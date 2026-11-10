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    10 ноября 2026, 17:27 • Новости дня

    Роскосмос анонсировал создание ИИ-помощника инженера-проектировщика

    Баканов: Роскосмос создаст ИИ-помощника инженера-проектировщика

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что к 2027 году планируется оцифровать 7,5 млн инженерных документов для обучения ИИ-помощника проектировщика.

    По его словам, Роскосмос намерен оцифровать масштабный отраслевой архив инженерных данных для последующего создания нейросетей и специализированных программных комплексов, передает РИА «Новости».

    «Оцифровываем отраслевой архив инженерных данных: к концу 2027 года планируем перевести в машиночитаемый вид 7,5 млн документов. Они станут основой для обучения систем и создания ИИ-помощника инженера-проектировщика», – рассказал журналистам Баканов по итогам завершения стратегической сессии «Развитие космической деятельности в России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Баканов заявил об активном внедрении технологий искусственного интеллекта в ракетно-космическую отрасль.

    В апреле гендиректор госкорпорации сообщил о планах использовать ИИ для проектирования и моделирования и спрогнозировал запуск искусственного интеллекта в проектирование ключевых компонентов ракетных двигателей и спутников.

    9 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    Минниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год
    Минниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Казанский авиационный завод имени Горбунова через три года организует сборку до 20 самолетов ежегодно.

    Руководитель региона отчитался об итогах социально-экономического развития Татарстана и достижениях местного производства, передает РИА «Новости». «По заводу имени Горбунова, мы уже не стапельные, а поточные линии запустили. Ту задачу, которая нам поставлена, 20 самолетов, я думаю, мы через три года должны решить», – заявил Минниханов.

    В августе Объединенная авиастроительная корпорация отчиталась о разработке и проверке модели цеха окончательной сборки Ту-214 на Казанском авиационном заводе. Проект направлен на перепланировку цеха агрегатной и окончательной сборки самолетов под потребности выпуска 20 машин в год, после чего начнется масштабный этап реализации поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель главы Минпромторга Геннадий Абраменков сообщил о гибкой модернизации мощностей предприятия в Татарстане.

    Летом руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха рассказал о начале передачи заказчикам самолетов Ту-214.

    В январе глава Минпромторга Антон Алиханов объявил об обеспечении поточной сборки фюзеляжа самолета Ту-214 за 12 дней.

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    9 ноября 2026, 19:06 • Новости дня
    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию

    Акции «КамАЗа» выросли на 20% после предложения Путина поддержать компанию

    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки автомобилестроительной компании «КамАЗ» выросли на 20% после того, как президент Владимир Путин высказал идею обновления регионального транспорта для поддержки машиностроения.

    На пике рост акций компании по сравнению с воскресеньем составил 16,64%, цена за бумагу достигла 70,1 рубля. К уровню закрытия торгов пятницы акции подорожали на 20%, передает РБК.

    Соответствующую инициативу российский лидер озвучил во время встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. «Нам нужно делать еще программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств. Мы бы поддержали машиностроение», – заявил Путин.

    Отмечается, что вслед за заявлением президента также выросли акции производителя спецтехники и пассажирского транспорта ПАО «Нефаз» – на 9,5% (до 217 рублей), а акции «Соллерс» подорожали на 8% (до 420,5 рубля).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Владимир Путин заявил об уверенном росте машиностроительной отрасли на внутреннем и зарубежных рынках вопреки внешнему давлению.

    На встрече с гендиректором «КамАЗа» Сергеем Когогиным Владимир Путин поделился положительными впечатлениями от управления современной моделью большегруза. Президент отметил повышение налоговых отчислений «КамАЗа» в бюджет.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 00:05 • Новости дня
    Nvidia прокомментировала скандал с китайской шпионкой

    CNN: Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование информации, что гендиректор компании Дженсен Хуанг стал объектом операции китайской разведки, заявил представитель компании Джон Риццо.

    В Nvidia подчеркнули, что у совета директоров нет оснований полагать, что национальная безопасность США или секреты компании оказались под угрозой, передает CNN.

    «Сегодняшние новости не замедлят работу NVIDIA. Дженсен полон решимости продолжать руководить NVIDIA в качестве генерального директора без перерыва», – заявил представитель компании телеканалу.

    Отмечается, что Хуанг полностью поддерживает расследование и обязался сотрудничать.

    В воскресенье Nvidia объявила о начале независимого расследования в отношении Хуанга в связи с опасениями, что он стал «мишенью для иностранной разведывательной деятельности».

    Заявление на сайте компании появилось после того, как американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу романтических отношений Хуанга с руководителем сингапурской компании. Женщину, которую зовут Алиса Хуанг и которая не является родственницей основателя Nvidia, подозревают в контрабанде передовых чипов искусственного интеллекта в Китай.

    Nvidia – ведущий мировой производитель чипов на фоне бума ИИ.

    Компания Nvidia заявила, что расследование будет курировать комитет, состоящий из независимых директоров и внешних консультантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецслужбы США назвали подругу гендиректора Nvidia Хуанга шпионкой Министерства госбезопасности Китая.

    В октябре ЦРУ выявило тесные контакты Хуанга с предполагаемой шпионкой. В сентябре глава американской корпорации выступил против дополнительного контроля индустрии искусственного интеллекта.

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    8 ноября 2026, 14:03 • Новости дня
    В Китае предупредили о риске создания биологического оружия с помощью ИИ

    Разработчик ИИ в Tencent заявил о риске создания биооружия нейросетями

    Tекст: Игорь Иножарский

    Главный ученый по искусственному интеллекту компании Tencent Винсес Яо Шуньюй заявил, что нейросети вскоре смогут освоить биологию, что грозит созданием нового биооружия и пандемиями.

    Нейросети вскоре станут достаточно мощными для освоения биологии, что несет как преимущества, так и серьезные риски, пишет SCMP.

    «Кибернетические способности ИИ-моделей, а вскоре и их биологические навыки, достигнут порога, когда станет возможным причинять реальный вред», – заявил Яо Шуньюй на научном симпозиуме в Гонконге.

    Эксперты предупреждают, что злоумышленники могут использовать искусственный интеллект для производства биологического оружия. Это может спровоцировать новую пандемию, особенно в случае публикации моделей в открытом доступе. При этом передовые системы способны ускорить открытие новых лекарств и методов лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце разработчик искусственного интеллекта Anthropic предупредил о риске использования ИИ-моделей для создания химического и биологического оружия. Исследователи компании заявили о способности искусственного интеллекта самостоятельно распространяться по бытовой технике. Весной глава OpenAI Сэм Альтман допустил возможность создания новых патогенов с помощью нейросетей.

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    9 ноября 2026, 01:21 • Новости дня
    На Солнце произошли три сильные вспышки класса М

    Ученые зафиксировали три сильные вспышки класса М на Солнце

    Tекст: Катерина Туманова

    В Институте прикладной геофизики сообщили о трех сильных солнечных вспышках класса М, которые произошли в воскресенье.

    Три сильные вспышки на Солнце были зафиксированы в 10:46, 18:37 и 21:27 мск воскресенья, передает РИА «Новости» со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

    Событиям присвоены баллы М1.7, М1.2 и М1.1.

    Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X, где каждая следующая буква означает рост мощности излучения в десять раз.

    Вспышки класса M превосходят по мощности классы A, B и C, однако уступают экстремальному классу X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце. В субботу Солнце повторило рекорд XXI века по числу вспышек за сутки.

    В четверг на светиле зафиксировали самую сильную за четыре недели вспышку предпоследнего класса мощности М.

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    8 ноября 2026, 20:12 • Новости дня
    НАСА объявило набор астронавтов для полетов на Луну и подготовки миссий на Марс

    Tекст: Игорь Иножарский

    НАСА открыло прием заявок от граждан США в новый отряд астронавтов, которые будут готовиться к полетам на Луну и Марс. Заявки принимаются до 4 декабря.

    НАСА начало набор нового класса астронавтов, которые примут участие в возвращении американцев на Луну, строительстве лунной базы и подготовке первых пилотируемых миссий на Марс, сообщается на сайте НАСА. Заявки принимаются от граждан США до 23:59 по восточному времени четверга, 3 декабря.

    «Это необыкновенное время для того, чтобы присоединиться к отряду астронавтов НАСА. Люди, которых мы отберем, смогут пройтись по Луне, жить и работать на лунной базе и помочь создать системы и операции, которые в конечном счете доставят экипажи на Марс», – заявил администратор НАСА Джаред Айзекман.

    Окончательный отбор агентство планирует завершить в конце 2027 года, после чего новые кандидаты приступят к подготовке. В 2024 году НАСА уже проводило набор: из более чем 8 тыс. заявок были отобраны 10 кандидатов, которые с 2025 года проходят почти двухлетнее обучение.

    Для участия требуется гражданство США и степень магистра в области точных, инженерных, биологических или компьютерных наук, а также не менее трех лет профессионального опыта после получения диплома. С 1960-х годов НАСА отобрало 370 кандидатов в астронавты, сейчас в действующем отряде агентства состоят 32 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу НАСА анонсировало запуск нового лунного ровера Promise, который планируется отправить на поверхность Луны к концу 2028 года. В пятницу стало известно о возможном переносе высадки американских астронавтов на Луну в 2028 году из-за задержек в разработке скафандров компанией Axiom Space. Заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин назвал создание атомной электростанции необходимым условием для освоения Луны.

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    10 ноября 2026, 15:47 • Новости дня
    Мишустин анонсировал первый пуск частных спутников с космодрома Восточный

    Мишустин: С Восточного впервые отправят на орбиту два частных спутника

    Мишустин анонсировал первый пуск частных спутников с космодрома Восточный
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В этом году с космодрома Восточный при поддержке государства впервые отправят на орбиту два частных космических аппарата, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    «В этом году с космодрома Восточный впервые при поддержке государства будут запущены два частных спутника. Конечно, мы будем расширять такую практику, внедрять новые меры при обеспечении равных условий для отраслевых игроков и продолжим уделять особое внимание построению полноценной рыночной модели предоставления данных дистанционного зондирования Земли», – цитирует премьера ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о предложении Африканскому космическому агентству начать запуски с космодромов Байконур и Восточный.

    Президент Владимир Путин сообщил о дальнейшем развитии дальневосточного космодрома Восточный.

    В сентябре Баканов анонсировал первый пуск ракеты с частной площадки «Новый старт» на Восточном в 2027 году.

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    7 ноября 2026, 20:30 • Новости дня
    Космические войска приняли на управление запущенный с Плесецка аппарат

    Роскосмос: Запущенный ракетой «Союз-2.1б» аппарат вывели на целевую орбиту

    Tекст: Мария Иванова

    Ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно доставила космический аппарат на расчетную орбиту, бортовые системы функционируют в штатном режиме.

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» успешно доставила космический аппарат на целевую орбиту. Старт и выведение аппарата прошли в штатном режиме, сообщает Роскосмос.

    После пуска ракета была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В настоящее время космический аппарат принят на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил.

    Отмечается, что с аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Все бортовые системы работают в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Космические войска Воздушно-космических сил запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с аппаратом в интересах Министерства обороны с космодрома Плесецк.

    Летом Министерство обороны сообщило об успешном проведении учебно-боевого пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования.

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    7 ноября 2026, 21:19 • Новости дня
    НАСА предупредило о риске переноса высадки астронавтов на Луну

    WP: Высадку астронавтов США на Луну могут перенести из-за задержек Axiom Space

    Tекст: Мария Иванова

    Высадка американских астронавтов на Луну в 2028 году может быть в очередной раз отложена из-за задержек в разработке скафандров частной компанией Axiom Space, пишут СМИ.

    Офис генерального инспектора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) предупредил о риске срыва сроков разработки скафандров нового поколения компанией Axiom Space к миссии 2028 года, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

    В последние несколько лет частный подрядчик сталкивается с трудностями при распределении средств, частой сменой руководства и все больше зависит от сотрудников американского космического ведомства. Чтобы ускорить процесс, функционал скафандра сократили. Теперь астронавты смогут непрерывно находиться на поверхности естественного спутника Земли только два с половиной часа вместо изначально запланированных шести.

    «Он, безусловно, будет современным и более безопасным по своей конструкции, поскольку мы закладываем в него больше резервных систем и повышенную отказоустойчивость. Но требования к нему будут в большей степени соответствовать своего рода первому шагу», – заявил глава НАСА Джаред Айзекман.

    Возможная задержка способна привести к тому, что Китай станет первой страной, чьи астронавты высадятся на Луну в XXI веке. Сроки реализации лунной программы «Артемида» ранее переносились неоднократно. Так, миссия «Артемида-3» пройдет на околоземной орбите, а высадку планируется осуществить в 2028 году в рамках полета «Артемида-4».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Reuters сообщило о риске срыва лунной программы США из-за неполадок в двигателе корабля Starship.

    Весной в отчетах НАСА отмечалась угроза планам по возвращению астронавтов на Луну к 2028 году в связи с задержкой разработки скафандров компанией Axiom Space.

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    8 ноября 2026, 10:44 • Новости дня
    Запуск российского спутникового интернета назвали залогом безопасности страны

    В ЦКбр назвали запуск системы спутниковой связи условием независимости России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил, что создание собственной орбитальной системы широкополосного интернета является для России вопросом технологической независимости.

    Эксперт считает развитие отечественных систем связи критически важным шагом, передает РИА «Новости». Ранее в научно-экспертном совете Совета безопасности отметили, что иностранные сервисы Starlink и OneWeb создают риски дестабилизации социально-политической обстановки в суверенных государствах.

    «Дело не в том, чтобы просто сделать свое. Нужно не зависеть от чужих мощностей, чужого влияния и политической обстановки. Сегодня мы дружим, завтра – нет, и ты уже без спутниковой навигации. Это вопрос безопасности и независимости страны», – подчеркнул Кузякин.

    Он привел аналогию со спутниковой навигацией, напомнив, что Россия разработала ГЛОНАСС в качестве альтернативы американской GPS. Эксперт выразил уверенность в успешном развертывании отечественной группировки широкополосного интернета на орбите.

    В настоящее время аэрокосмическая компания «Бюро 1440» создает низкоорбитальную спутниковую систему «Рассвет». В марте 2026 года в космос вывели первые 16 аппаратов целевой группировки, а в июле прошел второй запуск. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее называл этот проект ответом на Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый заместитель министра связи и информатизации Белоруссии Павел Ткач сообщил о получении республикой терминалов российской спутниковой системы связи «Рассвет» для тестирования.

    Также новая партия отечественных аппаратов благополучно отделилась от ракеты-носителя.

    Кроме того, в России объявили о запуске первых 16 спутников связи.

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    7 ноября 2026, 20:52 • Новости дня
    SpaceX анонсировала первый захват ступени корабля Starship на стартовой площадке

    Компания SpaceX назначила первую попытку захвата корабля Starship на 13 ноября

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания SpaceX намерена впервые осуществить захват второй ступени космической системы Starship в ходе предстоящего 15-го испытательного пуска.

    Американская компания предпримет попытку вернуть вторую ступень системы на стартовую площадку во время 15-го испытательного пуска. До этого контролируемому захвату подвергалась лишь первая ступень в виде ракеты-носителя Super Heavy, а сам корабль совершал приводнение, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

    Старт миссии запланирован на 13 ноября. Ожидается, что при возвращении на Землю аппарат пролетит над югом Техаса и северной частью Мексики. На случай возникновения непредвиденных проблем разработчики предусмотрели специальный алгоритм безопасного досрочного завершения полета.

    Предыдущие испытания системы прошли 28 сентября. Несмотря на взрыв корабля после посадки в Тихом океане, создатели не сочли это провалом. Аппарат не совершил намеченные шесть витков вокруг планеты, однако впервые осуществил полный выход на орбиту и вывел в космос 26 спутников связи Starlink нового поколения.

    Многоразовая космическая система Starship проектируется как универсальное средство для вывода аппаратов и пилотируемых миссий на околоземную орбиту, а также полетов к Луне, Марсу и более далеким небесным телам. Конструкция предполагает вертикальную посадку как для самого корабля, так и для ускорителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре разрабатываемый для полетов на Луну и Марс космический корабль Starship совершил старт в свой первый полноценный орбитальный полет вокруг Земли.

    В том же месяце в ходе 14-го испытательного полета компания SpaceX впервые собралась вывести ракету на орбиту Земли.

    В июле с космодрома в штате Техас стартовала ракета-носитель с прототипом корабля в рамках 13-го испытательного полета.

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    8 ноября 2026, 15:45 • Новости дня
    МВД предупредило о рисках кражи личных данных через ChatGPT

    МВД: ChatGPT сохраняет личные данные без согласия пользователей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Накопление персональных данных пользователей в памяти нейросети ChatGPT создает риски идентификации и может использоваться для формирования цифрового досье, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

    «С точки зрения безопасности накопление персональных данных в памяти ChatGPT создает потенциальные риски идентификации пользователей, даже использующих псевдонимы. Совокупность сведений о профессиональной деятельности, здоровье, доходах и личных переживаниях может быть использована для формирования цифрового досье. Дополнительную угрозу представляет возможность манипулирования памятью ИИ посредством внедрения ложных инструкций в обрабатываемые документы», – заявило ведомство в своем канале в Max.

    В МВД рекомендовали контролировать настройки памяти искусственного интеллекта, не загружать служебные и конфиденциальные документы, обезличивать запросы, а также использовать временные чаты для обсуждения личных вопросов.

    По данным исследования The Algorithmic Self-Portrait, компания OpenAI сохраняла личную информацию, включая реальные имена, адреса, экономический и социальный статус, без согласия пользователей. В 96% случаев данные собирались без одобрения, а у 54% пользователей фиксировались сведения о здоровье и личных убеждениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило граждан о способности алгоритмов Google анализировать личные фотографии для создания персонализированной рекламы.

    В июне ведомство сообщило о появлении в ChatGPT ссылок на мошеннические сайты.

    В мае злоумышленники начали создавать фальшивые страницы ведомств для обмана граждан.

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    10 ноября 2026, 08:15 • Новости дня
    Минсельхоз сообщил о росте экспорта зерна из России на 18%

    Минсельхоз: Экспорт зерна из России с начала года вырос на 18%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия с начала 2026 года увеличила экспорт зерна на 18% в физическом выражении и на 15% в стоимостном, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

    «Несмотря на внешние вызовы, на середину октября экспорт с начала года увеличился в деньгах на 15%, по тоннажу – на 18%», – заявила Лут в интервью журналу «Эксперт».

    Министр добавила, что основными покупателями российского зерна выступают Египет, Турция, Казахстан и Судан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила о сборе российскими аграриями 135 млн тонн зерна и зернобобовых.

    Также она заявила об увеличении объема взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией России и Китая более чем на треть.

    Кроме того, глава Минсельхоза рассказала об укреплении позиций России в пятерке мировых экспортеров продовольствия.

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    9 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Корональная дыра на Солнце приобрела очертания кота

    ИКИ РАН: Корональная дыра на Солнце приобрела очертания кота

    Корональная дыра на Солнце приобрела очертания кота
    @ t.me/lpixras

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сформировавшаяся корональная дыра на Солнце по своим очертаниям напоминает кота, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    «Корональная дыра между тем превратилась в котика. Для этого, правда, Солнце пришлось повернуть», – говорится в сообщении лаборатории в Telegram-канале. Публикация сопровождается фотографией, на которой видна корональная дыра в новой конфигурации: она напоминает кота сбоку, у которого отчетливо видны торчащие «уши» и вздернутый «хвост».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на Солнце образовалась огромная корональная дыра.

    Летом в центре солнечного диска образовалась необычная корональная дыра в форме правильного прямоугольного треугольника.

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    8 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    SpaceX назначила испытательный пуск Starship на середину ноября

    SpaceX решила провести 15-й испытательный пуск Starship 13 ноября

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания SpaceX планирует провести 15-й испытательный пуск ракетной системы Starship 13 ноября, впервые попытавшись захватить обе ступени во время полета.

    «Пятнадцатый пуск Starship может состояться уже в пятницу, 13 ноября, при условии получения разрешения от регулирующих органов», – сообщила компания.

    В SpaceX отметили, что окно для пуска будет доступно в 16:45 центрального стандартного времени (01:45 мск 14 ноября) и продлится 75 минут. Система Starship должна совершить около 14 кругов вокруг Земли за 22 часа. В ходе полета планируется первая попытка захвата тяжелого ракетного ускорителя Super Heavy V3 и самого корабля на стартовую площадку, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в рамках испытательного полета будут запущены 26 спутников Starlink V3. Успешное возвращение обеих ступеней станет важным шагом к созданию полностью многоразовой ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу SpaceX анонсировала первый захват второй ступени системы Starship в предстоящем 15-м испытательном пуске.

    Ранее глава компании Илон Маск сообщил о срыве очередного испытательного полета из-за отказа двигателей.

    Также испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом корабля завершился приводнением в Индийском океане и огненной вспышкой.

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