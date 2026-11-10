Мишустин назвал число спутников орбитальной группировки России

По словам Мишустина, в регионах создаются мощности для серийного производства спутников, они должны снизить стоимость аппаратов примерно на треть, передает РИА «Новости».
«В целом эти инициативы позволяют ускорить темпы наращивания собственной орбитальной группировки. Ее размер на данный момент достигает почти 400 аппаратов, около 30 из них входят в глобальную систему «Рассвет», которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в сеть интернет», – заявил премьер-министр на стратегической сессии «Развитие космической деятельности». Он добавил, что система «Рассвет» увеличится за два года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье создание собственной орбитальной системы широкополосного интернета назвали вопросом технологической независимости России.
В конце октября первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о планах по увеличению российской орбитальной группировки в следующем году.
В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной спутниковой системы «Рассвет».