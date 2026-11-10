Tекст: Валерия Городецкая

В сезоне-2025/26 Кейн выступал за «Ванкувер» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте клуба. В 71 матче регулярного чемпионата он забросил 13 шайб и сделал 18 голевых передач.

Хоккеист был выбран на драфте НХЛ в 2009 году под общим четвертым номером. В лиге он защищал цвета «Эдмонтона», «Сан-Хосе», «Баффало» и «Виннипега», дважды дойдя до финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном». Всего в регулярных чемпионатах форвард провел 1001 матч и набрал 648 очков.

В составе сборной Канады нападающий участвовал в трех чемпионатах мира и стал победителем молодежного первенства 2009 года. Во время локаута в 2012 году Кейн уже играл в КХЛ за минское «Динамо», отметившись одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей в 12 матчах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце обладатель Кубка Стэнли 2018 года Евгений Кузнецов и хоккейный клуб «Сибирь» расторгли контракт по обоюдному согласию.

Летом российский нападающий подписал соглашение с новосибирской командой на правах свободного агента.

В прошлом году в олимпийский состав хоккейной сборной Канады вошел 19-летний нападающий Маклин Селебрини.