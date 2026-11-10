Вооруженные силы Германии запускают продажу сувенирной продукции для повышения узнаваемости немецкой армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.
Ассортимент магазина включает одежду, инструменты и повседневные товары с надписью Bundeswehr и изображением Железного креста. Одним из товаров станет резиновая уточка в камуфляже со штурмовой винтовкой. В министерстве обороны Германии подчеркнули, что сувениры не предназначены для ношения с военной формой.
«Для нас это дает дополнительную возможность продвигать наш бренд и там, куда не дотягивается традиционная реклама», – пояснил Писториус.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус заявил о способности бундесвера обойтись без возвращения всеобщей воинской обязанности.
В кабинете немецкого депутата Ханса-Томаса Тильшнайдера обнаружили сувенирную кружку с символикой российских вооруженных сил.
Власти Германии начали разработку новой модели альтернативной гражданской службы на случай возобновления обязательного призыва в армию.