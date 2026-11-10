  • Новость часаДелегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби
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    10 ноября 2026, 16:09 • Новости дня

    Бундесвер запустил продажу камуфляжных резиновых уточек с винтовками

    DPA: Бундесвер запустил продажу камуфляжных резиновых уточек с винтовками

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Германии запускает официальный интернет-магазин брендированных сувениров, где будут продаваться резиновые уточки в камуфляже, заявил глава ведомства Борис Писториус.

    Вооруженные силы Германии запускают продажу сувенирной продукции для повышения узнаваемости немецкой армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    Ассортимент магазина включает одежду, инструменты и повседневные товары с надписью Bundeswehr и изображением Железного креста. Одним из товаров станет резиновая уточка в камуфляже со штурмовой винтовкой. В министерстве обороны Германии подчеркнули, что сувениры не предназначены для ношения с военной формой.

    «Для нас это дает дополнительную возможность продвигать наш бренд и там, куда не дотягивается традиционная реклама», – пояснил Писториус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус заявил о способности бундесвера обойтись без возвращения всеобщей воинской обязанности.

    В кабинете немецкого депутата Ханса-Томаса Тильшнайдера обнаружили сувенирную кружку с символикой российских вооруженных сил.

    Власти Германии начали разработку новой модели альтернативной гражданской службы на случай возобновления обязательного призыва в армию.

    9 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины

    FT: Мерц выдвинул ЕС ультиматум по обеспечению помощи Украине

    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину, пишет газета Financial Times (FT).

    Глава немецкого правительства угрожает заблокировать новый бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если все государства объединения не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    Журналисты ссылаются на письмо немецкого политика на имя председателя Европейского совета Антониу Кошты. «Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что заблокирует следующий семилетний бюджет ЕС, если все государства-члены не возьмут на себя обязательства по оказанию финансовой поддержки Украине в 2027 году и в последующие годы», – говорится в публикации.

    Заявление сделано на фоне открывающейся на этой неделе встречи европейских лидеров в Дублине. Мерц настаивает на решении проблемы нехватки средств для Киева на полях этого саммита. Украинские власти заявляют о необходимости покрытия бюджетного дефицита в размере 70 млрд евро в следующем году. Евросоюз пообещал выделить две трети этой суммы.

    Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия уже отказались от дальнейшей финансовой помощи Киеву. В связи с этим в своем письме Мерц призвал найти решение, которое поддержат все члены Евросоюза. Это позволит обеспечить долгосрочную перспективу финансирования Украины с 2028 года, а также выплату процентов по существующим долгам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

    В прошлом месяце глава немецкого правительства заявил о возникновении серьезных финансовых трудностей для государств Европы из-за оказания помощи украинским властям.

    В октябре член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре сообщил о постепенном исчерпании финансовых ресурсов стран Евросоюза для поддержки Киева.

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    9 ноября 2026, 18:04 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    @ Сорокин Донат/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу с оружием для украинской армии в Черном море, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили беспилотными летательными аппаратами логистический центр «Сухой порт» в Одессе, который использовался для хранения и распределения грузов Вооруженных сил Украины, сообщается в канале Минобороны в Max.

    Кроме того, в 141 км к юго-западу от Одессы в акватории Черного моря был уничтожен сухогруз с военным имуществом и вооружением. В ведомстве подчеркнули, что российская армия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим узлам и судам, задействованным в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об ударе по доставлявшему военное имущество сухогрузу в акватории Черного моря.

    В четверг российские беспилотники поразили перевозившее грузы для украинской армии судно.

    В среду Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    10 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Лавров назвал цель учений ЕС в Польше

    Лавров: Евросоюз решил отработать на учениях в Польше ввод войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза начали военные учения в Польше для подготовки к отправке стабилизационных сил на Украину в случае прекращения огня, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Он отметил, что маневры с участием около 2 тыс. человек от десятка европейских стран стартовали параллельно с переговорами по украинскому урегулированию в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «План Европы очень простой, и они этого не скрывают: как только будет прекращение огня, они заводят «стабилизационные силы» на территорию, контролируемую киевским режимом», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что легендой проходящих учений является ввод западных войск на Украину для защиты киевских властей от России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих на военные учения в Польшу.

    В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня ради отправки на Украину европейских военных.

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    10 ноября 2026, 06:13 • Новости дня
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал председателя Европейского совета Антониу Кошту «в приоритетном порядке» включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита Евросоюза в Дублине.

    «Поддержка Украины – это вопрос нашей неделимой европейской безопасности, и это также должно распространяться на распределение бремени по оказанию поддержки», – написал Мерц в письме председателю Европейского совета.

    Канцлер потребовал включить эту тему в качестве приоритетной в повестку дня неформального саммита Евросоюза, который пройдет в пятницу в Дублине, передает Tagesspiegel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС из-за нежелания поддерживать выделение кредита Киеву.

    В прошлом месяце Мерц назвал помощь киевским властям причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы.

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    9 ноября 2026, 18:57 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Дружковке

    Пушилин: ВС России ведут ожесточенные бои в Дружковке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска ведут ожесточенные бои в городе Дружковка Донецкой народной республики на славянско-краматорском направлении, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    «В самой Дружковке, а также в районе Веролюбовки идут ожесточенные сражения», – сказал Пушилин в интервью «Вестям». Он добавил, что Вооруженные силы России продолжают освобождение ДНР, продвигаясь вдоль всей линии боевого соприкосновения.

    Кроме того, российские подразделения продолжают отбивать контратаки противника в окрестностях Алексеево-Дружковки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава ДНР Денис Пушилин сообщил о формировании украинскими военными оборонительных позиций на территории промышленных предприятий в Дружковке. Он заявил о начале активных боевых действий российских подразделений на окраинах населенного пункта.

    В июле глава региона сообщил о безуспешных попытках ВСУ задействовать авиацию для сдерживания наступления ВС России по направлению к Дружковке.

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    9 ноября 2026, 22:37 • Новости дня
    На месте подрыва «Северных потоков» нашли предполагаемую часть взрывателя

    Эксперт в суде заявил об обнаружении части взрывателя «Северных потоков»

    Tекст: Вера Басилая

    Эксперт-взрывотехник Федерального ведомства уголовной полиции Германии (ВКА) сообщил об обнаружении металлического фрагмента взрывателя на месте диверсии на газопроводах «Северный поток» на дне Балтийского моря.

    Высший земельный суд Гамбурга провел пятое заседание по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации диверсии на газопроводах. Выступающий свидетелем эксперт-взрывотехник продемонстрировал фото металлического осколка длиной около пяти сантиметров, передает РИА «Новости».

    Специалист сопоставил снимок с материалами шведских следователей, проводивших осмотр места преступления. Зафиксированный в документах Швеции фрагмент выглядит аналогичным образом.

    Ранее свидетель подтвердил обнаружение следов военной пластичной взрывчатки на основе гексогена и октогена на металлических осколках со дна моря и на борту яхты «Андромеда», которая могла быть задействована в диверсии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о нежелании властей Германии искать истинных инициаторов диверсии на газопроводах.

    В пятницу обвиняемый в координации подрыва газопроводов гражданин Украины Сергей Кузнецов не поддержал идею создания фильма о преступлении с участием Шона Пенна.

    В среду сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции Германии сообщил об оплате аренды яхты «Андромеда» предполагаемыми диверсантами наличными в размере 11 тыс. евро.

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    9 ноября 2026, 23:56 • Новости дня
    Мерц заявил о возвращении антисемитизма на улицы городов Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Антисемитизм вновь распространяется в Германии и открыто проявляется на улицах немецких городов, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Сегодня антисемитизм вновь повсюду. Мы видим и слышим его на наших улицах, в наших городах, в городах наших европейских соседей и по всему миру, в парламентах, в общественных организациях, в школах», – заявил Мерц.

    Канцлер добавил, что правительство ФРГ вместе с властями федеральных земель укрепляет защиту еврейской общины. По его словам, усиление безопасности инфраструктуры, включая полицейские дежурства у синагог, стало вынужденной мерой, передает РИА «Новости».

    Мерц отметил, что охрана еврейских учреждений и бронированные стекла на них служат напоминанием о невозможности нормальной и открытой еврейской жизни в Германии. Он также пообещал продолжить поддержку Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Мерц выразил возмущение призывом израильского министра к массовым убийствам в секторе Газа.

    В прошлом году он заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев.

    В июне 2025 года Мерц признал усиление «импортированного» антисемитизма из-за притока мигрантов.

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    9 ноября 2026, 19:36 • Новости дня
    Песков назвал преждевременными разговоры о встрече Путина и Мерца на G20

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преждевременными разговоры о возможной поездке Владимира Путина на саммит Группы двадцати в Майами и контактах с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

    Песков ответил на вопрос о вероятности визита президента на саммит G20 и контактов с Мерцем на полях мероприятия, передает ТАСС. «Да. Пока рано», – заявил представитель Кремля.

    Ранее канцлер Германии сообщил об отсутствии намерений уклоняться от возможности проведения встречи с российским лидером на полях саммита Группы двадцати в случае приезда президента России.

    В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами относительно возможной поездки главы государства на саммит.

    В прошлом месяце представитель Кремля сообщил об отсутствии решения о личном присутствии российского лидера на саммите «Большой двадцатки» в США.

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    10 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал изменить бюджет ЕС

    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал руководство ЕС существенно изменить предложения по семилетнему бюджету Евросоюза.

    «Я ожидаю от новых предложений председателя Евросовета Антониу Кошты существенных изменений. Без этих изменений так быстро не удастся завершить переговоры (по бюджету)», – приводит ТАСС заявление Мерца на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине.

    По его словам, семилетний бюджет должен быть для членов ЕС «финансово приемлемым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал типичным шантажом угрозы канцлера Германии заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины.

    Ранее Мерц призвал председателя Европейского совета в приоритетном порядке включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита в Дублине.

    Он предупредил о готовности заблокировать семилетний бюджет ЕС в случае отказа стран финансировать Киев.

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    9 ноября 2026, 21:32 • Новости дня
    ЕС продлил военную миссию по обучению бойцов ВСУ на два года

    ЕС: Мандат военной миссии по обучению бойцов ВСУ продлен до 2028 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совет ЕС принял решение о продлении мандата Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Украине (EUMAM Ukraine) до 15 ноября 2028 года с выделением бюджета в размере почти 300 млн евро.

    «Данное решение принято по итогам недавнего стратегического пересмотра деятельности EUMAM. В связи с этим совет также постановил обеспечить присутствие миссии непосредственно на Украине для налаживания прямого и эффективного взаимодействия с украинскими военными органами, Вооруженными силами Украины (ВСУ) и международными партнерами-единомышленниками», – говорится в коммюнике на сайте совета.

    В организации отметили, что миссия уделит особое внимание анализу полученного боевого опыта и совершенствованию военной подготовки для поддержки оборонных задач ВСУ. Структура продолжит тесно координировать действия с международными партнерами, в том числе с США, Британией, Канадой, Норвегией и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Еврокомиссия перевела Киеву 4,36 млрд евро в рамках программы макрофинансовой поддержки и военных поставок.

    В сентябре глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о планах продлить тренировочную миссию ЕС для ВСУ на два года.

    Совет Евросоюза одобрил выделение Киеву очередного транша помощи в размере почти 3 млрд евро.

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    9 ноября 2026, 22:03 • Новости дня
    Нидерланды направили военных в Польшу на учения «коалиции желающих»

    Нидерланды направили военных в Польшу на учения коалиции желающих

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Нидерландов направило несколько сотен военнослужащих на стартовавшие в Польше многонациональные учения по подготовке к отправке войск на Украину.

    По данным польского Минобороны, около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран примут участие в учениях «коалиции желающих», которые начались в понедельник и продлятся до 22 ноября. Маневры проходят на территории Польши, Франции и Турции в рамках подготовки к возможной отправке войск на Украину, передает РИА «Новости».

    «Нидерланды направили для участия в учениях несколько сотен военнослужащих. Основную часть контингента предоставили сухопутные войска», – заявили в нидерландском военном ведомстве.

    Военно-воздушные силы королевства задействовали в маневрах истребители F-35 и вспомогательный персонал. Кроме того, министерство обороны Нидерландов предоставляет штабных специалистов и обеспечивает специализированную поддержку многонациональных учений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военные маневры «коалиции желающих» стартовали на польской территории примерно в 100 км от границы с Украиной.

    Во вторник европейские страны из «коалиции желающих» запланировали проведение учений для отработки ввода войск на украинскую территорию.

    Министерство обороны Британии сообщило об участии около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран в маневрах под эгидой многонациональных сил.

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    9 ноября 2026, 20:56 • Новости дня
    Средства ПВО сбили 34 украинских БПЛА над семью регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    В течение дня дежурные силы ПВО уничтожили 34 украинских дрона самолетного типа над семью регионами России и Азовским морем, сообщило Министерство обороны.

    Дежурные силы противовоздушной обороны с 8:00 до 20:00 по московскому времени уничтожили 34 украинских беспилотника самолетного типа. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Орловской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье расчеты противовоздушной обороны российской группировки войск «Север» уничтожили 158 украинских беспилотников в Харьковской и Сумской областях.

    Над Ленинградской областью за ночь уничтожили 113 украинских дронов.

    Группировка «Восток» за сутки уничтожила 33 беспилотника ВСУ.

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    10 ноября 2026, 10:24 • Новости дня
    Стоимость американских дронов Valkyrie выросла до 8 млн долларов

    The War Zone: Стоимость дронов США Valkyrie выросла до 8 млн долларов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент американской компании Kratos Эрик Демарко заявил, что стоимость одного беспилотника Valkyrie в зависимости от комплектации выросла и теперь составляет от 6 млн до 8 млн долларов.

    Стоимость перспективных беспилотных аппаратов Valkyrie оказалась выше первоначальных прогнозов компании, однако по-прежнему остается на нижнем пределе для дронов такого класса, пишет The War Zone.

    «Я бы не хотел быть никем другим, кроме Kratos с Valkyrie, которая находится в производстве и сходит с конвейера за 6 млн или около того, может быть, 8 млн долларов в зависимости от конфигурации», – заявил Демарко.

    Ранее компания планировала снизить цену до 2 млн долларов при серийном производстве, а в прошлом году называла диапазон от 4 млн до 6 млн долларов. Для сравнения, целевая стоимость конкурирующих аппаратов по программе ВВС США составляет около 20 млн долларов.

    Корпус морской пехоты США уже закупает версию MQ-58B, а ВВС страны используют XQ-58A для испытаний. Кроме того, европейскую модификацию U740 планирует приобрести Германия. В августе один из прототипов Valkyrie разбился во время тестов на полигоне в штате Юта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель шефа Пентагона по НИОКР Эмил Майкл заявил о неготовности США к современной эпохе ведения военных конфликтов с применением беспилотников. В августе армия США решила заключить первый контракт с компанией AeroVironment Inc. на лазеры для борьбы с беспилотными аппаратами. В июле американская компания Raytheon объявила о новом заказе на перехватчики предыдущего поколения для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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    10 ноября 2026, 15:30 • Новости дня
    Посольство заявило об учащении случаев осквернения советских мемориалов в ФРГ

    Посольство России: В Германии стали чаще осквернять советские мемориалы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Берлине сообщило об увеличении числа случаев вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов на территории Германии.

    Посольство России в Берлине отметило рост числа актов вандализма против советских мемориалов в ФРГ, подобных недавнему происшествию в Ангермюнде, передает РИА «Новости».

    «Посольство продолжает фиксировать акты вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов в ФРГ... Обратили внимание, что подобные эксцессы в последнее время происходят все чаще», – заявили агентству в дипмиссии.

    Дипломаты напомнили немецкой стороне о необходимости исчерпывающих мер для предотвращения таких инцидентов. Это требование основано на межправительственном соглашении об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России в Германии назвало подлой выходкой осквернение советского мемориала в городе Ангермюнде. В пятницу неизвестные осквернили памятник советским воинам в Ангермюнде.

    В прошлом году российское посольство выразило протест в связи с удалением ленточек российских и белорусских цветов с венков на мемориале бывшего концлагеря Дахау.

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    10 ноября 2026, 14:10 • Новости дня
    Фицо назвал шантажом угрозы Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает типичным шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС, если все страны не поддержат финансирование Украины.

    Словацкий премьер подчеркнул суверенитет своей страны и заявил об отказе поддаваться на давление. Фицо напомнил, что у Братиславы есть такое же право вето, как и у канцлера Германии, передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ со ссылкой на письмо Мерца главе Евросовета Антониу Коште сообщили об угрозе канцлера Германии заблокировать новый бюджет ЕС на 2028-2034 годы при отсутствии обязательств всех стран по финансовой поддержке Украины.

    На прошлой неделе Фицо сообщил об угрозах ряда премьеров ЕС урезать средства для Словакии в новом бюджете из-за отказа страны поддержать кредит для Украины на 70 млрд евро. Еврокомиссия представила проект семилетнего бюджета объемом около 2 трлн евро, предполагающий рост оборонных расходов и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о бесполезности нового европейского кредита на 70 млрд евро для урегулирования конфликта на Украине.

    Фицо сообщил об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС.

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