Минтруд сообщил об увеличении числа вакансий для вахтовиков в России

Минтруд: Число вакансий на вахте в России выросло на 100 тыс. за два года

Tекст: Денис Тельманов

«Мы видим, что за два года количество вакансий работников, занятых вахтовым методом, увеличилось примерно на 100 тыс. позиций. Так, в 2024 году это порядка 78 тыс. позиций, в 2025-м – 100 тыс. вакансий, а сейчас это примерно 185 тыс. вакансий», – заявил Кирсанов «Вестям».

Он добавил, что помимо предусмотренных Трудовым кодексом районных коэффициентов и северных надбавок, для вахтовиков действует ряд дополнительных гарантий.

К ним относятся оплачиваемые дни междувахтового отдыха, бесплатная доставка от пункта сбора до места работы, а также оплата каждого дня пути на вахту и обратно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии предпосылок для полного исчезновения дефицита кадров в российской экономике.

В прошлом месяце директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов сообщил о наибольшем доходе специалистов буровых установок при вахтовом методе работы.

Весной лидерами по зарплатам на вахте в России стали формовщики.