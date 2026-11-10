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    10 ноября 2026, 15:47 • Новости дня

    Мишустин анонсировал первый пуск частных спутников с космодрома Восточный

    Мишустин: С Восточного впервые отправят на орбиту два частных спутника

    Мишустин анонсировал первый пуск частных спутников с космодрома Восточный
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В этом году с космодрома Восточный при поддержке государства впервые отправят на орбиту два частных космических аппарата, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    «В этом году с космодрома Восточный впервые при поддержке государства будут запущены два частных спутника. Конечно, мы будем расширять такую практику, внедрять новые меры при обеспечении равных условий для отраслевых игроков и продолжим уделять особое внимание построению полноценной рыночной модели предоставления данных дистанционного зондирования Земли», – цитирует премьера ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о предложении Африканскому космическому агентству начать запуски с космодромов Байконур и Восточный.

    Президент Владимир Путин сообщил о дальнейшем развитии дальневосточного космодрома Восточный.

    В сентябре Баканов анонсировал первый пуск ракеты с частной площадки «Новый старт» на Восточном в 2027 году.

    9 ноября 2026, 01:21 • Новости дня
    На Солнце произошли три сильные вспышки класса М

    Ученые зафиксировали три сильные вспышки класса М на Солнце

    Tекст: Катерина Туманова

    В Институте прикладной геофизики сообщили о трех сильных солнечных вспышках класса М, которые произошли в воскресенье.

    Три сильные вспышки на Солнце были зафиксированы в 10:46, 18:37 и 21:27 мск воскресенья, передает РИА «Новости» со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

    Событиям присвоены баллы М1.7, М1.2 и М1.1.

    Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X, где каждая следующая буква означает рост мощности излучения в десять раз.

    Вспышки класса M превосходят по мощности классы A, B и C, однако уступают экстремальному классу X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце. В субботу Солнце повторило рекорд XXI века по числу вспышек за сутки.

    В четверг на светиле зафиксировали самую сильную за четыре недели вспышку предпоследнего класса мощности М.

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    7 ноября 2026, 16:52 • Новости дня
    Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

    Минобороны: С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б»

    Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Космические войска Воздушно-космических сил успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с аппаратом в интересах Министерства обороны с космодрома Плесецк.

    Боевой расчет космических войск осуществил успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом на борту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны.

    Старт ракеты в интересах российского военного ведомства состоялся с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с аппаратом в интересах Министерства обороны.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 20:12 • Новости дня
    НАСА объявило набор астронавтов для полетов на Луну и подготовки миссий на Марс

    Tекст: Игорь Иножарский

    НАСА открыло прием заявок от граждан США в новый отряд астронавтов, которые будут готовиться к полетам на Луну и Марс. Заявки принимаются до 4 декабря.

    НАСА начало набор нового класса астронавтов, которые примут участие в возвращении американцев на Луну, строительстве лунной базы и подготовке первых пилотируемых миссий на Марс, сообщается на сайте НАСА. Заявки принимаются от граждан США до 23:59 по восточному времени четверга, 3 декабря.

    «Это необыкновенное время для того, чтобы присоединиться к отряду астронавтов НАСА. Люди, которых мы отберем, смогут пройтись по Луне, жить и работать на лунной базе и помочь создать системы и операции, которые в конечном счете доставят экипажи на Марс», – заявил администратор НАСА Джаред Айзекман.

    Окончательный отбор агентство планирует завершить в конце 2027 года, после чего новые кандидаты приступят к подготовке. В 2024 году НАСА уже проводило набор: из более чем 8 тыс. заявок были отобраны 10 кандидатов, которые с 2025 года проходят почти двухлетнее обучение.

    Для участия требуется гражданство США и степень магистра в области точных, инженерных, биологических или компьютерных наук, а также не менее трех лет профессионального опыта после получения диплома. С 1960-х годов НАСА отобрало 370 кандидатов в астронавты, сейчас в действующем отряде агентства состоят 32 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу НАСА анонсировало запуск нового лунного ровера Promise, который планируется отправить на поверхность Луны к концу 2028 года. В пятницу стало известно о возможном переносе высадки американских астронавтов на Луну в 2028 году из-за задержек в разработке скафандров компанией Axiom Space. Заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин назвал создание атомной электростанции необходимым условием для освоения Луны.

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    7 ноября 2026, 20:30 • Новости дня
    Космические войска приняли на управление запущенный с Плесецка аппарат

    Роскосмос: Запущенный ракетой «Союз-2.1б» аппарат вывели на целевую орбиту

    Tекст: Мария Иванова

    Ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно доставила космический аппарат на расчетную орбиту, бортовые системы функционируют в штатном режиме.

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» успешно доставила космический аппарат на целевую орбиту. Старт и выведение аппарата прошли в штатном режиме, сообщает Роскосмос.

    После пуска ракета была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В настоящее время космический аппарат принят на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил.

    Отмечается, что с аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Все бортовые системы работают в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Космические войска Воздушно-космических сил запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с аппаратом в интересах Министерства обороны с космодрома Плесецк.

    Летом Министерство обороны сообщило об успешном проведении учебно-боевого пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования.

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    7 ноября 2026, 21:19 • Новости дня
    НАСА предупредило о риске переноса высадки астронавтов на Луну

    WP: Высадку астронавтов США на Луну могут перенести из-за задержек Axiom Space

    Tекст: Мария Иванова

    Высадка американских астронавтов на Луну в 2028 году может быть в очередной раз отложена из-за задержек в разработке скафандров частной компанией Axiom Space, пишут СМИ.

    Офис генерального инспектора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) предупредил о риске срыва сроков разработки скафандров нового поколения компанией Axiom Space к миссии 2028 года, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

    В последние несколько лет частный подрядчик сталкивается с трудностями при распределении средств, частой сменой руководства и все больше зависит от сотрудников американского космического ведомства. Чтобы ускорить процесс, функционал скафандра сократили. Теперь астронавты смогут непрерывно находиться на поверхности естественного спутника Земли только два с половиной часа вместо изначально запланированных шести.

    «Он, безусловно, будет современным и более безопасным по своей конструкции, поскольку мы закладываем в него больше резервных систем и повышенную отказоустойчивость. Но требования к нему будут в большей степени соответствовать своего рода первому шагу», – заявил глава НАСА Джаред Айзекман.

    Возможная задержка способна привести к тому, что Китай станет первой страной, чьи астронавты высадятся на Луну в XXI веке. Сроки реализации лунной программы «Артемида» ранее переносились неоднократно. Так, миссия «Артемида-3» пройдет на околоземной орбите, а высадку планируется осуществить в 2028 году в рамках полета «Артемида-4».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Reuters сообщило о риске срыва лунной программы США из-за неполадок в двигателе корабля Starship.

    Весной в отчетах НАСА отмечалась угроза планам по возвращению астронавтов на Луну к 2028 году в связи с задержкой разработки скафандров компанией Axiom Space.

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    8 ноября 2026, 10:44 • Новости дня
    Запуск российского спутникового интернета назвали залогом безопасности страны

    В ЦКбр назвали запуск системы спутниковой связи условием независимости России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил, что создание собственной орбитальной системы широкополосного интернета является для России вопросом технологической независимости.

    Эксперт считает развитие отечественных систем связи критически важным шагом, передает РИА «Новости». Ранее в научно-экспертном совете Совета безопасности отметили, что иностранные сервисы Starlink и OneWeb создают риски дестабилизации социально-политической обстановки в суверенных государствах.

    «Дело не в том, чтобы просто сделать свое. Нужно не зависеть от чужих мощностей, чужого влияния и политической обстановки. Сегодня мы дружим, завтра – нет, и ты уже без спутниковой навигации. Это вопрос безопасности и независимости страны», – подчеркнул Кузякин.

    Он привел аналогию со спутниковой навигацией, напомнив, что Россия разработала ГЛОНАСС в качестве альтернативы американской GPS. Эксперт выразил уверенность в успешном развертывании отечественной группировки широкополосного интернета на орбите.

    В настоящее время аэрокосмическая компания «Бюро 1440» создает низкоорбитальную спутниковую систему «Рассвет». В марте 2026 года в космос вывели первые 16 аппаратов целевой группировки, а в июле прошел второй запуск. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее называл этот проект ответом на Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый заместитель министра связи и информатизации Белоруссии Павел Ткач сообщил о получении республикой терминалов российской спутниковой системы связи «Рассвет» для тестирования.

    Также новая партия отечественных аппаратов благополучно отделилась от ракеты-носителя.

    Кроме того, в России объявили о запуске первых 16 спутников связи.

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    7 ноября 2026, 20:52 • Новости дня
    SpaceX анонсировала первый захват ступени корабля Starship на стартовой площадке

    Компания SpaceX назначила первую попытку захвата корабля Starship на 13 ноября

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания SpaceX намерена впервые осуществить захват второй ступени космической системы Starship в ходе предстоящего 15-го испытательного пуска.

    Американская компания предпримет попытку вернуть вторую ступень системы на стартовую площадку во время 15-го испытательного пуска. До этого контролируемому захвату подвергалась лишь первая ступень в виде ракеты-носителя Super Heavy, а сам корабль совершал приводнение, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

    Старт миссии запланирован на 13 ноября. Ожидается, что при возвращении на Землю аппарат пролетит над югом Техаса и северной частью Мексики. На случай возникновения непредвиденных проблем разработчики предусмотрели специальный алгоритм безопасного досрочного завершения полета.

    Предыдущие испытания системы прошли 28 сентября. Несмотря на взрыв корабля после посадки в Тихом океане, создатели не сочли это провалом. Аппарат не совершил намеченные шесть витков вокруг планеты, однако впервые осуществил полный выход на орбиту и вывел в космос 26 спутников связи Starlink нового поколения.

    Многоразовая космическая система Starship проектируется как универсальное средство для вывода аппаратов и пилотируемых миссий на околоземную орбиту, а также полетов к Луне, Марсу и более далеким небесным телам. Конструкция предполагает вертикальную посадку как для самого корабля, так и для ускорителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре разрабатываемый для полетов на Луну и Марс космический корабль Starship совершил старт в свой первый полноценный орбитальный полет вокруг Земли.

    В том же месяце в ходе 14-го испытательного полета компания SpaceX впервые собралась вывести ракету на орбиту Земли.

    В июле с космодрома в штате Техас стартовала ракета-носитель с прототипом корабля в рамках 13-го испытательного полета.

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    9 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Корональная дыра на Солнце приобрела очертания кота

    ИКИ РАН: Корональная дыра на Солнце приобрела очертания кота

    Корональная дыра на Солнце приобрела очертания кота
    @ t.me/lpixras

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сформировавшаяся корональная дыра на Солнце по своим очертаниям напоминает кота, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    «Корональная дыра между тем превратилась в котика. Для этого, правда, Солнце пришлось повернуть», – говорится в сообщении лаборатории в Telegram-канале. Публикация сопровождается фотографией, на которой видна корональная дыра в новой конфигурации: она напоминает кота сбоку, у которого отчетливо видны торчащие «уши» и вздернутый «хвост».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на Солнце образовалась огромная корональная дыра.

    Летом в центре солнечного диска образовалась необычная корональная дыра в форме правильного прямоугольного треугольника.

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    8 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    SpaceX назначила испытательный пуск Starship на середину ноября

    SpaceX решила провести 15-й испытательный пуск Starship 13 ноября

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания SpaceX планирует провести 15-й испытательный пуск ракетной системы Starship 13 ноября, впервые попытавшись захватить обе ступени во время полета.

    «Пятнадцатый пуск Starship может состояться уже в пятницу, 13 ноября, при условии получения разрешения от регулирующих органов», – сообщила компания.

    В SpaceX отметили, что окно для пуска будет доступно в 16:45 центрального стандартного времени (01:45 мск 14 ноября) и продлится 75 минут. Система Starship должна совершить около 14 кругов вокруг Земли за 22 часа. В ходе полета планируется первая попытка захвата тяжелого ракетного ускорителя Super Heavy V3 и самого корабля на стартовую площадку, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в рамках испытательного полета будут запущены 26 спутников Starlink V3. Успешное возвращение обеих ступеней станет важным шагом к созданию полностью многоразовой ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу SpaceX анонсировала первый захват второй ступени системы Starship в предстоящем 15-м испытательном пуске.

    Ранее глава компании Илон Маск сообщил о срыве очередного испытательного полета из-за отказа двигателей.

    Также испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом корабля завершился приводнением в Индийском океане и огненной вспышкой.

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    8 ноября 2026, 09:32 • Новости дня
    Роскосмос анонсировал выпускные экзамены для четырех кандидатов в космонавты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Сергей Прокопьев сообщил, что в декабре четыре кандидата сдадут выпускные экзамены для получения квалификации и возможности включения в экипаж.

    В декабре текущего года четыре кандидата пройдут выпускные испытания, после которых им присвоят квалификацию космонавтов-испытателей, передает ТАСС.

    «Сейчас идет заключительный этап нашей общей подготовки. Четыре человека [из числа] кандидатов готовятся сейчас к выпускному экзамену, который будет в декабре. И после этого экзамена они уже должны получить квалификацию космонавта-испытателя для того, чтобы можно было поступить в экипаж», – заявил Прокопьев.

    Он отметил, что общая космическая подготовка длится около двух лет и является самым интенсивным этапом. Кандидаты осваивают выживание в различных климатических условиях, полеты на самолетах, прыжки с парашютом и погружения под воду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду космонавт Сергей Прокопьев сообщил о сильном стрессе из-за разгерметизации корабля на орбите.

    Ранее специалисты Центра подготовки космонавтов разработали программу для обучения кандидата из Мьянмы.

    Космонавт-испытатель Николай Тихонов заявил о формировании космических экипажей без учета психологической совместимости.

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    8 ноября 2026, 04:49 • Новости дня
    НАСА анонсировало запуск нового лунного ровера Promise

    НАСА запланировало запуск лунного ровера Promise на конец 2028 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства намерено отправить аппарат Promise на поверхность Луны к концу 2028 года.

    Аппарат приземлится на лунную поверхность для реализации исследовательской миссии, которая продлится 18 месяцев, передает ТАСС.

    «Поскольку мы направляем на лунную поверхность наш самый ценный ресурс – астронавтов, мы хотим располагать данными, гарантирующими, что они способны выживать там, где раньше не ступала нога человека», – заявила помощник администратора НАСА по научным программам Ники Фокс.

    Питание ровера будет осуществляться с помощью ядерного генератора. При его создании используют элементы конструкции марсохода Curiosity. Аппарат оснастят спектрометром для определения химического состава лунной поверхности.

    В 2028 году в рамках миссии «Артемида-4» НАСА планирует осуществить высадку астронавтов на Луну. Глава ведомства Джаред Айзекман подтвердил неизменность сроков реализации миссии «Артемида-3», которая предполагает полет астронавтов на околоземной орбите в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили о возможном переносе высадки американских астронавтов на Луну из-за задержек в разработке скафандров.

    В пятницу журнал New Scientist узнал о подготовке НАСА к отправке робота GIMLI для исследования подземной лавовой трубки.

    В сентябре неполадки в двигателе корабля Starship поставили под угрозу график подготовки пилотируемых лунных миссий.

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    8 ноября 2026, 00:04 • Новости дня
    На Солнце зафиксировали вторую за сутки вспышку класса М

    На Солнце произошла вторая вспышка класса М за день

    Tекст: Денис Тельманов

    Вторая за сутки вспышка предпоследнего по мощности класса М зарегистрирована на Солнце, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

    «7 ноября в 20:17 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4566 (S07E10) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 13 минут», – передает ТАСС сообщение института.

    Ранее в субботу на Солнце уже произошла вспышка М1.2. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметили, что число солнечных вспышек за неполные двое суток достигло 35.

    Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.

    Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые способны вызывать магнитные бури на Земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

    В пятницу индекс вспышечной активности за сутки увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале.

    В четверг вечером на Солнце зафиксировали самую сильную за последние четыре недели вспышку предпоследнего класса мощности М.

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    8 ноября 2026, 20:28 • Новости дня
    НАСА: Студенты из США спроектируют лунную базу за 1 млн долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава НАСА Джаред Айзекман объявил о запуске конкурса с призовым фондом 1 млн долларов, в рамках которого американские студенты разработают проекты для будущей базы на Луне.

    Американское космическое ведомство предложило учащимся старших классов и вузов США внести свой вклад в создание лунной базы на Южном полюсе спутника Земли, сообщается на сайте НАСА.

    «Мы ищем студентов, готовых мыслить творчески, работать в команде и решать реальные проблемы, связанные с будущим НАСА на Луне», – заявил Айзекман.

    Постоянное присутствие человека на Луне проложит путь для будущих пилотируемых миссий на Марс, отметили в агентстве. Участникам конкурса предстоит разработать инновационные решения в шести категориях: производство и хранение энергии, строительство, системы жизнеобеспечения, передвижение по поверхности, сети связи и безопасность астронавтов.

    Регистрация на конкурс открыта до 25 января 2027 года. Проект позволит участникам развить навыки, необходимые для карьеры в космической отрасли, и поможет продвинуть новые концепции лунных технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье НАСА открыло прием заявок в новый отряд астронавтов для подготовки к полетам на Луну и Марс.

    Ведомство заявило о намерении отправить аппарат Promise на поверхность спутника Земли к концу 2028 года.

    В субботу СМИ сообщили о возможном переносе высадки американских астронавтов на Луну из-за задержек в разработке скафандров.

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    9 ноября 2026, 10:19 • Новости дня
    Шойгу заявил о полной защищенности российской спутниковой системы «Рассвет»

    Шойгу: Спутниковая система «Рассвет» полностью защищена от внешнего воздействия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спутниковая система «Рассвет» компании «Бюро 1440» полностью защищена от физического, политического и экономического воздействия, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Вертикальная интеграция и локализация производства всех компонентов системы обеспечивают ее защищенность от внешнего физического, политического, что крайне важно, и экономического воздействия», – цитирует Шойгу РИА «Новости».

    Он также пригласил делегации стран СНГ в Москву для демонстрации работы системы «Рассвет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ назвали «Рассвет» залогом массового управления беспилотниками на больших расстояниях.

    В воскресенье запуск российского спутникового интернета назвали вопросом технологической независимости страны.

    В прошлом месяце президент России Владимир Путин назвал отечественную систему «Рассвет» первым шагом в создании низкоорбитальных космических аппаратов.

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    9 ноября 2026, 07:59 • Новости дня
    Телескоп в Чили обнаружил 52 невидимые ранее галактики

    Астрономы из Чили нашли 52 невидимые ранее галактики с запасами холодного газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная группа астрономов под руководством исследовательницы Виктории Катан обнаружила 52 далекие галактики с огромными запасами холодного газа, которые ранее оставались невидимыми.

    Большинство предыдущих поисков было сосредоточено на ярко светящихся в оптическом или инфракрасном диапазоне звездных системах, передает РИА «Новости». Из-за этого объекты, в которых новые звезды рождаются менее интенсивно, оставались незамеченными.

    Чилийские ученые решили искать не свет, а холодный газ, из которого формируются светила. С помощью телескопа ALMA в пустыне Атакама они отследили сигналы монооксида углерода и атомарного углерода, выдающие присутствие газовых облаков, и проанализировали спектральные данные. Примененный метод позволил увидеть объекты на стадии перехода к неактивному состоянию.

    Результаты анализа показали, что запасы газа в этих галактиках достигают триллиона масс Солнца, что указывает на их большой потенциал для звездообразования. При этом часть найденных систем почти не образует звезд из-за нагрева газа рождающимися светилами, лишающего его возможности сжиматься.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства запланировало отправку аппарата Promise на поверхность Луны.

    Также в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

    Кроме того, в тысяче световых лет от Земли открыли два необычных газовых гиганта размером с Юпитер.

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