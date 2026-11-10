Участник беспорядков в аэропорту Махачкалы заочно получил 15 лет

Tекст: Денис Тельманов

Мужчина признан виновным в участии в массовых беспорядках, неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщается на сайте прокуратуры Ставропольского края.

«Суд <...> назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального периода – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года», – сообщили в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, Исмаилов находится в межгосударственном розыске. Следствие установило, что 29 октября 2023 года он вместе с другими людьми закидывал камнями силовиков, многие из которых получили травмы.

Беспорядки сопровождались насилием и уничтожением имущества международного аэропорта Уйташ на сумму более 24 млн рублей. В результате была полностью заблокирована работа авиаузла.

Пострадали 30 представителей власти, 23 из них получили телесные повреждения различной степени тяжести. Уголовные дела в отношении нескольких десятков фигурантов рассматривались в судах Ставрополья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Верховный суд Дагестана заочно вынес обвинительные приговоры организаторам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

В январе завершилось рассмотрение дел остальных обвиняемых. В июне прошлого года пятеро участников беспорядков получили сроки от семи до десяти лет лишения свободы.