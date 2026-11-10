  • Новость часаДелегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби
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    Путин призвал нарастить потенциал ОДКБ
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    В России резко сократился уровень преступности среди иностранцев
    10 ноября 2026, 16:33 • Новости дня

    Полиция Кракова создала спецгруппу для выяснения мотивов террориста

    Полиция Польши: В Кракове создали спецгруппу для выяснения мотивов террориста

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воеводский комендант полиции Кракова Артур Беднарек распорядился создать специальную группу для всестороннего выяснения обстоятельств и мотивов теракта, совершенного 7 ноября.

    Воеводский комендант принял решение сформировать специальную группу в связи с нападением 7 ноября, которое квалифицировано как убийство нескольких лиц террористического характера, передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Малопольского воеводства.

    К работе привлекли наиболее опытных сотрудников краковского полицейского управления. Главной задачей спецгруппы станет всестороннее выяснение обстоятельств трагедии и установление мотивов преступника, уточнили в правоохранительных органах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник прокуратура Польши выразила намерение продолжить расследование дела о краковском террористе после смерти открывшего стрельбу мужчины.

    Напомним, в результате стрельбы по прохожим из автомобиля в Кракове погибли шесть человек. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее терактом.

    9 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины

    FT: Мерц выдвинул ЕС ультиматум по обеспечению помощи Украине

    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину, пишет газета Financial Times (FT).

    Глава немецкого правительства угрожает заблокировать новый бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если все государства объединения не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    Журналисты ссылаются на письмо немецкого политика на имя председателя Европейского совета Антониу Кошты. «Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что заблокирует следующий семилетний бюджет ЕС, если все государства-члены не возьмут на себя обязательства по оказанию финансовой поддержки Украине в 2027 году и в последующие годы», – говорится в публикации.

    Заявление сделано на фоне открывающейся на этой неделе встречи европейских лидеров в Дублине. Мерц настаивает на решении проблемы нехватки средств для Киева на полях этого саммита. Украинские власти заявляют о необходимости покрытия бюджетного дефицита в размере 70 млрд евро в следующем году. Евросоюз пообещал выделить две трети этой суммы.

    Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия уже отказались от дальнейшей финансовой помощи Киеву. В связи с этим в своем письме Мерц призвал найти решение, которое поддержат все члены Евросоюза. Это позволит обеспечить долгосрочную перспективу финансирования Украины с 2028 года, а также выплату процентов по существующим долгам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

    В прошлом месяце глава немецкого правительства заявил о возникновении серьезных финансовых трудностей для государств Европы из-за оказания помощи украинским властям.

    В октябре член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре сообщил о постепенном исчерпании финансовых ресурсов стран Евросоюза для поддержки Киева.

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    10 ноября 2026, 01:13 • Новости дня
    Лавров ответил на требование обеспечить экспорт украинского зерна в Черном море

    Лавров: Мы уже проходили так называемую черноморскую зерновую инициативу

    Лавров ответил на требование обеспечить экспорт украинского зерна в Черном море
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг попытки Запада свести вопрос продовольственной безопасности к требованию обеспечить экспорт украинского зерна в Черном море.

    Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ» назвал продовольственную безопасность важной частью глобальной стабильности и указал, что сейчас в мире голодают свыше 600 млн человек. По его словам, причина заключается не в нехватке ресурсов, а в санкциях и барьерах, которые ограничивают поставки.

    Глава МИД напомнил, что в 2026 году министры торговли стран «Группы двадцати» осудили использование продовольствия как оружия и что с такой формулировкой был вынужден согласиться даже Евросоюз. «Теперь требуется конвертировать слова в реальные действия (хотя, как известно, европейские элиты славятся тем, что свои обязательства по достигаемым договоренностям не выполняют)», – заявил Лавров.

    «Некоторые западные представители пытаются свести всю дискуссию к призывам, а то и требованиям обеспечить экспорт украинских зерновых через Черное море. Но мы уже проходили так называемую черноморскую инициативу, согласованную при координирующей роли генсекретаря ООН. Тот оказался абсолютно не способен обеспечить выполнение части договоренностей, которая касалась интересов России, работал исключительно на киевский режим», – заявил он.

    Лавров также отметил, что Запад в русле неоколониальных установок стремится контролировать цепочки поставок, потоки стратегических ресурсов и заставить партнеров раскрывать чувствительную информацию и отказываться от самостоятельной регуляторики.

    Министр подчеркнул, что на этом фоне страны Глобального Юга и Востока, прежде ориентированные на западные рынки, активно диверсифицируют цепочки поставок и добиваются «децентрализации и девестернизации торговых артерий». По его оценке, развивающиеся экономики Азиатско-Тихоокеанского региона в 2026 году увеличат ВВП примерно на 5%, что он связал с курсом на взаимовыгодную и равноправную кооперацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Запад организовал войну против России руками киевского режима, желая подавить конкурентов.

    Лавров также заявил о терактах киевского режима при поддержке Евросоюза по критически важной энергетической инфраструктуре.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    10 ноября 2026, 09:53 • Новости дня
    США потребовали допустить Европу к следующим переговорам по Украине

    Politico: Вашингтон призвал включить Европу в переговорный процесс по Украине

    США потребовали допустить Европу к следующим переговорам по Украине
    @ Пресс-служба МИД ОАЭ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта, сообщает Politico.

    Американские представители пытаются убедить Россию позволить европейским государствам присоединиться к следующему раунду диалога по украинскому кризису. Ожидается, что встреча в Абу-Даби во вторник станет последней без полноправного участия Европы, пишет Politico.

    «Нам нужна Европа за столом переговоров», – заявил изданию неназванный американский чиновник. Он добавил, что предложение Вашингтона заключается во включении европейцев в дискуссию после текущей трехсторонней встречи. Американская сторона также поприветствовала телефонные звонки лидеров Финляндии и Норвегии Владимиру Путину и отметила необходимость расширения прямых контактов между Европой и Москвой.

    Консультации в Абу-Даби проходят без участия европейских чиновников из-за возражений российской стороны, хотя посланники США планируют с ними советоваться. Первый день переговоров посвятят гарантиям безопасности для Украины и возможному пересмотру архитектуры европейской безопасности, а второй день – территориальным вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил о необходимости прямых контактов между Россией и европейскими странами.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби.

    Трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби начнутся во вторник в 10:50 мск.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встречу в Абу-Даби планируется посвятить согласованию принципов, которые одобрят по итогам переговоров по урегулированию на Украине.

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    10 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Совет ЕС решил направить военную миссию на Украину

    Совет ЕС впервые решил разместить миссию по подготовке военных на Украине

    Совет ЕС решил направить военную миссию на Украину
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз впервые организует присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военнослужащих непосредственно на территории Украины, сообщил Совет ЕС.

    Евросоюз впервые организует присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территории Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета ЕС.

    «Совет также принял решение обеспечить присутствие миссии на Украине», – говорится в документе. Отмечается, что миссия будет работать в координации с Вооруженными силами Украины и международными партнерами, включая США, Британию, Канаду, Норвегию и НАТО.

    Ранее Брюссель исключал возможность переноса деятельности миссии на Украину. Решение принято по итогам стратегического пересмотра деятельности EUMAM Ukraine, созданной осенью 2022 года. Одновременно мандат миссии продлен до 15 ноября 2028 года, на этот период выделено почти 315,9 млн долларов.

    Состав направляемого персонала, его статус, местонахождение и сроки начала работы пока не уточняются. По данным Совета ЕС, с момента создания миссии подготовку прошли более 100 тыс. украинских военных.

    В МИД России подчеркивали, что размещение западных военных на украинской территории рассматривается Москвой как иностранное вмешательство, а любые зарубежные контингенты станут законными целями для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Совет ЕС принял решение о продлении мандата Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Украине до 15 ноября 2028 года.

    Ранее Британия, Франция и другие европейские страны выразили намерение предоставить Киеву гарантии безопасности вне НАТО после окончания конфликта с Россией.

    Также российская сторона назвала европейские воинские подразделения правомерными целями для ударов в случае их появления на украинской территории.

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    9 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники

    Reuters: Франция обвинила КСИР в хакерских атаках на холодильники в Европе

    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки европейских магазинов и вызвал поверенного в делах исламской республики, пишет Reuters.

    Руководитель французского внешнеполитического ведомства возложил на элитные части иранских вооруженных сил ответственность за целенаправленное выведение из строя холодильного оборудования. Масштабные кибератаки затронули торговые сети и супермаркеты на территории всей Европы, сообщает Reuters.

    В связи с произошедшим в Министерство иностранных дел Франции был вызван поверенный в делах Ирана. Барро подчеркнул, что подобные действия повлекут за собой серьезные последствия для исламской республики. Он также анонсировал введение новых ограничительных мер против Тегерана, которые будут утверждены на уровне Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием.

    Во вторник хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    На прошлой неделе еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

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    10 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине

    Политолог Мартынов: Европейцы не готовы к конструктивному диалогу по Украине

    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сейчас европейские лидеры не демонстрируют готовности к конструктивному обсуждению урегулирования по Украине. Однако в будущем возможно их включение в большой дискурс, касающийся новой архитектуры безопасности Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее СМИ сообщили, что США настаивают на включении ЕС в мирные переговоры по украинскому кризису.

    «Нынешняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби – это часть объемного процесса по созданию новой архитектуры безопасности в Европе», – обратил внимание Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, продолжится обсуждение этой концепции уже на саммите АТЭС, в котором примут участие президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин.

    Говоря о европейцах, в последние дни так активно стремящихся стать частью переговорного трека, Мартынов отметил: «На данном этапе было бы странно включать их в процесс. Ведь лидеры ЕС сегодня даже не способны защитить национальные интересы собственных стран».

    «В первой половине прошлого века именно фатальные ошибки нескольких руководителей стран Европы привели к началу обеих мировых войн. Мы не хотим повторения подобных сценариев», – добавил эксперт.

    Политолог напомнил и про «недальновидную и опасную позицию европейских элит, приводящую лишь к эскалации украинского кризиса». «Впрочем, желание президентов и премьеров региональных государств принять участие в переговорах объяснимо и понятно», – подчеркнул аналитик.

    Между тем, продолжил он, в Москве неоднократно говорили, что поднимут трубку при звонке от европейских коллег. Лишнее тому доказательство – беседа Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. «Так что вполне можно допустить, что в перспективе какой-то обмен мнениями по ключевым вопросам будет возможен, но скорее на уровне экспертов», – считает Мартынов.

    «Кроме того, возможно включение лидеров стран ЕС в дискурс уместно на финальных этапах претворения в жизнь сформированной концепции новой архитектуры безопасности», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что Белый дом настаивает на том, чтобы Россия позволила Европе присоединиться к следующему раунду переговоров по Украине. С подобной инициативой выступят спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер на встрече с Россией и Украиной в Абу-Даби, пишет издание Politico со ссылкой на официальных лиц США, пожелавших остаться неназванными.

    В публикации утверждается, что Кушнер и Уиткофф хотят ускорить темп переговоров и сделать нынешнюю встречу последней, проведенной без полноценного участия европейских представителей. «Нам нужна Европа за столом переговоров», – сказал один из американских чиновников.

    Впрочем, по другим данным, европейские страны сами настаивают на том, что Европа должна иметь право голоса в любом соглашении, касающемся урегулирования украинского кризиса, сообщает Al Jazeera. Об этом заявили главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Британии на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

    «Европейские представители должны сидеть за столом переговоров. Без Европы не может быть принято никакого решения», – сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. При этом он выразил уверенность в том, что «нет необходимости вносить фундаментальные изменения в архитектуру региональной безопасности».

    В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его полностью устраивает нынешняя форма украинского независимого государства. Так французский дипломат прокомментировал слова Трампа, что после урегулирования конфликта Украина может получить другие очертания.

    Со своей стороны, замглавы российского МИД Александр Грушко указал, что Евросоюз сам исключил себя из переговорного процесса. Причинами он назвал финансовую, политическую и военную поддержку Киева, а также подготовку НАТО и ЕС к большому столкновению с Россией.

    Дипломат напомнил слова Путина о возможных посредниках. Глава государства отмечал, что лично предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский лидер подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать лидера, которому доверяют и который избегал грубых высказываний в адрес Москвы.

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    10 ноября 2026, 04:41 • Новости дня
    Пентагон заявил о конце эпохи субсидирования обороны Европы
    Пентагон заявил о конце эпохи субсидирования обороны Европы
    @ Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон завершает эпоху субсидирования обороны Европы и ожидает от союзников по НАТО более справедливого распределения ответственности, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    Выступая в Военно-морском колледже в Ньюпорте, Хегсет заявил, что Белый дом в рамках внешнеполитической концепции «Америка прежде всего» и стратегии национальной обороны пересмотрел принципы, которые держались 80 лет, передает ТАСС.

    «Например, мы пересматриваем наши отношения с Европой, завершаем эпоху субсидирования обороны и требуем от союзников реального распределения бремени ответственности», – сказал он.

    Хегсет подчеркнул, что новая стратегия требует от европейских партнеров не только увеличения военных расходов, но и большей самостоятельности в обеспечении собственной безопасности в рамках союзнических обязательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет заявил о начале самого масштабного со времен окончания Второй мировой войны пересмотра подходов к национальной безопасности в Вашингтоне.

    В мае глава Пентагона заявил об отказе американской администрации брать на себя расходы по защите состоятельных государств.

    В прошлом году Хегсет заявил об окончании эпохи единственного гаранта безопасности европейских стран со стороны Вашингтона.

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    10 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    МВД назвало число поступивших от граждан недружественных стран заявлений на ВНЖ

    Колокольцев: Граждане недружественных стран подали 4,3 тыс. заявлений на ВНЖ

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство внутренних дел приняло более 4,3 тыс. заявлений на временное проживание от граждан недружественных стран после упрощения порядка, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

    «За время реализации этого механизма принято более 4,3 тыс. заявлений, преимущественно от граждан Евросоюза, США, Южной Кореи, Великобритании, Канады», – заявил Колокольцев на заседании Совета Федерации, передает РИА «Новости».

    По его словам, доля переселившихся соотечественников из недружественных стран возросла с 1% в 2022 году до 15% в 2026 году. Министр назвал эту тенденцию существенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о въезде в Россию около 7,5 млн иностранных граждан за девять месяцев со снижением прошлогодних показателей почти на 10%.

    Глава МВД рассказал о закрытии въезда в страну для 290 тыс. иностранцев в 2026 году.

    В мае Владимир Колокольцев заявил о подаче соотечественниками более половины заявок на переселение в Россию в рамках программы репатриации.

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    10 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Лавров назвал цель учений ЕС в Польше

    Лавров: Евросоюз решил отработать на учениях в Польше ввод войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза начали военные учения в Польше для подготовки к отправке стабилизационных сил на Украину в случае прекращения огня, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Он отметил, что маневры с участием около 2 тыс. человек от десятка европейских стран стартовали параллельно с переговорами по украинскому урегулированию в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «План Европы очень простой, и они этого не скрывают: как только будет прекращение огня, они заводят «стабилизационные силы» на территорию, контролируемую киевским режимом», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что легендой проходящих учений является ввод западных войск на Украину для защиты киевских властей от России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих на военные учения в Польшу.

    В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня ради отправки на Украину европейских военных.

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    10 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером потребовала от властей Украины закрыть пыточные тюрьмы и освободить незаконно удерживаемых в них людей.

    Евродепутаты направили письмо постоянному представителю Украины при ЕС Тарасу Качке с призывом закрыть незаконные места лишения свободы и освободить задержанных участников протеста 2 ноября, передает ТАСС.

    В обращении содержится требование немедленно закрыть объект в Петропавловской Борщаговке и другие подобные места на Украине, где могут нарушаться права человека, а также освободить всех нелегально содержащихся там заключенных.

    «Мы также требуем немедленного освобождения и прекращения судебного преследования профессионального медика Валентины Молодой и водителя скорой помощи Виктора Ена», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинская журналистка Диана Панченко заявила о получении более тысячи писем с адресами незаконных тюрем.

    В четверг депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме под Киевом.

    В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании водителя скорой помощи Виктора Ена и еще одной участницы протестов у неофициальной тюрьмы Нацгвардии под Киевом.

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    10 ноября 2026, 06:13 • Новости дня
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал председателя Европейского совета Антониу Кошту «в приоритетном порядке» включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита Евросоюза в Дублине.

    «Поддержка Украины – это вопрос нашей неделимой европейской безопасности, и это также должно распространяться на распределение бремени по оказанию поддержки», – написал Мерц в письме председателю Европейского совета.

    Канцлер потребовал включить эту тему в качестве приоритетной в повестку дня неформального саммита Евросоюза, который пройдет в пятницу в Дублине, передает Tagesspiegel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС из-за нежелания поддерживать выделение кредита Киеву.

    В прошлом месяце Мерц назвал помощь киевским властям причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы.

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    10 ноября 2026, 00:09 • Новости дня
    Путин поздравил личный состав МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел
    Путин поздравил личный состав МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел, отметив особое уважение общества к работе полиции и роль ведомства в защите прав граждан и суверенитета страны.

    «Поздравляю ветеранов, личный состав и гражданский персонал МВД России с Днём сотрудника органов внутренних дел», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    Путин отметил, что профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел широко отмечается по всей стране и символизирует уважение к тем, кто честно выполняет долг, противостоит преступникам, защищает жизнь и права людей, безопасность и суверенитет страны.

    Он отдельно обратился к ветеранам, которые своим примером воспитали достойную смену, напомнил, что история МВД насчитывает более двух веков, а само ведомство является одним из ключевых звеньев правоохранительной системы с широкими техническими и оперативными возможностями и расширенными полномочиями.

    Президент указал на положительные результаты по ряду направлений работы органов внутренних дел и призвал развивать эту динамику, усиливая борьбу с криминалом, нелегальным оборотом наркотиков и киберпреступностью, а также укрепляя общественный порядок и безопасность дорожного движения.

    Путин пообещал и дальше совершенствовать правовые и социальные гарантии для сотрудников МВД, повышать престиж сложной и рискованной профессии, поблагодарил руководство и личный состав за верность долгу и выразил уверенность в их готовности безупречно выполнить поставленные задачи.

    «Ещё раз поздравляю вас с праздником. Желаю всего самого доброго вам, вашим родным и близким», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Путин подписал указ о присвоении званий высшего начальствующего состава 14 сотрудникам Министерства внутренних дел.

    В марте Путин подчеркнул важность решения проблемы некомплекта кадров в МВД и повышения материального обеспечения сотрудников.

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    9 ноября 2026, 19:41 • Новости дня
    МВД рассказало детали задержания протаранившего отель в «Москва-Сити» водителя

    МВД: Полиция задержала водителя за наезд на охранника в «Москва-Сити»

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о задержании мужчины, который после конфликта со службой безопасности сбил охранника и протаранил на автомобиле стеклянные двери отеля в деловом центре «Москва-Сити».

    Водитель попытался заехать на автомобиле прямо в холл отеля в деловом центре «Москва-Сити» после конфликта с секьюрити. Охрана отказалась пускать агрессивно настроенного гражданина внутрь, после чего он сел за руль, протаранил стеклянные двери и сбил сотрудника службы безопасности, сообщила Волк в Max.

    Покидая место происшествия, нарушитель также повредил шлагбаум на выезде из комплекса. Вскоре сотрудники Госавтоинспекции Северного административного округа столицы обнаружили скрывшийся автомобиль на улице Нижняя Масловка.

    Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел МВД России по Пресненскому району Москвы. Полиция устанавливает степень причиненного вреда здоровью и имуществу. По итогам начатой проверки правоохранители примут соответствующее процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пьяный автомобилист врезался в стеклянные двери отеля в столичном комплексе «Москва-Сити».

    В апреле в пресс-службе столичного главка Росгвардии заявили о задержании попытавшегося угнать иномарку в центре Москвы мужчины.

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    9 ноября 2026, 18:23 • Новости дня
    Еврокомиссия подтвердила отправку делегации на переговоры по Украине в ОАЭ

    Фон дер Ляйен: ЕС направит делегацию на переговоры по Украине в Абу-Даби

    Еврокомиссия подтвердила отправку делегации на переговоры по Украине в ОАЭ
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении Евросоюза направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины на предстоящих переговорах.

    По ее словам, Европейский союз принял решение направить своих официальных представителей в Объединенные Арабские Эмираты для оказания поддержки Киеву, пишут «Вести».

    Соответствующее заявление было сделано после завершения телефонного разговора председателя Еврокомиссии с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В официальном сообщении пресс-службы подчеркивается, что стороны «также обсуждали продолжающиеся мирные усилия и переговоры в Абу-Даби, где ЕС будет присутствовать рядом со своими партнерами».

    Еврокомиссия в настоящее время не раскрывает информацию о поименном составе направляемой в ОАЭ группы и не уточняет конкретный мандат европейской делегации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российская делегация вылетела в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.

    Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил об отправке представителей Киева на переговоры в ОАЭ.

    В пятницу президент Владимир Путин обсудил предстоящую встречу с постоянными членами Совета безопасности.

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    10 ноября 2026, 09:42 • Новости дня
    ЕС выделил 50 млн евро на центр морской безопасности в Черном море

    Politico: ЕС выделил 50 млн евро на центр безопасности в Черном море

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении 50 млн евро на ускоренное создание центра морской безопасности в Черном море на фоне атак на коммерческие суда.

    Евросоюз профинансирует часть расходов на безопасность в Черном море и предоставит 50 млн евро на ускоренный запуск совместного центра управления Румынии и Болгарии. Блок также выделит дополнительные 10 млн евро на поисково-спасательные операции Бухареста, пишет Politico.

    «Угрозы, нападения и вторжения у берегов Черного моря растут», – заявила фон дер Ляйен.

    Центр морской безопасности должен начать полноценную работу до конца года. Он предназначен для мониторинга активности в реальном времени и защиты подводных электрических и коммуникационных кабелей. С начала октября в экономических зонах Румынии и Болгарии пострадали по меньшей мере девять судов, четыре затонули, 34 моряка погибли или пропали без вести.

    Параллельно США ведут переговоры о прекращении огня в Черном море и соглашении о безопасном проходе. По словам госсекретаря Марко Рубио, Вашингтон рассматривает предложения Турции и Индии. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз также работает над сделкой о свободе судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз ускорил создание Центра морской безопасности в Черном море. На прошлой неделе Североатлантический альянс решил направить самолеты, радары и беспилотники для укрепления восточного фланга. В начале месяца депутаты Европейского парламента заявили о необходимости увеличить финансирование стран региона на фоне угроз судоходству.

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