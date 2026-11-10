Число заразившихся Эболой в ДР Конго приблизилось к 11 тысячам

Tекст: Ольга Иванова

«За последние 24 часа зарегистрировано 70 новых случаев заражения, 31 смерть, 11 человек выздоровело. Таким образом, общее число заболевших достигло 10990, погибших – 5354 человека с момента начала вспышки», – приводит РИА «Новости» данные ежедневного отчета INSP.

Вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго началась в апреле 2026 года. На данный момент официально не лицензированы ни вакцина, ни лечение нового штамма Бундибугио.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Министерство здравоохранения Израиля начало проверку двух вернувшихся из ДР Конго граждан на наличие вируса.

Национальный институт общественного здравоохранения при конголезском Минздраве сообщил о достижении уровня смертности от лихорадки 51,6%.