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    10 ноября 2026, 15:30 • Новости дня

    Посольство заявило об учащении случаев осквернения советских мемориалов в ФРГ

    Посольство России: В Германии стали чаще осквернять советские мемориалы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Берлине сообщило об увеличении числа случаев вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов на территории Германии.

    Посольство России в Берлине отметило рост числа актов вандализма против советских мемориалов в ФРГ, подобных недавнему происшествию в Ангермюнде, передает РИА «Новости».

    «Посольство продолжает фиксировать акты вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов в ФРГ... Обратили внимание, что подобные эксцессы в последнее время происходят все чаще», – заявили агентству в дипмиссии.

    Дипломаты напомнили немецкой стороне о необходимости исчерпывающих мер для предотвращения таких инцидентов. Это требование основано на межправительственном соглашении об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России в Германии назвало подлой выходкой осквернение советского мемориала в городе Ангермюнде. В пятницу неизвестные осквернили памятник советским воинам в Ангермюнде.

    В прошлом году российское посольство выразило протест в связи с удалением ленточек российских и белорусских цветов с венков на мемориале бывшего концлагеря Дахау.

    9 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины

    FT: Мерц выдвинул ЕС ультиматум по обеспечению помощи Украине

    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину, пишет газета Financial Times (FT).

    Глава немецкого правительства угрожает заблокировать новый бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если все государства объединения не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    Журналисты ссылаются на письмо немецкого политика на имя председателя Европейского совета Антониу Кошты. «Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что заблокирует следующий семилетний бюджет ЕС, если все государства-члены не возьмут на себя обязательства по оказанию финансовой поддержки Украине в 2027 году и в последующие годы», – говорится в публикации.

    Заявление сделано на фоне открывающейся на этой неделе встречи европейских лидеров в Дублине. Мерц настаивает на решении проблемы нехватки средств для Киева на полях этого саммита. Украинские власти заявляют о необходимости покрытия бюджетного дефицита в размере 70 млрд евро в следующем году. Евросоюз пообещал выделить две трети этой суммы.

    Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия уже отказались от дальнейшей финансовой помощи Киеву. В связи с этим в своем письме Мерц призвал найти решение, которое поддержат все члены Евросоюза. Это позволит обеспечить долгосрочную перспективу финансирования Украины с 2028 года, а также выплату процентов по существующим долгам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

    В прошлом месяце глава немецкого правительства заявил о возникновении серьезных финансовых трудностей для государств Европы из-за оказания помощи украинским властям.

    В октябре член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре сообщил о постепенном исчерпании финансовых ресурсов стран Евросоюза для поддержки Киева.

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    9 ноября 2026, 12:12 • Новости дня
    Рар объяснил выдвижение Ильзе Айгнер на пост президента ФРГ

    Политолог Рар: Айгнер – наиболее значимая женщина в немецкой власти

    Рар объяснил выдвижение Ильзе Айгнер на пост президента ФРГ
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В правительстве ФРГ существует консенсус, что следующим главой государства по гендерным правилам должна стать женщина. Таким образом, Берлин следует в русле либеральных ценностей, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц поддержал кандидатуру Ильзе Айгнер на пост президента Германии.

    «Пост федерального президента в Германии – представительный. Политической власти он, по сути, не придает. Кандидат на эту должность выдвигается самой влиятельной партией в правительстве. Посторонних претендентов, которые были бы ближе к народу, не учитывают», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    Он назвал Ильзе Айгнер «наиболее значимой женщиной в нынешней номенклатуре власти». «Она является председателем парламента Баварии», – указал спикер. Он также отметил, что «в правительстве существует консенсус: следующим президентом по гендерным правилам должна стать именно женщина». «Таким образом Германия следует в русле либеральных ценностей. А других кандидатур, судя по всему, просто не нашли», – заключил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал кандидатуру председателя баварского ландтага Ильзе Айгнер на пост президента Германии. Это произошло во время ужина, организованного Христианско-демократическим союзом в Берлине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Представители СДПГ и партии «Зеленые» уже выразили поддержку кандидатуре Айгнер. Таким образом, 61-летняя уроженка Баварии может стать первой женщиной на этом посту. Она заменит Франка-Вальтера Штайнмайера, который уйдет в отставку по окончании срока полномочий в начале 2027 года.

    Накануне сама Айгнер выразила благодарность баварским депутатам за доверие. Также она назвала защиту демократии и конституции главными приоритетами всех немецких политиков независимо от партийной принадлежности.

    Айгнер впервые была избрана в баварский парламент в 1994 году. До этого она окончила техническое училище, получив диплом сертифицированного инженера, несколько лет работала в компании Eurocopter над разработкой электрических систем для вертолетов.

    На минувшей неделе 82% жителей Германии назвали работу Мерца и правящей коалиции неудовлетворительной. Более того, замглавы фракции «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер предложил партии канцлера баллотироваться на выборах на Украине. Стоит отметить также, что в прошлом месяце уполномоченный правительства ФРГ Элизабет Кайзер выступила за избрание следующим президентом страны женщины из восточных земель.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Минюст Германии допустил начало процедуры запрета партии АдГ

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила о необходимости создать правительственную рабочую группу для проверки оснований к запрету популярной оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    Для сбора и анализа доказательств, необходимых для возможного судебного разбирательства, целесообразно объединить усилия федерального правительства и властей земель, считает министр. Выводы рабочей группы лягут в основу окончательного политического и юридического решения. Хубиг отметила, что в качестве доказательств враждебности АдГ конституционному строю могут быть использованы сотни тысяч партийных электронных писем и документов, оказавшихся в открытом доступе после хакерской атаки, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Neue Osnabrucker Zeitung.

    Вопрос запрета АдГ имеет «экзистенциальное значение для демократии», подчеркнула глава Минюста. По ее мнению, возможное формирование партией земельного правительства в Саксонии-Анхальт станет серьезным испытанием для правового государства. Избрание представителя партии председателем земельного парламента уже стало переломным моментом для ФРГ.

    Хубиг напомнила, что подать заявление о запрете политической партии могут Бундестаг, Бундесрат и правительство, причем кабинет министров должен принять такое решение на основе консенсуса. Ранее за создание совместной рабочей группы по вопросу запрета АдГ выступили главы Мекленбурга – Передней Померании и Северного Рейна – Вестфалии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Свободной демократической партии Германии заявили о ежемесячной потере 15 тыс. рабочих мест в промышленном секторе страны.

    В субботу в партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) предложили Христианско-демократическому союзу баллотироваться на выборах на Украине.

    В тот же день рейтинг АдГ в Тюрингии вдвое превысил показатели ХДС.

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    9 ноября 2026, 09:34 • Новости дня
    Мерц предложил сделать Ильзе Айгнер первой женщиной-президентом Германии

    Мерц поддержал кандидатуру Айгнер на пост президента Германии

    Мерц предложил сделать Ильзе Айгнер первой женщиной-президентом Германии
    @ Sven Hoppe/DPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал кандидатуру представителя Баварии Ильзе Айгнер на пост главы государства, что может сделать ее первой женщиной-президентом в истории страны.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц во время воскресного ужина Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине выразил поддержку 61-летней Ильзе Айгнер, пишет Bloomberg. Ожидается, что в понедельник глава правительства сделает официальное заявление.

    Ранее Мерц отказывался поддерживать Айгнер, кандидатуру которой продвигал глава баварского Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер. При этом политик пользуется популярностью среди консерваторов, социал-демократов и «зеленых». До прихода в политику она работала электриком и участвовала в разработке электросистем для вертолетов, а затем занимала министерские посты в двух кабинетах при Ангеле Меркель.

    В случае избрания Айгнер сменит 70-летнего социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера, который покинет свой пост 18 марта после двух пятилетних сроков. Она также станет первым представителем ХСС на посту главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу 82% жителей Германии назвали работу канцлера и правящей коалиции неудовлетворительной. Заместитель руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер предложил партии канцлера баллотироваться на выборах на Украине. В прошлом месяце уполномоченный правительства ФРГ Элизабет Кайзер выступила за избрание следующим президентом страны женщины из восточных земель.

    Комментарии (2)
    7 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    В АдГ предложили партии канцлера Германии участвовать в выборах на Украине

    АдГ: ХДС следует участвовать в выборах на Украине из-за невнимания к немцам

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер раскритиковал Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца и предложил партии баллотироваться на выборах на Украине.

    «ХДС следует баллотироваться на выборах на Украине», – написал Фронмайер на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

    Политик обвинил ХДС в недостаточном внимании к финансовым трудностям граждан Германии, в частности к высоким расходам на отопление, передает RT.

    По его словам, многие немцы опасаются включать отопление из-за стоимости коммунальных услуг.

    «Что насчет страданий немцев?» – задался вопросом Фронмайер.

    Ранее лидер АдГ Тино Хрупалла заявлял, что визиты Владимира Зеленского в Берлин дорого обходятся немецким налогоплательщикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу поддержка партии «Альтернатива для Германии» в Тюрингии достигла 40%.

    В пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости одобрения мирного соглашения по Украине всеми странами НАТО.

    В среду Маркус Фронмайер подверг жесткой критике канцлера ФРГ за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

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    10 ноября 2026, 06:13 • Новости дня
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал председателя Европейского совета Антониу Кошту «в приоритетном порядке» включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита Евросоюза в Дублине.

    «Поддержка Украины – это вопрос нашей неделимой европейской безопасности, и это также должно распространяться на распределение бремени по оказанию поддержки», – написал Мерц в письме председателю Европейского совета.

    Канцлер потребовал включить эту тему в качестве приоритетной в повестку дня неформального саммита Евросоюза, который пройдет в пятницу в Дублине, передает Tagesspiegel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС из-за нежелания поддерживать выделение кредита Киеву.

    В прошлом месяце Мерц назвал помощь киевским властям причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы.

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    7 ноября 2026, 18:16 • Новости дня
    Уровень недовольства немцев правительством Мерца побил исторический рекорд

    Bild am Sonntag: Недовольство немцев правительством Мерца достигло 82%

    Tекст: Мария Иванова

    Работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца и правящей коалицией в настоящий момент недовольны 82% жителей Германии, что стало новым антирекордом.

    Деятельность главы немецкого правительства и правящей коалиции в составе блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии не одобряют 82% граждан. При этом положительно работу политика оценивают лишь 13% опрошенных, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

    Социологи связывают падение рейтингов властей со снижением уровня жизни населения. Об ухудшении своего экономического положения за время нахождения действующего кабмина у власти заявили 60% респондентов, и только 6% заметили улучшения.

    Авторитет лидера консерваторов был серьезно подорван летом после неудачных кадровых перестановок и пробуксовки реформ. Давление на политика возросло осенью после поражений ХДС на выборах в федеральных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург – Передняя Померания, а также в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер предложил Христианско-демократическому союзу баллотироваться на выборах на Украине.

    Поддержка партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Тюрингия достигла 40%.

    В среду Маркус Фронмайер подверг жесткой критике решение властей выделить Киеву дополнительный пакет помощи на 200 млн евро.

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    9 ноября 2026, 06:20 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности ко встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не станет уклоняться от возможности проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях декабрьского саммита Группы двадцати (G20) в Майами.

    «В политике приходится разговаривать и с теми людьми, у которых совершенно иное мнение, чем у вас», – заявил Мерц, слова которого передает ТАСС со ссылкой на Westfalenpost.

    Отвечая на вопрос о возможных переговорах с российским президентом, канцлер ФРГ отметил, что «это не исключено».

    «Если он [Путин] там будет, я не стану уклоняться от возможности побеседовать», – добавил Мерц.

    В этом году в «двадцатке» председательствуют США. Финалом мероприятий по линии этого объединения станет саммит, который пройдет 14–15 декабря в Майами (штат Флорида).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами относительно поездки Владимира Путина на саммит G20.

    В среду канцлер Германии Мерц потребовал пригласить на саммит Владимира Зеленского в случае участия российского лидера.

    При этом премьер Британии заявил, что Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году.

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    7 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Украинский историк упрекнула Берлин в эскалации конфликта без передачи оружия

    Историк Гавришко указала на двуличие ФРГ после слов Писториуса о Patriot для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Украинского историка Марту Гавришко возмутило заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о поставках систем противоракетной обороны Patriot Киеву.

    Гавришко возмутило заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о поставках Patriot Украине, передает RT.

    «Итак, ни Patriot, ни ракет Taurus. Но Германия всё ещё может подбадривать Украину в бесконечной спирали эскалации», – написала она в соцсети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус заявил об отсутствии у Берлина возможности осуществлять новые поставки систем противоракетной обороны Patriot Киеву из-за риска ослабления собственной безопасности.

    В четверг украинский историк Марта Гавришко с иронией отреагировала на заявление Владимира Зеленского о превосходстве единой Европы над Россией.

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    8 ноября 2026, 13:39 • Новости дня
    Запасы газа в подземных хранилищах Германии упали ниже 60%

    Заполненность подземных хранилищ газа в Германии опустилась ниже 60%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В начале ноября уровень заполненности подземных хранилищ газа в Германии опустился ниже 60%, что стало исключительной ситуацией за всю историю наблюдений.

    Суточный отбор из немецких хранилищ 6 ноября достиг нового антирекорда, превысив предыдущий максимальный показатель для этой даты на 37 млн кубометров, передает ТАСС со ссылкой на Газпром.

    Европа начала отопительный сезон с рекордно низкими запасами топлива. Из-за похолодания страны региона максимальными темпами наращивают отбор газа. Спустя десять дней после достижения осеннего пика заполнения хранилищ суммарный отбор превысил средний показатель за предыдущие пять лет в 2,2 раза.

    С начала отопительного сезона 28 октября европейские государства отобрали из хранилищ почти 3 млрд кубометров газа. Разница между объемом отбора и закачки превысила 2 млрд кубометров. Таким образом, страны Европы израсходовали уже 5% от объема, закачанного за лето к наступлению холодов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%.

    В четверг Газпром сообщил о рисках для надежного обеспечения европейских потребителей в пиковый зимний период.

    Во вторник Международное энергетическое агентство заявило о падении запасов газа в европейских хранилищах до самого низкого уровня с 2013 года.

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    8 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Пропалестинская группа взяла ответственность за инцидент с флагом у Рейхстага

    Tекст: Ольга Иванова

    Пропалестинское движение Peacefully against genocide сообщило о своей причастности к замене немецкого государственного флага на палестинский на флагштоке перед зданием Рейхстага в Берлине.

    В воскресенье неизвестный забрался на флагшток перед зданием немецкого парламента, спустил флаг Германии и водрузил вместо него палестинский. Полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего, передает РИА «Новости».

    В заявлении движения Peacefully against genocide говорится, что именно они организовали эту акцию. «Сегодня мы подняли флаг Палестины перед бундестагом», – отметили активисты в социальных сетях.

    Ранее участники этой группы уже привлекали к себе внимание резонансными действиями. Летом они перекрыли основные дороги к международной аэрокосмической выставке ILA в Берлине, приклеив себя к проезжей части, а в прошлом году вывесили пропалестинский транспарант на Бранденбургских воротах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы Берлина задержали троих подозреваемых в снятии государственного флага Германии у Рейхстага.

    Власти французского Малакоффа столкнулись с санкциями после появления палестинского флага на здании администрации.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп отметил невозможность признания Палестины со стороны Германии до завершения мирного процесса.

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    8 ноября 2026, 08:18 • Новости дня
    МИД констатировал отказ Берлина искать заказчиков подрыва «Северного потока»

    В МИД России назвали неубедительной версию Германии по «Северным потокам»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что власти Германии не собираются искать истинных инициаторов диверсии на газопроводах «Северный поток».

    Власти Германии не планируют выявлять настоящих заказчиков взрывов на трубопроводах, передает РИА «Новости».

    «В Берлине в итоге удовлетворились тем, что вбросили не слишком убедительную версию о причастности к подрыву исключительно украинских граждан, в отношении которых сейчас идет судебный процесс», – заявил Масленников.

    Дипломат также указал на бездействие Еврокомиссии в вопросе расследования. По его словам, структура, отвечающая за энергетическую безопасность объединения, старательно игнорировала эту тему.

    8 ноября отмечается 15-летие с момента введения в эксплуатацию первой нитки газопровода «Северный поток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Масленников заявил о разрушении остатков доверия между Москвой и европейскими странами из-за теракта на газопроводах.

    В четверг свидетель из ведомства уголовной полиции Германии сообщил об обнаружении следов сильного удара на задействованной в подрыве яхте «Андромеда».

    В среду сотрудник немецких правоохранительных органов оценил стоимость аренды этого судна предполагаемыми диверсантами в 11 тыс. евро.

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    8 ноября 2026, 17:12 • Новости дня
    В Берлине троих мужчин задержали за замену флага ФРГ на палестинский у Рейхстага

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники правоохранительных органов Берлина задержали троих человек, подозреваемых в снятии государственного флага Германии у здания Рейхстага и поднятии вместо него палестинского знамени, сообщили СМИ.

    Как пишет газета Bild, представитель полиции Берлина Мартин Хальвег отметил, что «примерно в 11:15 (13:15 мск) мужчина в возрасте 27 лет забрался на флагшток и поднял палестинский флаг», передает ТАСС.

    Флаг развевался на глазах у туристов, пришедших на экскурсию. Двое соучастников координировали акцию с земли и снимали происходящее на видео. На место инцидента прибыли пожарные, которые выдвинули автолестницу, чтобы снять мужчину и палестинский флаг. К 12:30 нарушитель был спущен на землю, в настоящий момент все задержанные помещены под стражу.

    Как уточнили в полиции, подозреваемые являются немцами без явных миграционных корней. Возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении государства и его символов. Кроме того, 27-летний мужчина заявил, что действовал из солидарности с Палестиной, поэтому правоохранительные органы также расценивают акцию как нарушение закона о собраниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкая полиция начала задерживать участников молодежных протестов в Берлине и Гамбурге.

    В Ганновере полиция задержала трех человек из-за наезда на людей в городе Нойштадт-на-Рюбенберге.

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    8 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    В Германии заявили о ежемесячной потере 15 тыс. рабочих мест в промышленности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики заявил, что промышленный сектор страны ежемесячно теряет около 15 тыс. рабочих мест.

    Наиболее остро сокращение занятости ощущается в автомобилестроении, сфере производства автокомпонентов, металлообработке, машиностроении и химической индустрии, передает ТАСС.

    «Германия сейчас ежемесячно теряет 15 тыс. рабочих мест в промышленности: в автомобилестроении, у поставщиков автокомпонентов, в металлообработке, машиностроении и химической отрасли», – сказал Кубики на открытии внеочередного федерального съезда либералов.

    По его словам, масштабное сокращение усиливает среди населения опасения за свое будущее. Политик подчеркнул, что граждане не должны сомневаться в способности демократических институтов решать реальные проблемы из-за того, что политические деятели не справляются со своими обязанностями.

    В преддверии серии ключевых региональных выборов руководство партии намерено сделать упор на программы стимулирования экономического роста. На федеральных выборах 2025 года либералы не смогли преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в Бундестаг, после чего также потеряли представительство в ряде региональных парламентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник немецкий производитель автомобильных компонентов Schaeffler объявил о планах сократить 3460 рабочих мест в Европе.

    В прошлом месяце германский автомобильный концерн Volkswagen запланировал ликвидацию дополнительных 12 тыс. позиций к 2030 году.

    Число занятых в промышленном секторе Германии с начала 2019 года сократилось на 496 тыс. человек.

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    7 ноября 2026, 16:20 • Новости дня
    Спецслужбы ФРГ начали расследование кибератак на холодильники супермаркетов

    Handelsblatt: Спецслужбы ФРГ занялись кибератаками на холодильники в магазинах

    Tекст: Мария Иванова

    Спецслужбы ФРГ начали расследование кибератак на холодильные установки в немецких супермаркетах, которые привели к массовой порче продуктов питания.

    Спецслужбы относятся к произошедшим инцидентам «со всей серьезностью», пишет Handelsblatt со ссылкой на представителя Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (BfV). В ведомстве уточнили, что хакеры использовали уязвимости в программном обеспечении систем автоматического управления холодильным оборудованием, из-за чего температура в морозильниках поднималась до плюс 50 градусов.

    При этом в BfV подчеркнули, что пока нет данных для однозначной привязки этих атак к конкретному субъекту или государству.

    Расследованием инцидента занялся немецкий Совместный центр по борьбе с гибридными угрозами (GAZ Hybrid), координирующий работу BfV, Службы внешней разведки ФРГ (BND) и Военной контрразведки ФРГ (MAD), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о причастности пророссийских хакеров к кибератакам на холодильные системы в Европе. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал европейским журналистам проявлять осторожность в попытках возложить на Россию ответственность за атаки.

    Во вторник масштабная кибератака на холодильные системы супермаркетов в трех федеральных землях Германии привела к порче тонн продуктов питания.

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