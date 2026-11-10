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    10 ноября 2026, 15:20 • Новости дня

    Канада повторно ввела санкции против 11 компаний Ирана

    Канада повторно ввела санкции против 11 компаний Ирана за ядерную программу

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Канады приняли решение возобновить санкции в отношении 11 иранских компаний за их предполагаемое участие в ядерной программе Тегерана, заявила глава канадского МИД Анита Ананд.

    «Министр иностранных дел Анита Ананд сегодня объявила о возобновлении канадских санкций в отношении 11 иранских организаций <…> за содействие деятельности, которая может привести к распространению ядерного оружия, а также содействие разработке баллистических ракет», – передает ТАСС сообщение канадского МИД.

    Отмечается, что эти организации были исключены из санкционных списков 10 лет назад в рамках выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий.

    Теперь с учетом нового решения Оттава ввела уже 25 раундов антииранских санкций. С 2010 года под них попали более 500 физических и юридических лиц.

    В октябре Канада также восстановила действие санкций Совета Безопасности ООН в отношении Ирана, включающих запрет на экспорт и импорт ядерных материалов, технологий и оборудования для баллистических ракет.

    Также было введено эмбарго на поставки оружия и возобновлен запрет на обслуживание иранских судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Иран впервые за 48 лет взыскал компенсацию с США за введенные санкции.

    Минфин США включил в санкционные списки греко-панамскую юридическую фирму и связанных с ней лиц за помощь Ирану.

    Соединенные Штаты расширили санкции против якобы связанных с Ираном физических лиц, компаний и судов.

    9 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники

    Reuters: Франция обвинила КСИР в хакерских атаках на холодильники в Европе

    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки европейских магазинов и вызвал поверенного в делах исламской республики, пишет Reuters.

    Руководитель французского внешнеполитического ведомства возложил на элитные части иранских вооруженных сил ответственность за целенаправленное выведение из строя холодильного оборудования. Масштабные кибератаки затронули торговые сети и супермаркеты на территории всей Европы, сообщает Reuters.

    В связи с произошедшим в Министерство иностранных дел Франции был вызван поверенный в делах Ирана. Барро подчеркнул, что подобные действия повлекут за собой серьезные последствия для исламской республики. Он также анонсировал введение новых ограничительных мер против Тегерана, которые будут утверждены на уровне Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием.

    Во вторник хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    На прошлой неделе еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

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    9 ноября 2026, 21:41 • Новости дня
    Саудовская Аравия уничтожила заводы хуситов по сборке баллистических ракет
    Саудовская Аравия уничтожила заводы хуситов по сборке баллистических ракет
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция ликвидировала предприятия йеменского движения «Ансар Аллах», производившие баллистические ракеты, сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

    «Уничтожен завод по сборке и производству компонентов баллистических ракет», – приводит его слова ТАСС. Также ликвидированы химический завод, где производили твердое топливо для этих ракет, и цех по сборке электронных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник йеменское движение «Ансар Аллах» сообщило о нанесении боевой авиацией Саудовской Аравии свыше сотни ударов по гражданским объектам за сутки.

    В воскресенье возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция уничтожила две ракеты хуситов на пути к столице Саудовской Аравии.

    В среду хуситы атаковали баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 19:50 • Новости дня
    Саудовский нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке

    Минэнерго Саудовской Аравии: Нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Магистральный нефтепровод Восток – Запад в районе саудовского города Медина подвергся атаке, возгорание ликвидировано, сообщил источник в министерстве энергетики королевства.

    В результате атаки на трубопровод в районе Медины возникло ограниченное возгорание, которое устранили аварийные бригады, передает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

    Инцидент обошелся без жертв и не повлиял на работу магистрали. Специалисты приняли необходимые меры для обеспечения безопасности объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об ударах по станциям перекачки нефти вдоль трубопровода Восток – Запад в Саудовской Аравии.

    В сентябре Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти с использованием магистрального нефтепровода после ударов беспилотников.

    В том же месяце МИД Саудовской Аравии сообщил об атаке на нефтепровод запущенных из Ирака беспилотников.

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    9 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Журнал Time посвятил обложку чистой энергетике на фоне конфликта с Ираном
    Журнал Time посвятил обложку чистой энергетике на фоне конфликта с Ираном
    @ Sina Schuldt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журнал Time посвятил новую обложку переломному моменту в развитии чистой энергетики, который наступил на фоне конфликта с Ираном и развития технологий искусственного интеллекта.

    На обложке нового номера изображены ветрогенераторы, солнечные панели и автомобили, а справа размещена надпись о победе альтернативных источников электричества, передает РИА «Новости» со ссылкой на аккаунт журнала Time в соцсети.

    «Искусственный интеллект и война в Иране привели к переломному моменту в мировой энергетике», – говорится в сообщении издания.

    В сопутствующем материале редакция отмечает резкий рост спроса на электричество из-за развития технологий искусственного интеллекта. Кроме того, журнал опубликовал интервью с главой Fervo Energy Тимом Латимером, компания которого использует тепло земных недр для выработки энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт Вашингтона и Тегерана спровоцировал структурную перестройку энергетической отрасли.

    Продолжение боевых действий на Ближнем Востоке привело к резкому росту инфляции в США.

    В мае конфликт назвали причиной начала нового этапа мирового энергетического кризиса.

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    9 ноября 2026, 18:38 • Новости дня
    Замглавы МИД обсудил с послом Катара ситуацию в Персидском заливе

    Замглавы МИД Борисенко обсудил с послом Катара ситуацию в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко провел переговоры с послом Катара в Москве Ахмедом Бен Насером Аль Тани, обсудив развитие двусторонних отношений и ситуацию в Персидском заливе.

    В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы поступательного развития многоплановых российско-катарских отношений. Обсуждение прошло в контексте договоренностей, достигнутых по итогам рабочего визита в Россию эмира Катара Тамима Аль Тани и его переговоров с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте МИД России.

    Дипломаты обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной повестки. Особое внимание было уделено необходимости политико-дипломатического урегулирования кризиса в зоне Персидского залива на основе международного права и с учетом интересов всех стран региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе МИД подтвердил готовность России содействовать стабилизации ситуации в Персидском заливе.

    В прошлом месяце эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани высоко оценил роль Москвы в поиске скорейшего решения ближневосточного кризиса.

    Летом министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Катара Мухаммед Бен Абдельрахман Аль Тани провели телефонные переговоры о ситуации на Ближнем Востоке.

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    10 ноября 2026, 00:56 • Новости дня
    Лавров: К свободе судоходства нельзя подходить избирательно

    Tекст: Антон Антонов

    Агрессия против Ирана, приведшая к перекрытию Ормузского пролива, стала серьезным дестабилизирующим фактором и ударила по мировому энергосектору, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Серьезный дестабилизирующий фактор, больно ударивший по энергосектору, – агрессия против Ирана, которая привела к перекрытию Ормузского пролива. К свободе судоходства нельзя подходить избирательно. Она должна быть обеспечена повсюду, для всех стран и во всех морских районах», – заявил Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».

    По его словам, это в равной степени касается Красного моря и побережья Сомали, Балтийского, Средиземного и Черного морей, Ла-Манша, прибрежных вод Евросоюза, Карибского бассейна и любых других частей Мирового океана.

    Глава МИД России указал, что неприемлемы претензии НАТО, Евросоюза и их членов командовать в любых акваториях. По его словам, необходимо осознать, что действия с позиции силы, тем более слабеющей, а также политика давления, шантажа и диктата обречены и будут встречать зеркальную и асимметричную реакцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США нанесли удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе.

    В пятницу Международная морская организация ООН сообщила о гибели не менее 25 моряков в Ормузском проливе из-за продолжающегося вооруженного конфликта между США и Ираном.

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    9 ноября 2026, 20:47 • Новости дня
    Хуситы заявили о 103 ударах Саудовской Аравии по Йемену за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» сообщили, что за последние сутки боевая авиация Саудовской Аравии нанесла свыше сотни ударов по гражданским объектам.

    За минувшие сутки саудовские военные атаковали цели в шести йеменских провинциях, передает РИА «Новости». «За последние 24 часа саудовская боевая авиация нанесла 103 авиаудара по гражданским объектам в провинциях Мариб, Саада, Ходейда, Таиз, Лахдж и Эль-Джауф, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирного населения», – говорится в заявлении движения хуситов.

    В атаках участвовали истребители F-15 и Eurofighter Typhoon. Уточняется, что самолеты вылетали с авиабаз Хамис-Мушайт и Эт-Таиф на территории Саудовской Аравии.

    Согласно заявлению мятежников, с начала нынешней эскалации конфликта Саудовская Аравия нанесла по территории Йемена в общей сложности 4563 авиационных и ракетных удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу жертвами авиаударов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по жилым домам в йеменской провинции Сана стали более 25 мирных жителей.

    В пятницу официальный представитель Минздрава в правительстве мятежников Анис аль-Асбахи заявил о гибели и ранении более 30 человек при атаке на рынок в провинции Таиз.

    В четверг йеменское движение хуситов потребовало от Эр-Рияда выплатить десятки миллиардов долларов для заключения мирного соглашения и прекращения боевых действий.

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    9 ноября 2026, 19:11 • Новости дня
    Анонсирован первый за 14 лет визит короля Нидерландов на Ближний Восток

    NOS: Король Нидерландов впервые за 14 лет посетит Ближний Восток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима совершат первый за 14 лет визит на Ближний Восток, сообщила телерадиокомпания NOS.

    Монархи планируют посетить Катар с 9 по 11 декабря по приглашению эмира шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, передает РИА «Новости» со ссылкой на NOS. Их будут сопровождать главы МИД, Минобороны, министр внешней торговли и государственный секретарь по сельскому хозяйству Нидерландов.

    Цель визита – укрепление отношений между странами. Это будет первая поездка Виллема-Александра на Ближний Восток с момента его восшествия на престол. Последний государственный визит нидерландского монарха в регион состоялся в 2012 году, когда королева Беатрикс посетила ОАЭ и Оман.

    В сентябре Нидерланды направили фрегат ПВО на Ближний Восток.

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    9 ноября 2026, 21:50 • Новости дня
    Израильская авиация атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана

    Janoubia: Израильская авиация атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные самолеты нанесли массированные удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в нескольких населенных пунктах на юге Ливана.

    Воздушные рейды пришлись на объекты в Кфар-Тибните, Майфадуне, Маркабе, Таллусе и Эль-Кантаре, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Janoubia.

    По сведениям властей, атаки произошли в разгар дня во время сбора урожая оливок. Среди местных жителей зафиксированы пострадавшие, их точное число выясняется. Израильские беспилотники также выпустили ракеты по наземным целям в Дейр-Мимасе и Эль-Джермаке.

    Израильская артиллерия вела интенсивный огонь по окрестностям ряда поселков на юге страны. Спецподразделения на бронемашинах провели зачистки в Кфар-Шубе и Эль-Хияме, взорвав несколько домов. На протяжении дня над южными и восточными районами Ливана, а также над пригородами Бейрута летали израильские разведывательные дроны.

    В сентябре истребители ЦАХАЛ нанесли серию интенсивных ударов по объектам шиитского движения в ливанской провинции Набатия.

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    9 ноября 2026, 23:05 • Новости дня
    Al Arabiya заявила о планах США и Ирана обсудить возвращение инспекторов МАГАТЭ

    Al Arabiya: США и Иран готовятся обсудить возвращение инспекторов МАГАТЭ

    Al Arabiya заявила о планах США и Ирана обсудить возвращение инспекторов МАГАТЭ
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон и Тегеран готовятся обсудить возвращение инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иран, сообщает Al Arabiya.

    В настоящее время ведется «подготовка к обсуждению возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран», передает ТАСС со ссылкой на саудовский телеканал Al Arabiya.

    При этом источники телеканала добавили, что это происходит «без уточнения масштаба их задач».

    «Вашингтон [в рамках будущей сделки] разрешил обогащение урана на территории Ирана на уровне 3,67%, Тегеран согласился», – приводит телеканал слова источников.

    При этом, как указали собеседники телеканала, США требуют понизить степень обогащения иранского урана, обогащенного до 60%. Для этих целей стороны также обсуждают привлечение третьей страны.

    Также Соединенные Штаты могут разморозить иранские активы на сумму от 6 млрд до 9 млрд долларов в случае достижения соглашения с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Ирана передали Соединенным Штатам предложение по ядерной программе через Катар.

    В сентябре генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о готовности инспекторов немедленно вернуться в Иран.

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    10 ноября 2026, 06:03 • Новости дня
    Саудовская Аравия перехватила две ракеты хуситов над Эр-Риядом

    Reuters: Арабская коалиция перехватила две ракеты хуситов над Эр-Риядом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция уничтожила баллистическую и крылатую ракеты, выпущенные йеменскими хуситами по Эр-Рияду.

    Коалиция перехватила две ракеты, запущенные хуситами по столице Саудовской Аравии, на фоне продолжающихся столкновений между королевством и движением «Ансар Аллах», пишет Reuters.

    Служба гражданской обороны королевства выпустила предупреждение для жителей Эр-Рияда, но позже сообщила об устранении угрозы.

    Коалиция также сообщила о перехвате баллистической ракеты, запущенной хуситами в направлении южных регионов Саудовской Аравии. Для городов Абха и Хамис-Мушайт также выпускались предупреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия уничтожила заводы хуситов по сборке баллистических ракет.

    В воскресенье арабская коалиция перехватила две летевшие на Эр-Рияд ракеты йеменских мятежников.

    В субботу силы противовоздушной обороны сбили запущенную хуситами по столице Саудовской Аравии крылатую ракету.

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    10 ноября 2026, 05:08 • Новости дня
    Ирак назвал срок вывода турецких войск с базы Башика

    Представитель главкома ВС Ирака ан-Нуман: К 2027 году Турция покинет базу Башика

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкие войска начнут покидать базу Башика на севере страны в ноябре, а передача объекта под контроль Багдада завершится к концу года, сообщил официальный представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Сабах ан-Нуман.

    «Поэтапный процесс по передаче базы начнется в ноябре, к концу года будут выведены все турецкие войска. База перейдет под контроль ВС Ирака в конце года – начале следующего», – приводит слова ан-Нумана РИА «Новости» со ссылкой на Al-Iraqiya.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Турции приступили к постепенной передаче иракскому правительству военного комплекса Башика-Зиликан на севере Ирака.

    В прошлом месяце власти Турции приняли решение о передаче Ираку военной базы Башика, использовавшейся турецкими военными более десяти лет.

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    10 ноября 2026, 08:36 • Новости дня
    WSJ: США эвакуировали самолеты-заправщики из Британии из-за угрозы Ирана

    WSJ: США эвакуировали самолеты-заправщики из Британии из-за иранской угрозы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты эвакуировали самолеты-заправщики с военной базы Милденхолл в Британии из-за возможной угрозы со стороны Ирана, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    Официальные лица США пока не установили природу угрозы и не могут определить, является ли она «непосредственной или более общей», передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Отмечается, что два заправщика были перенаправлены в Германию утром, еще несколько самолетов переместили «в Германию и другие локации» в течение дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США усилили меры безопасности на военных объектах в Европе после вывода бомбардировщиков B-1 с британской базы из-за угрозы атаки иранских беспилотников.

    Вашингтон передислоцировал бомбардировщики B-1 с авиабазы Фэрфорд из-за угрозы масштабной атаки беспилотников со стороны КСИР.

    В сентябре спецслужбы Британии приступили к проверке возможной причастности Ирана к инциденту возле базы ВВС Фэрфорд.

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    10 ноября 2026, 10:49 • Новости дня
    Франция обвинила иранских хакеров в поджоге супермаркетов

    Axios: Франция обвинила Иран во взломе холодильников в 700 супермаркетах

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Франции обвинило хакерское подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции во взломе холодильных установок почти в 700 магазинах, что привело к 15 пожарам.

    Министерство Европы и иностранных дел Франции заявило о причастности иранских военных к кибератакам на французские магазины в октябре, пишет Axios.

    В результате действий злоумышленников в 700 торговых точках повысилась температура в холодильниках. Это привело к потере продуктов питания на десятки миллионов евро и вызвало как минимум 15 пожаров. Данная кампания стала первой кибератакой на французской территории, проведенной исключительно в целях саботажа.

    Центр координации киберкризисов Франции возложил ответственность за инциденты на подразделение Shahid Kaveh в составе Корпуса стражей исламской революции. Следователи обнаружили в инфраструктуре атаки следы персидского языка. Эта же группировка совершила нападения на небольшие гидроэлектростанции во Франции, однако последствия оказались незначительными.

    Париж планирует вызвать посла Ирана и предложить новые санкции Европейского союза против лиц и организаций, причастных к атакам. Ранее иранские хакеры уже атаковали промышленные объекты, включая американские системы водоснабжения и израильское холодильное оборудование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки европейских магазинов.

    В четверг американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием.

    Более 150 французских супермаркетов стали жертвами кибератаки на системы управления холодильным оборудованием.

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    10 ноября 2026, 10:42 • Новости дня
    Саудовский нефтепровод «Восток – Запад» вновь подвергся атаке

    Атака вызвала пожар на ключевом нефтепроводе Саудовской Аравии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Нефтепровод «Восток – Запад» в Саудовской Аравии, имеющий ключевое значение для экспорта нефти, подвергся новой атаке в районе Медины, сообщило Министерство энергетики королевства.

    Удар вызвал «ограниченный пожар», который удалось потушить, передает Al Jazeera со ссылкой на Саудовское агентство печати (SPA). «Сообщений о травмах или погибших не поступало, работа трубопровода не пострадала», – сообщил чиновник министерства.

    Кто стоит за атакой, не уточняется, однако инцидент произошел на фоне активизации боевых действий между коалицией во главе с Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. Нефтепровод длиной 1,2 тыс. км, позволяющий обходить Ормузский пролив, имеет критическое значение на фоне ограничений в регионе из-за конфликта вокруг Ирана.

    Во вторник представитель арабской коалиции Турки аль-Малики заявил об уничтожении баллистической и крылатой ракет, выпущенных хуситами по Эр-Рияду, а также еще одной ракеты, летевшей на юг страны. По данным AFP, в столице были слышны взрывы, жителей призвали укрыться из-за воздушной угрозы.

    В ответ коалиция нанесла авиаудары по газовому объекту и зданию нефтяной компании в столице Йемена Сане, контролируемой хуситами. Накануне мятежники заявили об атаке на деловой район Эр-Рияда, где в результате падения обломков получило повреждения здание компании Aramco.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция уничтожила две выпущенные йеменскими хуситами по Эр-Рияду ракеты. В прошлом месяце правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» заявило об ударах по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии. В сентябре МИД Саудовской Аравии сообщил об атаке беспилотников из Ирака на нефтепровод «Восток – Запад».

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