Дегтярев заявил о наличии плана Б на случай отказа в выдаче виз на МЧМ по хоккею

Минспорт подготовил запасной план при отказе Канады пустить хоккеистов на МЧМ

Tекст: Тимур Шайдуллин

По его словам, у Москвы есть запасной сценарий на случай отказа властей Канады выдать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира 2027 года, пишет РИА «Новости».

«У нас есть план Б. Мы его раскрывать не будем. Все будет хорошо для России, а для Канады будет плохо, потому что она будет лишаться права проведения международных соревнований», – подчеркнул Дегтярев.

Министр напомнил о реформах Международного олимпийского комитета, который восстановил ОКР, снял все дискриминационные ограничения и призвал спортивные федерации принимать решения без оглядки на политическое и общественное давление.

Молодежный чемпионат мира должен пройти в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не позволить российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею.

Позже знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

В воскресенье Федерация хоккея Швейцарии объявила об отказе молодежной сборной играть с российской командой на чемпионате мира в Канаде.