Россию покинули 7 тыс. мигрантов за неисполнение родительских обязанностей

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Только за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних к административной ответственности привлечено более 8 тыс. законных представителей, порядка 7 тыс. вместе с детьми выехали из России в связи с несоблюдением правилами пребывания здесь у нас в стране», – цитирует Колокольцева РИА «Новости».

Глава ведомства добавил, что правоохранительные органы продолжат проводить соответствующую работу в дальнейшем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Колокольцев заявил о снижении числа въехавших в Россию иностранных граждан почти на 10%.

На прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об увеличении количества выдворений совершивших правонарушения мигрантов в 2,6 раза.

В августе Володин сообщил о лишении российских паспортов более 4,5 тыс. иностранцев.