европейские страны не стали участниками переговорного процесса в Абу-Даби, однако США и Украина намерены консультироваться с ними, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА «Новости».

    «Но еще раз скажу, что линия Евросоюза, если взять совокупность всех факторов, она направлена на недопущение мирного регулирования и на максимальное затягивание конфликта», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о трехстороннем формате переговоров в Абу-Даби при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    В воскресенье политолог Владимир Корнилов отметил отсутствие европейцев на встрече в ОАЭ.

    В субботу европейские государства встревожились планами США заключить соглашение с Россией без учета интересов Брюсселя.

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    10 ноября 2026, 16:52 • Новости дня
    Евродепутат назвал фантастикой доклады ЕК по правам человека на Украине

    Евродепутат Картайзер: ЕК искажает ситуацию с правами человека на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что Европейская комиссия намеренно искажает ситуацию с правами человека на Украине ради ускорения вступления страны в Евросоюз.

    По его словам, Европейская комиссия объявляет неудобные факты российской пропагандой и стремится добиться вступления Украины в объединение любой ценой, передает РИА «Новости».

    «К Украине явно относятся гораздо более благосклонно, чем к другим кандидатам. Доклады, касающиеся Украины, представляют собой чистую политическую фантастику. Это относится ко всем сферам и, разумеется, также к области прав человека», – заявил Картайзер.

    Евродепутат отметил, что поводом для такой оценки стали сообщения о незаконном содержании людей под стражей и жестоком обращении с ними на объекте в Петропавловской Борщаговке под Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник группа депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером потребовала от властей Украины закрыть пыточные тюрьмы и освободить незаконно удерживаемых в них людей.

    На прошлой неделе Еврокомиссия констатировала неспособность Киева реализовать большую часть плана реформ в области верховенства права.

    В сентябре Картайзер связал падение поддержки Киева жителями европейских стран с масштабной коррупцией в государстве.

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    10 ноября 2026, 15:52 • Новости дня
    Кортеж фон дер Ляйен в болгарской Варне забросали яйцами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В болгарском городе Варне участники акции протеста против визита председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен забросали ее кортеж яйцами и овощами.

    У здания Высшего военно-морского училища имени Николая Вапцарова в Варне прошла акция протеста против визита председателя Еврокомиссии. В сторону ее кортежа бросали овощи, фрукты и куриные яйца, передает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

    Пикет организовали сторонники политической партии «Возрождение». Несколько десятков человек вышли на улицу под лозунгом «Варна хочет мира, а не войны!». Они требовали не втягивать Болгарию в военный конфликт и призывали главу Еврокомиссии покинуть страну.

    Во время визита фон дер Ляйен обсудила с премьер-министром Руменом Радевым вопросы обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник фон дер Ляйен сообщила о выделении 50 млн евро на создание Центра морской безопасности в Черном море.

    В сентябре действия главы Европейской комиссии спровоцировали скандал во время визита канадского премьер-министра Марка Карни в Страсбург.

    В прошлом году фон дер Ляйен выразила возмущение действиями участников протеста в Софии.

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    10 ноября 2026, 15:40 • Новости дня
    Захарова: Никто не знает наверняка, что европейцы собрались делать в Абу-Даби

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представители Европы отправляются в Абу-Даби, но формат переговоров в ОАЭ остается трехсторонним, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Европейцы едут на переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби, но это трехсторонний формат переговоров, сказала Захарова «Вестям». «(Европейцы), как говорится, купили, видимо, билеты, отсидятся в гостинице. Это трехсторонний формат, который не предполагает участия никого, кроме России, украинской стороны и представителей Соединенных Штатов Америки. Зачем они это делают? Наверное, чтобы обеспечить какую-то информационно-политическую поддержку киевскому режиму», – предположила дипломат.

    Захарова добавила, что было бы интересно узнать действительные цели визита европейцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины.

    В субботу Захарова отметила отсутствие необходимости присутствия европейцев за столом переговоров.

    Летом она указывала на попытки европейских политиков вмешаться в переговорный процесс.

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    10 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Грушко: Евросоюз исключил себя из переговоров по Украине

    МИД: Евросоюз исключил себя из переговоров по Украине из-за военной поддержки

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Европейский союз исключил себя из переговорного процесса своей безудержной финансовой и военной поддержкой Украины.

    Позиция Евросоюза, а также его подготовка к большому столкновению с Россией привели к тому, что объединение самовырезалось из переговорного процесса, передает РИА «Новости».

    «На сегодня ситуация такова, что Евросоюз, европейцы Западной Европы своей позицией и безудержной поддержкой Украины – военной, финансовой, политической, демонизацией России, подготовкой НАТО и Евросоюза к большому столкновению с Россией, он себя из этого процесса исключил, самовырезался. Это главное», – заявил Грушко.

    Дипломат напомнил слова президента Владимира Путина о возможных посредниках. Глава государства отмечал, что лично предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский лидер подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать лидера, которому доверяют и который избегал грубых высказываний в адрес Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о намерении Евросоюза участвовать в переговорах по Украине.

    Грушко назвал выдвинутые объединением условия урегулирования конфликта причиной исключения Европы из диалога с Москвой.

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    10 ноября 2026, 14:10 • Новости дня
    Фицо назвал шантажом угрозы Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает типичным шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС, если все страны не поддержат финансирование Украины.

    Словацкий премьер подчеркнул суверенитет своей страны и заявил об отказе поддаваться на давление. Фицо напомнил, что у Братиславы есть такое же право вето, как и у канцлера Германии, передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ со ссылкой на письмо Мерца главе Евросовета Антониу Коште сообщили об угрозе канцлера Германии заблокировать новый бюджет ЕС на 2028-2034 годы при отсутствии обязательств всех стран по финансовой поддержке Украины.

    На прошлой неделе Фицо сообщил об угрозах ряда премьеров ЕС урезать средства для Словакии в новом бюджете из-за отказа страны поддержать кредит для Украины на 70 млрд евро. Еврокомиссия представила проект семилетнего бюджета объемом около 2 трлн евро, предполагающий рост оборонных расходов и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о бесполезности нового европейского кредита на 70 млрд евро для урегулирования конфликта на Украине.

    Фицо сообщил об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС.

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    10 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Грушко заявил об отказе НАТО и ЕС выстраивать безопасность вместе с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия не видит готовности стран Североатлантического альянса и Евросоюза выстраивать безопасность вместе с Москвой, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Мы не видим <...> готовности выстраивать безопасность вместе с Россией, а не против нее», – цитирует Грушко РИА «Новости».

    Он отметил, что готовности выстраивать безопасность вместе с Россией нет ни в доктринальных документах, ни в практической политике, ни в военном строительстве НАТО и ЕС.

    Он отметил, что Россия фигурирует во всех стратегических документах Североатлантического альянса и Евросоюза в качестве прямой, непосредственной и долговременной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник замглавы МИД Сергей Рябков сообщил об осуждении Москвой усилий стран Евросоюза и НАТО по подготовке к войне против России.

    В сентябре Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Россией.

    В августе посол по особым поручениям МИД Александр Трофимов говорил о готовности России привлекать европейские государства к созданию архитектуры безопасности в Евразии в случае отказа Европы от враждебной политики.

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    10 ноября 2026, 15:12 • Новости дня
    Украинский бизнес начал массово переносить дата-центры за рубеж

    Tекст: Ольга Иванова

    Из-за серьезных повреждений инфраструктуры украинские компании начали лавинообразно переносить свои системы обработки данных в западные области страны и государства Евросоюза, пишут местные СМИ.

    Из соображений безопасности украинские предприниматели начали массово переносить свои дата-центры в западные регионы страны и за границу, передает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда».

    По различным оценкам, на Украине насчитывается от 30 до 50 центров обработки данных. Из-за регулярных повреждений инфраструктуры эта индустрия сейчас переживает самый большой кризис за всю историю своего существования.

    «Киев стремительно пустеет с точки зрения физического присутствия цифровой инфраструктуры», – констатировал один из собеседников издания. Он добавил, что миграция из столичных дата-центров носит лавинообразный характер, в результате чего некоторые площадки опустели полностью.

    Представители бизнеса осознали недостаточную защищенность инфраструктуры, развивавшейся в Киеве годами. Участники рынка в разы увеличили инвестиции в европейские площадки из-за стремительного роста спроса. Ожидается, что к концу года соотношение зарубежных и внутренних мощностей выровняется до равных долей, а строительство новых центров в Евросоюзе выглядит более надежным вариантом по сравнению с расширением сети на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о повреждении около десяти центров обработки данных в Киеве.

    Военный аналитик Борис Рожин назвал серьезными барьеры для планов украинского руководства перенести дата-центры за границу.

    Российская армия начала серию ударов по объектам телекоммуникационной инфраструктуры Украины.

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    10 ноября 2026, 18:54 • Новости дня
    Испания возобновила импорт российского СПГ после паузы в сентябре

    Enagas: Испания возобновила импорт российского СПГ после паузы в сентябре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В октябре Испания возобновила импорт российского сжиженного природного газа после того, как в сентябре не закупила ни одной партии.

    Испания в октябре получила из России 2086 ГВт-ч СПГ, что составило 6,4% от общего объема импорта. По итогам месяца Россия стала четвертым по величине поставщиком газа в страну. Лидером оказались США (44,3%), за ними следуют Алжир (30,6%) и Португалия (6,9%), передает РИА «Новости» со ссылкой на испанскую энергетическую компанию Enagas.

    За первые десять месяцев 2026 года Россия сохранила третье место среди крупнейших поставщиков газа в Испанию с долей 14,3% (43 662 ГВт-ч). Первое место занимает Алжир (33,9%), второе – США (32,2%). Всего с начала года Испания импортировала газ из 15 стран, включая Нигерию, Францию, Норвегию и Турцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Испания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа.

    В сентябре власти Испании запланировали отказаться от закупок российского СПГ с начала 2027 года.

    По итогам июля Россия вышла на второе место после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Евросоюз.

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    10 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    Болгария заявила об отсутствии средств на финансирование Украины

    Премьер Болгарии Радев объяснил дефицитом бюджета отказ финансировать Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев признал, что у государства нет достаточных средств для оказания финансовой поддержки Украине из-за проблем с бюджетом.

    О нехватке денег для помощи Киеву политик сообщил на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает РИА «Новости». «Что касается финансовой поддержки, мы уже находимся в дефиците. У нас множество дефицитов, а мадам фон дер Ляйен всегда призывает нас ограничить дефицит тремя процентами», – сказал Радев.

    При этом премьер-министр добавил, что София продолжает помогать украинским гражданам на своей территории, поставляет электроэнергию и содействует в обслуживании железнодорожной инфраструктуры. Он также отметил отсутствие планов блокировать решения других европейских государств по мерам поддержки Киева на общеевропейском уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Румен Радев заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

    В июле София отказалась от участия в объединении государств для оказания Киеву финансовой и военной поддержки.

    В июне правительство Болгарии полностью остановило отправку военной помощи киевским властям.

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