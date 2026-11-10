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    10 ноября 2026, 16:15 • Новости дня

    Дегтярев заявил о наличии плана Б на случай отказа в выдаче виз на МЧМ по хоккею

    Минспорт подготовил запасной план при отказе Канады пустить хоккеистов на МЧМ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство спорта подготовило альтернативный план действий в случае невозможности отправить отечественную молодежную сборную по хоккею на турнир в Северную Америку, заявил глава ведомства и руководитель Олимпийского комитета Михаил Дегтярев.

    По его словам, у Москвы есть запасной сценарий на случай отказа властей Канады выдать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира 2027 года, пишет РИА «Новости».

    «У нас есть план Б. Мы его раскрывать не будем. Все будет хорошо для России, а для Канады будет плохо, потому что она будет лишаться права проведения международных соревнований», – подчеркнул Дегтярев.

    Министр напомнил о реформах Международного олимпийского комитета, который восстановил ОКР, снял все дискриминационные ограничения и призвал спортивные федерации принимать решения без оглядки на политическое и общественное давление.

    Молодежный чемпионат мира должен пройти в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не позволить российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Позже знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    В воскресенье Федерация хоккея Швейцарии объявила об отказе молодежной сборной играть с российской командой на чемпионате мира в Канаде.

    8 ноября 2026, 14:55 • Новости дня
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал непредвиденной и тупиковой ситуацию, сложившуюся после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    Песков прокомментировал журналисту программы Павлу Зарубину решение CAS о допуске российских хоккеистов к международным турнирам, передают «Вести».

    «Непредвиденная ситуация, ситуация достаточно пока тупиковая», – заявил представитель Кремля.

    По его словам, об этом говорит и сама Международная федерация хоккея. Он отметил, что пока никто не знает, что делать, но очевидно, что нужно продолжать терпеливо работать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу адвокат Дмитрий Аграновский назвал саботажем затягивание Международной федерацией хоккея исполнения решения CAS в пользу России.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел необоснованным отстранение российских хоккеистов от турниров.

    В среду Минспорт Словакии поприветствовал возвращение российских спортсменов.

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    8 ноября 2026, 08:31 • Новости дня
    Россия заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира по хоккею

    SIHF: Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

    Россия заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира по хоккею
    @ Livio Baeriswyl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация хоккея (IIHF) разослала участникам молодежного чемпионата мира 2027 года обновленное расписание турнира, в котором российская команда заняла место сборной Норвегии.

    Команда Норвегии в результате этих изменений перейдет в группу А первого дивизиона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Швейцарии (SIHF).

    «Согласно процедуре реализации, Россия, не участвовавшая в предыдущих розыгрышах, займет 10-е место в рейтинге молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года, заменив Норвегию в расписании игр», – заявили в пресс-службе федерации.

    В организации уточнили, что по новому расписанию молодежная сборная Швейцарии встретится с российскими хоккеистами 27 декабря 2026 года.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, однако федерации хоккея Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование этим вердиктом. Премьер-министр Канады Марк Карни предупредил об отказе выдавать визы российским спортсменам для участия в турнире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Международная федерация хоккея сообщила об отсутствии окончательного решения по вопросу возвращения российских сборных к участию в международных соревнованиях.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел недоказанными правовые основания для отстранения команд от международных турниров.

    В среду в IIHF заявили о значительной недооценке трудностей из-за возвращения российских хоккеистов.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
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    10 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    Жена отругала главу МИД Чехии Мацинку за слова о российских хоккеистках
    Жена отругала главу МИД Чехии Мацинку за слова о российских хоккеистках
    @ ANTONIO BAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка принес извинения за свои высказывания в адрес российских хоккеисток. При этом он подчеркнул, что назвал «мужеподобными» только российских спортсменок, а не чешских.

    Мацинка признал свои слова «очень неуместными», пишет iDNES.

    Он поблагодарил коллег за то, что они «тактично обошли» этот вопрос на заседании правительства. «Как будто они хоть немного представляли, как сильно моя жена кричала на меня из-за этого дома», – сказал министр.

    Глава ведомства подчеркнул, что его высказывание касалось только российских спортсменок, а не чешских, однако добавил, что «это не имеет значения».

    Мацинка также связался по телефону с генеральным менеджером женской сборной Чехии по хоккею, чтобы передать свои извинения чешским хоккеисткам. Он застал команду перед тренировкой накануне матча против Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник чешские хоккеисты раскритиковали Мацинку после его оскорбительных слов в адрес российских спортсменок.

    На прошлой неделе федерации хоккея Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Латвии и Чехии заявили об отказе проводить матчи со сборной России на чемпионате мира 2027 года.

    Чешский хоккейный союз допустил бойкот матчей против российской сборной после заявления министра внутренних дел Чехии Лубомира Метнара о невыдаче виз российским спортсменкам.

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    9 ноября 2026, 15:12 • Новости дня
    Чешские хоккеисты НХЛ осудили главу МИД за слова о «мужеподобных» россиянках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Игроки команд Национальной хоккейной лиги из Чехии Адам Клапка, Мартин Нечас и Лукаш Достал раскритиковали чешского министра иностранных дел Петра Мацинку после его заявления о женском хоккее и оскорбительных слов в адрес российских спортсменок.

    В воскресенье глава чешского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала CNN Prima News заявил, что считает хоккей мужским видом спорта. Обсуждая возможное участие сборной России в юниорском чемпионате мира в Остраве, министр назвал российских спортсменок «мужеподобными» и подчеркнул, что турнир обойдется без них, передает РИА «Новости».

    «Хватит уже этого идиота, пожалуйста», – написал нападающий клуба «Калгари Флэймз» Адам Клапка в социальных сетях.

    Форвард «Колорадо Эвеланш» Мартин Нечас также возмутился словами министра и задался вопросом о допустимости подобных публичных высказываний. Вратарь «Анахайм Дакс» Лукаш Достал в комментарии порталу iSport отметил разочарование заявлением политика, представляющего Чехию за рубежом, и назвал хоккей спортом для всех.

    Чемпионат мира среди хоккеисток до 18 лет пройдет в чешской Остраве в январе 2027 года. Мацинка сообщил о намерении обсудить недопуск российской сборной с главой Федерации хоккея Чехии Алоисом Гадамчиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус назвал фактически невозможным проведение чемпионата мира 2027 года в Германии из-за отказа ряда хоккейных ассоциаций от матчей со сборной России.

    Во вторник власти Чехии запланировали отказать российским спортсменкам в выдаче виз для участия в юниорском чемпионате мира по хоккею.

    Чешский хоккейный союз допустил бойкот матчей против национальной команды России.

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    8 ноября 2026, 01:51 • Новости дня
    Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

    Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира

    Tекст: Денис Тельманов

    Международная федерация хоккея (IIHF) включила сборную России в обновленное расписание молодежного чемпионата мира вместо команды Норвегии.

    Международная федерация хоккея направила национальным ассоциациям скорректированный план турнира, согласно которому российские хоккеисты выступят в группе B, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию хоккея Швейцарии (SIHF).

    В заявлении швейцарской стороны отмечается, что сборная России, пропустившая предыдущие первенства, займет десятое место в рейтинге. Норвегия в результате изменений будет понижена в классе.

    По новому календарю 27 декабря должен состояться матч между Швейцарией и Россией. Однако швейцарские спортсмены намерены бойкотировать эту встречу, при этом отказываться от дальнейшего участия в турнире команда не станет.

    Турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские команды к соревнованиям в сезоне-2026/27. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил об отказе выдавать визы спортсменам из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по поводу возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    Во вторник шведская мебельная компания AJ Products заявила о прекращении спонсирования чемпионатов мира по хоккею после решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд.

    В начале месяца председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц сообщил о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за допуска российских команд.

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    7 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Российские самбисты завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира

    Россияне выиграли семь золотых медалей в предпоследний день ЧМ по самбо

    Tекст: Мария Иванова

    В предпоследний день чемпионата мира по самбо в узбекистанском Ташкенте российские спортсмены завоевали семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медали.

    На проходящем в Узбекистане мировом первенстве отечественные спортсмены выступают с национальной символикой. В спортивном самбо золотую медаль в весовой категории до 88 кг получил Александр Сучков, передает РИА «Новости».

    Серебряным призером турнира стал Степан Солдатенков (свыше 98 кг), а бронзу забрал Александр Зайцев (до 64 кг). В мужском боевом самбо награду высшего достоинства завоевал Артем Тадин (до 98 кг).

    У женщин в боевом самбо победы в своих весовых категориях одержали Валерия Тепышева, Софья Циброва, Вера Лоткова, Карина Черевань и Яна Полякова. Серебряная медаль досталась Мадине Сулеймановой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство спорта сообщило о завоевании российской сборной пяти медалей в первый день чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

    В пятницу отечественный спортсмен Демид Волков завоевал золотую медаль турнир

    а. В мае российские борцы выиграли шесть финальных схваток на европейском первенстве в Тбилиси.

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    8 ноября 2026, 09:55 • Новости дня
    Дикиджи и Семененко заняли второе и третье места на Гран-при в Китае

    Фигурист Дикиджи завоевал серебро на этапе Гран-при в китайском Шэньчжэне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский фигурист Владислав Дикиджи занял второе место в мужском одиночном катании на этапе международной серии Гран-при в китайском Шэньчжэне.

    По итогам произвольной программы Владислав Дикиджи получил 183,58 балла и финишировал на втором месте с общим результатом 282,44 балла, передает РИА «Новости».

    Российский фигурист Евгений Семененко набрал 181,90 балла, заработав суммарные 281,62 балла, и расположился на третьей позиции. Победителем соревнований стал японец Као Миура, набравший в сумме 293,25 балла.

    Четвертый этап серии Гран-при пройдет с 13 по 15 ноября в американском Эверетте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Гран-при в Шэньчжэне.

    В пятницу во время разминки Евгения Семененко и Владислава Дикиджи зрители развернули на трибунах плакат «Русские, вперед!».

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    8 ноября 2026, 14:43 • Новости дня
    Олимпийского чемпиона по хоккею Васильева похоронили в Подмосковье

    Олимпийского чемпиона по хоккею Васильева похоронили в Московской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Многократный чемпион СССР и олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев похоронен в подмосковном Электрогорске.

    Церемония прощания и похороны хоккеиста прошли в Московской области, передает ТАСС.

    Во время игровой карьеры хоккеист выступал за московский ЦСКА, ярославское «Торпедо», а также клубы из Дании и Италии. В составе сборной он завоевал серебро и бронзу на чемпионатах мира в 1987 и 1985 годах.

    В качестве тренера наставник работал с «Салаватом Юлаевым», «Толпаром», нижегородским «Торпедо», «Красной Армией» и «Торосом», а также входил в штаб молодежной и юниорской сборных России и юниорской сборной Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу олимпийский чемпион и победитель чемпионата мира в составе сборной СССР по хоккею Михаил Васильев умер на 65-м году жизни.

    Пресс-служба Федерации велосипедного спорта России сообщила о смерти на 91-м году жизни тренера Евгения Барымова.

    В следственном управлении СК по Башкирии сообщили о гибели игрока клуба Всероссийской хоккейной лиги «Норильск» Егора Ядыкина.

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    7 ноября 2026, 21:58 • Новости дня
    Сборная России завоевала 21 золотую медаль на чемпионате мира по ММА

    Российские бойцы выиграли 21 золото на первенстве мира по ММА в Тбилиси

    Tекст: Мария Иванова

    На завершившемся в Тбилиси чемпионате мира по смешанным единоборствам отечественные спортсмены показали выдающийся результат, выступив под национальным флагом и гимном.

    По итогам мирового первенства в Грузии сборная России завоевала 21 золотую, четыре серебряные и 14 бронзовых медалей, передает РИА «Новости».

    В заключительный день соревнований награды высшего достоинства принесли Хабиб Адзиев, Абдулхаким Муртузалиев, Омарасхаб Юсупов, Айдемир Гусейнов, Нухбек Зайнулабидов, Хамзат Астамиров, Ильяс Яхъяев, Омар Гасайниев и Дарья Кузнецова. Серебряным призером стала Полина Балдина.

    Бронзовые награды достались Очуру Бырыннаю, Алиму Истепанову, Магомеду Омарову, Елизавете Ковалевой и Татьяне Девятовой. Турнир по смешанным единоборствам проходил в Тбилиси с 1 по 7 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российская спортсменка Варвара Кузьминова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике в рывке.

    На прошлой неделе россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе в Астане.

    В мае отечественные борцы выиграли шесть финальных схваток на стартовавшем в Тбилиси европейском первенстве по самбо.

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    8 ноября 2026, 02:09 • Новости дня
    Сборная Швейцарии отказалась от матча с Россией на молодежном ЧМ по хоккею

    Сборная Швейцарии по хоккею отказалась играть с Россией на молодежном ЧМ

    Tекст: Денис Тельманов

    Молодежная сборная Швейцарии по хоккею откажется играть с российской командой на чемпионате мира в Канаде, объявила Федерация хоккея Швейцарии (SIHF).

    Согласно обновленному расписанию турнира, матч сборных Швейцарии и России в группе В запланирован на 27 декабря. Однако совет директоров SIHF постановил, что швейцарские хоккеисты на эту игру не выйдут, передает РИА «Новости».

    «Это решение никоим образом не следует приравнивать к отказу от участия в молодежном чемпионате мира 2027 года. Молодежная сборная Швейцарии сохраняет свое участие в турнире в Эдмонтоне. Данное решение касается исключительно матча со сборной России», – говорится в заявлении.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным турнирам, включая молодежное первенство, которое пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Канаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых европейских национальных ассоциаций бойкотировать игры с российской командой на чемпионате мира по хоккею 2027 года.

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не позволить российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

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    8 ноября 2026, 13:49 • Новости дня
    Россиянка Новолодская завоевала золото в велоспорте на юношеской Олимпиаде

    Россиянка Новолодская выиграла золото юношеской Олимпиады в велоспорте на шоссе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская спортсменка Ангелина Новолодская завоевала золотую медаль в соревнованиях по велоспорту на шоссе в рамках юниорских летних Олимпийских игр в Дакаре.

    Гонка прошла на дистанции 59,5 км. Россиянка финишировала первой с результатом 1 час 31 минута 19 секунд, передает РИА «Новости».

    Второе место в заезде заняла представительница Австралии Элси Эппс. Третьей к финишу пришла чешская спортсменка Линда Ситкова.

    Юношеские Олимпийские игры проходят в сенегальском Дакаре с 31 октября по 13 ноября. Россию на этих соревнованиях представляют 13 спортсменов, которые выступают в девяти различных видах спорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский пловец Богдан Торопкин стал чемпионом летних юношеских Олимпийских игр в Дакаре в заплыве на 200 метров вольным стилем.

     В среду Серафима Фокина стала победительницей финального заплыва на дистанции 50 метров баттерфляем.

    Во вторник российская дзюдоистка Анастасия Добровольская завоевала серебряную медаль юношеской Олимпиады в весовой категории до 78 кг.

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    8 ноября 2026, 13:11 • Новости дня
    Российские батутисты выиграли общекомандный финал чемпионата мира

    Россияне выиграли общекомандный финал чемпионата мира по прыжкам на батуте

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная России по прыжкам на батуте одержала победу в общекомандном финале чемпионата мира в китайском Нанкине.

    По итогам выступлений российские спортсмены набрали 64 очка и заняли первое место. Второе место досталось команде Китая с результатом 59 очков, а замкнули тройку лидеров португальцы, набравшие 56 баллов, передает ТАСС.

    В составе национальной сборной золотые медали завоевали Дмитрий Нартов, Кирилл Пантелеев, Анжела Бладцева, Мария Михайлова, Александр Бутько, Кирилл Козлов, Арина Каляндра, Матвей Белов и Галина Бегим.

    Всего на турнире отечественные батутисты завоевали шесть золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали, что позволило им стать победителями общего медального зачета соревнований. При этом российские атлеты впервые с 2019 года соревновались под государственным флагом. В 2021 году они выступали под знаменем национальной федерации, турниры 2022 и 2023 годов пропустили, а на чемпионате мира 2025 года участвовали в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев стали обладателями золотых медалей в синхронных прыжках на чемпионате мира.

    Мария Михайлова и Анжела Бладцева завоевали золото в женских соревнованиях.

    В субботу президент Владимир Путин поздравил российских спортсменов с победами на турнире в Нанкине.

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    8 ноября 2026, 11:34 • Новости дня
    Российские триатлонисты взяли серебро в смешанной эстафете на Кубке мира

    Россияне взяли серебро в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Гонконге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Команда российских триатлонистов заняла второе место по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира, который проходит в Гонконге.

    Российскую команду представляли Яна Ченская, Диана Исакова, Денис Колобродов и Григорий Антипов. Они преодолели дистанцию за один час 28 минут 58 секунд, передает ТАСС.

    Россияне отстали от завоевавших золото швейцарцев на семь секунд. Бронзовые медали достались сборной Китая, которая уступила победителям 10 секунд.

    Ранее на этапе Кубка мира в Гонконге Исакова стала победительницей соревнований в спринте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российская спортсменка Диана Исакова заняла первое место на этапе Кубка мира по триатлону в Китае.

    Ранее спортсменка пришла первой на этапе Кубка мира по триатлону.

    Также российские пловцы завоевали серебряные медали в смешанной эстафете на чемпионате мира в Сингапуре.

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    8 ноября 2026, 13:46 • Новости дня
    Ларионов заявил об отсутствии предложений возглавить сборную России на МЧМ

    Ларионов не получил предложений стать главным тренером сборной России на МЧМ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов заявил об отсутствии предложений возглавить сборную России на молодежном чемпионате мира по хоккею 2027 года.

    «Ко мне из Федерации хоккея России по этому поводу не обращались. Приму ли я это предложение? Сложно пока говорить, тут много нюансов, учитывая нынешний мир», – сказал Ларионов ТАСС.

    Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) направила федерациям обновленное расписание, в котором сборная России заменила Норвегию на молодежном чемпионате мира.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские команды к международным соревнованиям. После этого хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование решением, а премьер-министр Канады Марк Карни отказался выдавать визы российским спортсменам для участия в турнире.

    Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Международная федерация хоккея (IIHF) включила российскую сборную в обновленное расписание молодежного чемпионата мира вместо команды Норвегии.

    Молодежная сборная Швейцарии отказалась играть с российской командой на чемпионате мира в Канаде.

    В среду премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею.

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    9 ноября 2026, 15:58 • Новости дня
    Хоккейное «Динамо» отстранило Тамбиева от должности главного тренера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский хоккейный клуб «Динамо» временно отстранил Леонида Тамбиева от исполнения обязанностей главного тренера команды.

    Решение об отстранении специалиста от руководства командой было принято генеральным директором клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен тренер по защитникам Олег Ореховский, сообщается на сайте «Динамо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» расторг контракт с главным тренером команды Андреем Разиным.

    Павел Зубов покинул пост главного тренера тольяттинской «Лады» после седьмого поражения подряд.

    В январе новым главным тренером хоккейного клуба «Адмирал» после ухода Леонида Тамбиева стал Олег Браташ.

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