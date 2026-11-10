СК возбудил дело после избиения школьника учителем в Свердловской области

СК: В Свердловской области возбудили дело после избиения школьника учителем

Tекст: Валерия Городецкая

Следственный отдел по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело для установления всех обстоятельств инцидента, сообщается в канале регионального следственного управления СК в Max.

Ранее в публичном пространстве получила распространение информация о том, что 9 ноября в Белоярском районе преподаватель одной из школ применил физическую силу в отношении несовершеннолетнего во время урока.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели и назначается экспертиза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник прокуратура начала проверку после появления видеозаписи избиения ученика девятого класса учителем физкультуры в Свердловской области.

В апреле учитель одной из школ Междуреченска Кемеровской области стал фигурантом уголовного дела после причинения травм ученику на уроке.

В феврале прошлого года следователи возбудили уголовное дело против педагога из Самары из-за пощечины ученику.