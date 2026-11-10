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    10 ноября 2026, 15:19 • Новости дня

    Число заразившихся Эболой в ДР Конго приблизилось к 11 тысячам

    Tекст: Ольга Иванова

    В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев заражения вирусом Эболы увеличилось до 10 990, скончались 5354 человека, сообщил Национальный институт общественного здравоохранения (INSP).

    «За последние 24 часа зарегистрировано 70 новых случаев заражения, 31 смерть, 11 человек выздоровело. Таким образом, общее число заболевших достигло 10990, погибших – 5354 человека с момента начала вспышки», – приводит РИА «Новости» данные ежедневного отчета INSP.

    Вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго началась в апреле 2026 года. На данный момент официально не лицензированы ни вакцина, ни лечение нового штамма Бундибугио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Министерство здравоохранения Израиля начало проверку двух вернувшихся из ДР Конго граждан на наличие вируса.

    Национальный институт общественного здравоохранения при конголезском Минздраве сообщил о достижении уровня смертности от лихорадки 51,6%.

    9 ноября 2026, 21:21 • Новости дня
    Российский турист погиб при нападении вооруженных людей в ЮАР
    Российский турист погиб при нападении вооруженных людей в ЮАР
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    В Южно-Африканской Республике неизвестные напали на российских туристов, один человек погиб, сообщает портал Nova News.

    Инцидент произошел вечером 5 ноября в провинции Мпумаланга. Пара из России направлялась в сторону национального парка Крюгера, когда их автомобиль был вынужден остановиться из-за преднамеренно поврежденного колеса, пишет ТАСС со ссылкой на портал Nova News.

    Во время попытки заменить шину на россиян напали злоумышленники. Преступники забрали у туристов личные вещи и выстрелили в водителя, после чего скрылись.

    Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Правоохранительные органы ведут расследование происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре полиция ЮАР сообщила о гибели 27 человек в результате двух вооруженных нападений.

    В августе премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения за убийство брата и сестры из России в курортной провинции.

    В марте специалист по связям Африки и России Стивен Груздь стал жертвой похищения и убийства в Южно-Африканской Республике.

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    9 ноября 2026, 18:09 • Новости дня
    Военный трибунал ДРК приговорил 66 солдат к смертной казни за трусость

    Anadolu: Военный трибунал ДРК приговорил 66 солдат к смертной казни за трусость

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный трибунал Демократической Республики Конго приговорил 66 военнослужащих к смертной казни по обвинениям, включающим трусость перед врагом.

    Около 70 военнослужащих 3415-го пехотного полка были арестованы 20 октября в области Валикале, где их подразделение участвовало в боях с группировкой «Движение 23 марта», передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.

    Их обвинили в трусости перед врагом, неисполнении приказов и мятеже. К смертной казни приговорены 66 человек, один – к 10 годам заключения, четверо оправданы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы ДРК отбили наступление повстанцев в провинции Северное Киву.

    В прошлом месяце военный суд в ДР Конго приговорил 27 военнослужащих к смертной казни за оставление позиций.

    В начале прошлого года группировка «Твирванехо» вместе с «Движением 23 марта» начала бои против армии Конго.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 16:38 • Новости дня
    Вооруженные силы ДРК отбили наступление повстанцев в Северном Киву

    Вооруженные силы ДРК и отряды «Вазалендо» отбили наступление повстанцев

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ДРК) вместе с проправительственными формированиями «Вазалендо» отбили наступление группировки «Фронт возрождения нации» (ФВН) в провинции Северное Киву, сообщает портал Actualite.

    Боевики пытались расширить контроль возле населенных пунктов Ньямабоко, Бутсике и Маханга в районе Масиси. Правительственным силам удалось выбить противника с позиций и отбросить к населенному пункту Касопо, передает ТАСС со ссылкой на портал Actualite.

    Боевые действия возобновились через несколько дней после того, как армия ДРК и ее союзники вернули контроль над населенным пунктом Казинга 31 октября. Соседний населенный пункт Маханга оставался в руках повстанцев.

    ФВН был создан 12 октября в Гоме. Коалицию возглавил бывший президент ДРК Жозеф Кабила, находившийся у власти с 2001 по 2019 год. В состав объединения вошли повстанцы из коалиции «Альянс реки Конго» – «Движение 23 марта».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу боевики из группировки «Союзные демократические силы» убили по меньшей мере 37 мирных жителей на востоке Демократической Республики Конго.

    Ранее Руанда и Демократическая Республика Конго согласились отвести военных с линии соприкосновения.

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    8 ноября 2026, 11:18 • Новости дня
    Посол России счел невозможным возрождение ралли «Дакар» в Африке

    Посол Кураков исключил возвращение ралли «Дакар» в Африку из-за безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возродить всемирно известный ралли-марафон «Дакар» на территории Африки не представляется возможным из соображений безопасности, заявил посол России в Сенегале Дмитрий Кураков.

    Провести ралли-марафон «Дакар» в Африке, в том числе с участием российских гонщиков, не получится из-за проблем с безопасностью, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, или, может быть, к счастью, я 25 лет назад застал один из последних финишей ралли «Париж – Дакар». Там была большая проблема с безопасностью», – сказал Кураков.

    По словам дипломата, гонка считалась опасной не только из-за возможных нападений в Западной Сахаре, но и по причине общей сложности маршрута. Огромная часть дистанции пролегала по пескам, а пустыня не прощает ошибок, подчеркнул он.

    Ралли-марафон проходил в Африке с 1978 по 2007 год и чаще всего финишировал в Дакаре. В 2008 году соревнования отменили из-за угрозы терроризма в Мавритании. За всю историю гонки с 1979 года на ней погибли более 50 человек, включая спортсменов, журналистов и местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посол России в Сенегале Дмитрий Кураков сообщил о предстоящих гастролях солистки Большого театра Александры Дурсеневой.

    Посол России в Сенегале Дмитрий Кураков допустил начало сборки автомобилей Lada на закрытом заводе ГАЗ.

    Ранее победитель ралли «Дакар» в зачете квадроциклов Сергей Карякин рассказал о требовании Международной автомобильной федерации к российским спортсменам выразить солидарность народу Украины для допуска на соревнования.

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    8 ноября 2026, 09:00 • Новости дня
    В Буркина-Фасо назвали выгодный для россиян бизнес по переработке фруктов

    Предпринимателям из России предложили производить соки в Буркина-Фасо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава российско-буркинийского клуба бизнеса и дружбы Кристиан Феликс Уэдраого заявил, что российские предприниматели могут выгодно инвестировать в переработку сельскохозяйственной продукции в Буркина-Фасо.

    Российские бизнесмены имеют возможность вложить средства в производство фруктовых соков на территории африканского государства, передает РИА «Новости».

    «Кроме полезных ископаемых, у нас есть много отраслей как, допустим, фрукты. Мы производим очень много апельсинов, помидоров… Но кроме одного завода, который делает манговый сок, пока эта область не развита», – сказал Уэдраого.

    По его словам, Буркина-Фасо обладает большим потенциалом для иностранных инвестиций в сфере переработки, так как сейчас основная часть сельскохозяйственной продукции уходит на экспорт в сыром виде.

    Он добавил, что правительство страны активно привлекает зарубежных инвесторов, развивает государственную аграрную программу и совершенствует законодательную базу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу директор группы школ Святого Анатолия в Буркина-Фасо Кристиан Феликс Уэдраого ввел для учеников уроки русского языка.

    Во вторник Россия и Буркина-Фасо заключили соглашение о безвозмездной передаче африканской стране вакцин против оспы птиц.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о ведении российскими компаниями дел в Африке без выкачивания прибыли.

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    8 ноября 2026, 10:58 • Новости дня
    Партия Рамапосы получила треть голосов на местных выборах в ЮАР

    Избирком ЮАР: Партия «Африканский национальный конгресс» набрала 30,7% голосов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Партия «Африканский национальный конгресс» под руководством президента ЮАР Сирила Рамапосы набрала 30,7% голосов после подсчета 99% бюллетеней на муниципальных выборах в стране.

    Правящая партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) получила менее трети голосов избирателей и взяла под контроль 53 местных совета, пишет ТАСС со ссылкой на Избирательную комиссию ЮАР. На второй позиции расположился «Демократический альянс» (ДА) с результатом 24,6% и контролем над 12 советами.

    Ни одной из политических сил не удалось завоевать абсолютное большинство в муниципальных советах крупнейших городов страны, включая Преторию, Йоханнесбург и Дурбан. Исключением стал Кейптаун, где власть сохранил ДА. Управлять мегаполисами предстоит новым коалициям.

    Третье и четвертое места заняли оппозиционные партии «Умконто ве сизве» бывшего лидера страны Джейкоба Зумы и «Борцы за экономическую свободу» Джулиуса Малемы, набравшие 9,7% и 6,2% соответственно.

    Южноафриканская радиостанция SABC указала на дальнейшее ослабление позиций АНК, результат которого последовательно падал с 53,9% на выборах в 2016 году до 45,5% в 2021 году. В ближайшее время избирком завершит рассмотрение заявлений о нарушениях и огласит окончательные итоги голосования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель программы по Африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA), специалист по связям Африки и России Стивен Груздь стал жертвой похищения в ЮАР, в результате которого был убит группой преступников.

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    8 ноября 2026, 08:46 • Новости дня
    Российский посол допустил старт сборки автомобилей Lada в Сенегале

    Посол России Кураков допустил запуск сборки автомобилей Lada в Сенегале

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в африканской стране Дмитрий Кураков заявил, что на закрытом заводе ГАЗ в Сенегале могут начать сборку отечественных автомобилей марки «Лада».

    Производство российских автомобилей «Лада» может быть организовано на территории Сенегала, передает РИА «Новости».

    Дипломат напомнил о существовании закрытого в настоящее время завода по сборке грузовиков и автобусов ГАЗ в африканском государстве.

    «Мы не исключаем возможности, что на базе этого завода можно было бы собирать и наши автомобили, в том числе «Лады». Я помню, лет 25 назад они пользовались очень большой популярностью и в Сенегале, и в соседних странах», – сказал Кураков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, АвтоВАЗ сообщил об увеличении экспорта на 31%.

    Ранее глава автоконцерна Максим Соколов назвал актуальной локализацию машин Lada в Иране.

    Также компания запустила розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura.

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    8 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    У берегов Сенегала затонула лодка с нелегальными мигрантами

    У побережья Сенегала при крушении лодки с мигрантами погиб 21 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство внутренних дел Сенегала сообщило о гибели по меньшей мере 21 человека в результате крушения лодки с мигрантами у побережья страны.

    К вечеру субботы властям удалось спасти одного выжившего и обнаружить 21 тело, пишет Reuters.

    Инцидент произошел недалеко от города Кебемер, расположенного примерно в 180 км к северу от Дакара. Поисково-спасательные операции продолжаются, специалисты ищут возможных выживших.

    В заявлении ведомства отмечается, что на борту находились люди, пытавшиеся нелегально мигрировать, однако точное число пассажиров не называется. По данным правозащитной группы Walking Borders, за первые пять месяцев этого года при попытке добраться до Канарских островов из Западной Африки погибли 635 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце по меньшей мере 30 человек погибли в Демократической Республике Конго в результате столкновения двух судов на реке.

    В сентябре Морская служба Испании перехватила у Канарских островов дрейфовавшее судно из Гамбии с беженцами на борту.

    В прошлом году вблизи Канарских островов перевернулась лодка с примерно 180 мигрантами.

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    9 ноября 2026, 21:34 • Новости дня
    Посольство подтвердило гибель россиянина в результате нападения в ЮАР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский турист погиб в результате нападения в ЮАР, дипломаты требуют расследования, сообщило российское посольство в ЮАР.

    Супруга погибшего россиянина находится в гостинице в Претории, дипломаты оказывают ей необходимое консульское содействие, сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.

    Там подчеркнули, что рассчитывают на проведение властями ЮАР тщательного расследования убийства туриста и скорейшее установление всех причастных к преступлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Южно-Африканской Республике неизвестные напали на российских туристов, один человек погиб.

    На прошлой неделе генпрокуратура Абхазии возбудила новое уголовное дело на обвиняемого в убийстве российской туристки.

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    8 ноября 2026, 14:28 • Новости дня
    Президент Сомали направил войска к зданию Верховного суда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сомали обострился конституционный кризис из-за противостояния президента Хасана Шейха Мохамуда с Верховным судом, к зданию которого глава государства направил около 300 военных.

    Отстраненный президентом председатель Верховного суда Сомали Баше Юсуф Ахмед заявил об угрозе своей безопасности и потребовал вывести военнослужащих из района расположения суда, передает ТАСС со ссылкой на портал Hiiraan Online.

    «Я защищаю не свою должность, я защищаю закон. Президент должен вывести 300 солдат, которых он разместил вокруг Верховного суда», – заявил Ахмед.

    Ранее Мохамуд объявил об увольнении Ахмеда и назначении на его место Ибрагима Идле Сулеймана. Суд признал это решение недействительным, а также постановил, что конституционные поправки об увеличении сроков полномочий президента не распространяются на действующее руководство страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Верховный суд Сомали признал незаконным продление полномочий президента Хасана Шейха Мохамуда.

    Ранее Хасан Шейх Мохамуд отменил поездку на саммит в Москву из-за внутриполитических разногласий.

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    9 ноября 2026, 01:32 • Новости дня
    Посол Кураков допустил постройку российского завода удобрений в Сенегале

    Посол России допустил строительство завода удобрений в Сенегале

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Сенегале Дмитрий Кураков заявил о возможности возведения предприятия по выпуску удобрений на территории африканской страны для последующего экспорта продукции в соседние государства.

    «Мы могли бы, используя наши технологии, построить там завод, чтобы не везти продукцию из России, а производить ее на месте и продавать в соседние страны», – заявил Кураков РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что Сенегал является одним из крупнейших производителей фосфатов и в настоящее время также добывает газ. По его словам, на базе этих двух компонентов можно наладить стабильное производство удобрений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посол Кураков допустил старт сборки отечественных автомобилей марки «Лада» на закрытом заводе в африканской стране. В конце октября замглавы администрации президента Максим Орешкин сообщил о готовности Москвы делиться технологиями развития фермерства со странами Африки.

    В прошлом месяце власти Руанды предложили российскому бизнесу инвестировать в строительство предприятий по производству минеральных удобрений.

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    8 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Посол анонсировал выступление солистки Большого театра в Сенегале

    Посол Кураков анонсировал выступление солистки Большого театра в Сенегале

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в африканской стране Дмитрий Кураков сообщил, что солистка Большого театра Александра Дурсенева в ближайшее время посетит с гастролями Сенегал.

    Визит оперной певицы и заслуженной артистки России ожидается примерно через две недели, передает РИА «Новости».

    «Департамент по культурному сотрудничеству МИД добился того, что у посольств появилась возможность финансировать приезд артистов. Буквально через две недели мы ожидаем солистку Большого театра Александру Дурсеневу», – заявил Кураков.

    Дипломат подчеркнул, что приезд российской исполнительницы станет важным событием для культурной жизни африканского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посол России в африканской стране Дмитрий Кураков заявил о возможном начале сборки автомобилей марки «Лада» на закрытом заводе ГАЗ в Сенегале.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем.

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    9 ноября 2026, 01:02 • Новости дня
    Эпидемиолог оценила эффективность вакцинации от гриппа в декабре

    Эпидемиолог Семейкина посоветовала прививаться от гриппа и в декабре

    Tекст: Катерина Туманова

    Вакцинация от гриппа в декабре обеспечит защиту организма в самый активный период эпидемического сезона, сообщила завотделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

    Прививка от гриппа в декабре имеет смысл, так как пик заболеваемости обычно смещается на конец декабря или начало января, передает РИА «Новости».

    «Да, смысл есть, и прививаться стоит. Эпидемия гриппа редко начинается строго 1 декабря и идет ровно по графику. Часто пик заболеваемости смещается на конец декабря – начало января. Вакцинация в декабре обеспечит защиту на оставшуюся, самую активную часть сезона», – отметила Семейкина.

    Специалист добавила, что сезонный подъем заболеваемости гриппом в России обычно начинается в декабре, достигает пика в январе и феврале и может продолжаться до марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД министр здравоохранения Мурашко призвал усилить прививочную кампанию в трудовых коллективах и назвал самые уязвимые к гриппу категории населения.

    Президент Владимир Путин рассказал о вакцинации от гриппа отечественным препаратом.


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    9 ноября 2026, 11:09 • Новости дня
    Число жертв Эболы в ДР Конго превысило 5,3 тыс. человек

    Жертвами Эболы в Демократической Республике Конго стали свыше 5,3 тыс. человек

    Tекст: Ольга Иванова

    С начала эпидемии лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго умерли более 5,3 тыс. человек, всего в стране выявили 10,9 тыс. заболевших.

    Летальность заболевания в Демократической Республике Конго (ДРК) составляет 48,7%, передает ТАСС со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения при Минздраве африканской страны.

    Эпицентром эпидемии остается провинция Итури, на которую приходится около 70% всех подтвержденных случаев. Инфекция затронула 67 из 178 медицинских зон в восьми провинциях ДРК.

    Вспышка вызвана редким вирусом Бундибуджио, против которого нет сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) лекарств и вакцин. Специалисты отмечают самую высокую скорость распространения заболевания с момента его выявления в 1976 году.

    Эпидемия началась в мае в ДРК и Уганде. К концу лета угандийские власти сообщили о завершении вспышки на своей территории. В октябре первые случаи заражения выявили в Кении и Нигерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Министерство здравоохранения Израиля начало проверку двух граждан на наличие вируса Эбола после их возвращения из Демократической Республики Конго.

    Тогда Национальный институт общественного здравоохранения при конголезском Минздраве сообщил о достижении смертности от лихорадки отметки в 51,6%.

    В прошлом месяце число жертв инфекции в африканской стране превысило 5 тыс. человек.

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    10 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Полиция ЮАР назвала банду дорожных грабителей возможными убийцами россиянина

    Полиция ЮАР заподозрила банду дорожных грабителей в убийстве россиянина

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Южно-Африканской Республики рассматривает версию, согласно которой погибший российский турист мог стать жертвой преступной группировки, специализирующейся на ограблениях на автодорогах.

    Сотрудники правоохранительных органов Южно-Африканской Республики ведут масштабное расследование дела об убийстве российского туриста и в качестве одной из версий рассматривают нападение банды дорожных грабителей, передает ТАСС.

    Представитель ведомства особо подчеркнул, что к поиску преступников и выяснению всех обстоятельств произошедшего привлечены лучшие следственные кадры Южно-Африканской Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник портал Nova News сообщил о гибели российского туриста при нападении неизвестных в Южно-Африканской Республике.

    Российское посольство потребовало проведения расследования преступления.

    В марте группа преступников в ЮАР убила специалиста по связям Африки и России Стивена Груздя.

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