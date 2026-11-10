МВД анонсировало введение налога на неработающих родственников мигрантов

МВД: С 2027 года мигранты будут платить налог за приехавших членов семьи

Tекст: Тимур Шайдуллин

Колокольцев рассказал о введении в России с 2027 года дополнительного налога на трудовых мигрантов, передает РИА «Новости». «Нами инициировано принятие закона, который финансово ограничит возможность трудовых мигрантов привозить в Россию своих неработающих родственников. С 2027 года на каждого прибывающего члена семьи будет распространяться дополнительное налогообложение», – заявил он.

Министр отметил, что принятие такого закона снизит нагрузку на социальный блок. По его словам, «нельзя жить в стране, пользоваться ее благами и не платить налогов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре первый заместитель министра внутренних дел Андрей Кикоть сообщил о введении налога на неработающих родственников мигрантов с 2027 года.

В июле Государственная дума одобрила законопроект об ужесточении правил пребывания иностранных граждан на территории России.

В апреле правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс об увеличении пошлины за оформление вида на жительство для иностранцев.