МВД: Рейсовый микроавтобус с пассажирами опрокинулся в Коми

Tекст: Валерия Городецкая

Авария произошла во вторник утром на 20-м километре автодороги Керки – Дутово. Транспортное средство следовало по маршруту № 536 из Ухты в Нижний Одес, передает ТАСС со ссылкой на управление Госавтоинспекции МВД региона.

По предварительным данным ведомства, в салоне находились пять человек. В настоящее время информация о возможных пострадавших уточняется.

На место происшествия выехали экстренные службы, специалисты выясняют причины аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Пермском крае после ДТП с микроавтобусом госпитализировали пять человек.

На прошлой неделе ГУ МЧС по Республике Хакасия сообщило о шести пострадавших в результате аварии с участием рейсового микроавтобуса.

В прошлом месяце в Сысольском районе Республики Коми травмы в столкновении автомобилей получили шесть человек.