Гимнаст Смирнов завоевал золото юношеской Олимпиады в многоборье

Tекст: Денис Тельманов

По итогам выступлений на шести снарядах россиянин набрал 81,298 балла и занял первое место. Серебряную награду получил британец Узайр Чоудхури с результатом 79,132 балла, а бронза досталась японцу Икки Нишихаре, который заработал 79,065 балла, передает РИА «Новости».

В финал соревнований 17-летний гимнаст вышел с шестым результатом, набрав 76,764 балла. В августе спортсмен выиграл личное многоборье на юниорском чемпионате Европы в Загребе, где опередил украинского атлета Владимира Головина на 0,001 балла.

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