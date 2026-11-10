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    10 ноября 2026, 15:18 • Новости дня

    Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Mehr: Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в церемонии принял участие начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи, сообщило агентство Mehr.

    В ходе торжественной церемонии открытия состоялся инспекционный осмотр объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr. На мероприятии присутствовали начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи и командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави.

    Отмечается, что военачальники провели детальный осмотр одного из новых подземных ракетных комплексов и проверили его готовность к выполнению боевых задач. Официальный представитель Корпуса стражей Хосейн Мохеби заявлял, что Тегеран полностью снял ранее существовавшие ограничения на дальность полета баллистических ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби заявил о неспособности США обрушить иранскую экономику.

    В субботу Иран отменил ограничения на радиус действия своего ракетного арсенала.

    На прошлой неделе бойцы КСИР ликвидировали члена террористической ячейки в провинции Систан и Белуджистан.

    9 ноября 2026, 18:04 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    @ Сорокин Донат/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу с оружием для украинской армии в Черном море, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили беспилотными летательными аппаратами логистический центр «Сухой порт» в Одессе, который использовался для хранения и распределения грузов Вооруженных сил Украины, сообщается в канале Минобороны в Max.

    Кроме того, в 141 км к юго-западу от Одессы в акватории Черного моря был уничтожен сухогруз с военным имуществом и вооружением. В ведомстве подчеркнули, что российская армия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим узлам и судам, задействованным в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об ударе по доставлявшему военное имущество сухогрузу в акватории Черного моря.

    В четверг российские беспилотники поразили перевозившее грузы для украинской армии судно.

    В среду Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы.

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    9 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники

    Reuters: Франция обвинила КСИР в хакерских атаках на холодильники в Европе

    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки европейских магазинов и вызвал поверенного в делах исламской республики, пишет Reuters.

    Руководитель французского внешнеполитического ведомства возложил на элитные части иранских вооруженных сил ответственность за целенаправленное выведение из строя холодильного оборудования. Масштабные кибератаки затронули торговые сети и супермаркеты на территории всей Европы, сообщает Reuters.

    В связи с произошедшим в Министерство иностранных дел Франции был вызван поверенный в делах Ирана. Барро подчеркнул, что подобные действия повлекут за собой серьезные последствия для исламской республики. Он также анонсировал введение новых ограничительных мер против Тегерана, которые будут утверждены на уровне Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием.

    Во вторник хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    На прошлой неделе еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 21:41 • Новости дня
    Саудовская Аравия уничтожила заводы хуситов по сборке баллистических ракет
    Саудовская Аравия уничтожила заводы хуситов по сборке баллистических ракет
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция ликвидировала предприятия йеменского движения «Ансар Аллах», производившие баллистические ракеты, сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

    «Уничтожен завод по сборке и производству компонентов баллистических ракет», – приводит его слова ТАСС. Также ликвидированы химический завод, где производили твердое топливо для этих ракет, и цех по сборке электронных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник йеменское движение «Ансар Аллах» сообщило о нанесении боевой авиацией Саудовской Аравии свыше сотни ударов по гражданским объектам за сутки.

    В воскресенье возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция уничтожила две ракеты хуситов на пути к столице Саудовской Аравии.

    В среду хуситы атаковали баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

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    9 ноября 2026, 19:50 • Новости дня
    Саудовский нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке

    Минэнерго Саудовской Аравии: Нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Магистральный нефтепровод Восток – Запад в районе саудовского города Медина подвергся атаке, возгорание ликвидировано, сообщил источник в министерстве энергетики королевства.

    В результате атаки на трубопровод в районе Медины возникло ограниченное возгорание, которое устранили аварийные бригады, передает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

    Инцидент обошелся без жертв и не повлиял на работу магистрали. Специалисты приняли необходимые меры для обеспечения безопасности объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об ударах по станциям перекачки нефти вдоль трубопровода Восток – Запад в Саудовской Аравии.

    В сентябре Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти с использованием магистрального нефтепровода после ударов беспилотников.

    В том же месяце МИД Саудовской Аравии сообщил об атаке на нефтепровод запущенных из Ирака беспилотников.

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    9 ноября 2026, 18:57 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Дружковке

    Пушилин: ВС России ведут ожесточенные бои в Дружковке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска ведут ожесточенные бои в городе Дружковка Донецкой народной республики на славянско-краматорском направлении, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    «В самой Дружковке, а также в районе Веролюбовки идут ожесточенные сражения», – сказал Пушилин в интервью «Вестям». Он добавил, что Вооруженные силы России продолжают освобождение ДНР, продвигаясь вдоль всей линии боевого соприкосновения.

    Кроме того, российские подразделения продолжают отбивать контратаки противника в окрестностях Алексеево-Дружковки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава ДНР Денис Пушилин сообщил о формировании украинскими военными оборонительных позиций на территории промышленных предприятий в Дружковке. Он заявил о начале активных боевых действий российских подразделений на окраинах населенного пункта.

    В июле глава региона сообщил о безуспешных попытках ВСУ задействовать авиацию для сдерживания наступления ВС России по направлению к Дружковке.

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    9 ноября 2026, 17:34 • Новости дня
    Журнал Time посвятил обложку чистой энергетике на фоне конфликта с Ираном
    Журнал Time посвятил обложку чистой энергетике на фоне конфликта с Ираном
    @ Sina Schuldt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журнал Time посвятил новую обложку переломному моменту в развитии чистой энергетики, который наступил на фоне конфликта с Ираном и развития технологий искусственного интеллекта.

    На обложке нового номера изображены ветрогенераторы, солнечные панели и автомобили, а справа размещена надпись о победе альтернативных источников электричества, передает РИА «Новости» со ссылкой на аккаунт журнала Time в соцсети.

    «Искусственный интеллект и война в Иране привели к переломному моменту в мировой энергетике», – говорится в сообщении издания.

    В сопутствующем материале редакция отмечает резкий рост спроса на электричество из-за развития технологий искусственного интеллекта. Кроме того, журнал опубликовал интервью с главой Fervo Energy Тимом Латимером, компания которого использует тепло земных недр для выработки энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт Вашингтона и Тегерана спровоцировал структурную перестройку энергетической отрасли.

    Продолжение боевых действий на Ближнем Востоке привело к резкому росту инфляции в США.

    В мае конфликт назвали причиной начала нового этапа мирового энергетического кризиса.

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    9 ноября 2026, 18:38 • Новости дня
    Замглавы МИД обсудил с послом Катара ситуацию в Персидском заливе

    Замглавы МИД Борисенко обсудил с послом Катара ситуацию в Персидском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко провел переговоры с послом Катара в Москве Ахмедом Бен Насером Аль Тани, обсудив развитие двусторонних отношений и ситуацию в Персидском заливе.

    В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы поступательного развития многоплановых российско-катарских отношений. Обсуждение прошло в контексте договоренностей, достигнутых по итогам рабочего визита в Россию эмира Катара Тамима Аль Тани и его переговоров с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте МИД России.

    Дипломаты обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной повестки. Особое внимание было уделено необходимости политико-дипломатического урегулирования кризиса в зоне Персидского залива на основе международного права и с учетом интересов всех стран региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе МИД подтвердил готовность России содействовать стабилизации ситуации в Персидском заливе.

    В прошлом месяце эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани высоко оценил роль Москвы в поиске скорейшего решения ближневосточного кризиса.

    Летом министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Катара Мухаммед Бен Абдельрахман Аль Тани провели телефонные переговоры о ситуации на Ближнем Востоке.

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    9 ноября 2026, 21:32 • Новости дня
    ЕС продлил военную миссию по обучению бойцов ВСУ на два года

    ЕС: Мандат военной миссии по обучению бойцов ВСУ продлен до 2028 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совет ЕС принял решение о продлении мандата Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Украине (EUMAM Ukraine) до 15 ноября 2028 года с выделением бюджета в размере почти 300 млн евро.

    «Данное решение принято по итогам недавнего стратегического пересмотра деятельности EUMAM. В связи с этим совет также постановил обеспечить присутствие миссии непосредственно на Украине для налаживания прямого и эффективного взаимодействия с украинскими военными органами, Вооруженными силами Украины (ВСУ) и международными партнерами-единомышленниками», – говорится в коммюнике на сайте совета.

    В организации отметили, что миссия уделит особое внимание анализу полученного боевого опыта и совершенствованию военной подготовки для поддержки оборонных задач ВСУ. Структура продолжит тесно координировать действия с международными партнерами, в том числе с США, Британией, Канадой, Норвегией и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Еврокомиссия перевела Киеву 4,36 млрд евро в рамках программы макрофинансовой поддержки и военных поставок.

    В сентябре глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о планах продлить тренировочную миссию ЕС для ВСУ на два года.

    Совет Евросоюза одобрил выделение Киеву очередного транша помощи в размере почти 3 млрд евро.

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    10 ноября 2026, 00:56 • Новости дня
    Лавров: К свободе судоходства нельзя подходить избирательно

    Tекст: Антон Антонов

    Агрессия против Ирана, приведшая к перекрытию Ормузского пролива, стала серьезным дестабилизирующим фактором и ударила по мировому энергосектору, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Серьезный дестабилизирующий фактор, больно ударивший по энергосектору, – агрессия против Ирана, которая привела к перекрытию Ормузского пролива. К свободе судоходства нельзя подходить избирательно. Она должна быть обеспечена повсюду, для всех стран и во всех морских районах», – заявил Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».

    По его словам, это в равной степени касается Красного моря и побережья Сомали, Балтийского, Средиземного и Черного морей, Ла-Манша, прибрежных вод Евросоюза, Карибского бассейна и любых других частей Мирового океана.

    Глава МИД России указал, что неприемлемы претензии НАТО, Евросоюза и их членов командовать в любых акваториях. По его словам, необходимо осознать, что действия с позиции силы, тем более слабеющей, а также политика давления, шантажа и диктата обречены и будут встречать зеркальную и асимметричную реакцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США нанесли удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе.

    В пятницу Международная морская организация ООН сообщила о гибели не менее 25 моряков в Ормузском проливе из-за продолжающегося вооруженного конфликта между США и Ираном.

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    9 ноября 2026, 22:03 • Новости дня
    Нидерланды направили военных в Польшу на учения «коалиции желающих»

    Нидерланды направили военных в Польшу на учения коалиции желающих

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Нидерландов направило несколько сотен военнослужащих на стартовавшие в Польше многонациональные учения по подготовке к отправке войск на Украину.

    По данным польского Минобороны, около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран примут участие в учениях «коалиции желающих», которые начались в понедельник и продлятся до 22 ноября. Маневры проходят на территории Польши, Франции и Турции в рамках подготовки к возможной отправке войск на Украину, передает РИА «Новости».

    «Нидерланды направили для участия в учениях несколько сотен военнослужащих. Основную часть контингента предоставили сухопутные войска», – заявили в нидерландском военном ведомстве.

    Военно-воздушные силы королевства задействовали в маневрах истребители F-35 и вспомогательный персонал. Кроме того, министерство обороны Нидерландов предоставляет штабных специалистов и обеспечивает специализированную поддержку многонациональных учений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военные маневры «коалиции желающих» стартовали на польской территории примерно в 100 км от границы с Украиной.

    Во вторник европейские страны из «коалиции желающих» запланировали проведение учений для отработки ввода войск на украинскую территорию.

    Министерство обороны Британии сообщило об участии около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран в маневрах под эгидой многонациональных сил.

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    9 ноября 2026, 20:47 • Новости дня
    Хуситы заявили о 103 ударах Саудовской Аравии по Йемену за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» сообщили, что за последние сутки боевая авиация Саудовской Аравии нанесла свыше сотни ударов по гражданским объектам.

    За минувшие сутки саудовские военные атаковали цели в шести йеменских провинциях, передает РИА «Новости». «За последние 24 часа саудовская боевая авиация нанесла 103 авиаудара по гражданским объектам в провинциях Мариб, Саада, Ходейда, Таиз, Лахдж и Эль-Джауф, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирного населения», – говорится в заявлении движения хуситов.

    В атаках участвовали истребители F-15 и Eurofighter Typhoon. Уточняется, что самолеты вылетали с авиабаз Хамис-Мушайт и Эт-Таиф на территории Саудовской Аравии.

    Согласно заявлению мятежников, с начала нынешней эскалации конфликта Саудовская Аравия нанесла по территории Йемена в общей сложности 4563 авиационных и ракетных удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу жертвами авиаударов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по жилым домам в йеменской провинции Сана стали более 25 мирных жителей.

    В пятницу официальный представитель Минздрава в правительстве мятежников Анис аль-Асбахи заявил о гибели и ранении более 30 человек при атаке на рынок в провинции Таиз.

    В четверг йеменское движение хуситов потребовало от Эр-Рияда выплатить десятки миллиардов долларов для заключения мирного соглашения и прекращения боевых действий.

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    9 ноября 2026, 19:11 • Новости дня
    Анонсирован первый за 14 лет визит короля Нидерландов на Ближний Восток

    NOS: Король Нидерландов впервые за 14 лет посетит Ближний Восток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима совершат первый за 14 лет визит на Ближний Восток, сообщила телерадиокомпания NOS.

    Монархи планируют посетить Катар с 9 по 11 декабря по приглашению эмира шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, передает РИА «Новости» со ссылкой на NOS. Их будут сопровождать главы МИД, Минобороны, министр внешней торговли и государственный секретарь по сельскому хозяйству Нидерландов.

    Цель визита – укрепление отношений между странами. Это будет первая поездка Виллема-Александра на Ближний Восток с момента его восшествия на престол. Последний государственный визит нидерландского монарха в регион состоялся в 2012 году, когда королева Беатрикс посетила ОАЭ и Оман.

    В сентябре Нидерланды направили фрегат ПВО на Ближний Восток.

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    9 ноября 2026, 21:50 • Новости дня
    Израильская авиация атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана

    Janoubia: Израильская авиация атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные самолеты нанесли массированные удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в нескольких населенных пунктах на юге Ливана.

    Воздушные рейды пришлись на объекты в Кфар-Тибните, Майфадуне, Маркабе, Таллусе и Эль-Кантаре, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Janoubia.

    По сведениям властей, атаки произошли в разгар дня во время сбора урожая оливок. Среди местных жителей зафиксированы пострадавшие, их точное число выясняется. Израильские беспилотники также выпустили ракеты по наземным целям в Дейр-Мимасе и Эль-Джермаке.

    Израильская артиллерия вела интенсивный огонь по окрестностям ряда поселков на юге страны. Спецподразделения на бронемашинах провели зачистки в Кфар-Шубе и Эль-Хияме, взорвав несколько домов. На протяжении дня над южными и восточными районами Ливана, а также над пригородами Бейрута летали израильские разведывательные дроны.

    В сентябре истребители ЦАХАЛ нанесли серию интенсивных ударов по объектам шиитского движения в ливанской провинции Набатия.

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    9 ноября 2026, 23:05 • Новости дня
    Al Arabiya заявила о планах США и Ирана обсудить возвращение инспекторов МАГАТЭ

    Al Arabiya: США и Иран готовятся обсудить возвращение инспекторов МАГАТЭ

    Al Arabiya заявила о планах США и Ирана обсудить возвращение инспекторов МАГАТЭ
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон и Тегеран готовятся обсудить возвращение инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иран, сообщает Al Arabiya.

    В настоящее время ведется «подготовка к обсуждению возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран», передает ТАСС со ссылкой на саудовский телеканал Al Arabiya.

    При этом источники телеканала добавили, что это происходит «без уточнения масштаба их задач».

    «Вашингтон [в рамках будущей сделки] разрешил обогащение урана на территории Ирана на уровне 3,67%, Тегеран согласился», – приводит телеканал слова источников.

    При этом, как указали собеседники телеканала, США требуют понизить степень обогащения иранского урана, обогащенного до 60%. Для этих целей стороны также обсуждают привлечение третьей страны.

    Также Соединенные Штаты могут разморозить иранские активы на сумму от 6 млрд до 9 млрд долларов в случае достижения соглашения с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Ирана передали Соединенным Штатам предложение по ядерной программе через Катар.

    В сентябре генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о готовности инспекторов немедленно вернуться в Иран.

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    9 ноября 2026, 20:56 • Новости дня
    Средства ПВО сбили 34 украинских БПЛА над семью регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    В течение дня дежурные силы ПВО уничтожили 34 украинских дрона самолетного типа над семью регионами России и Азовским морем, сообщило Министерство обороны.

    Дежурные силы противовоздушной обороны с 8:00 до 20:00 по московскому времени уничтожили 34 украинских беспилотника самолетного типа. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Орловской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье расчеты противовоздушной обороны российской группировки войск «Север» уничтожили 158 украинских беспилотников в Харьковской и Сумской областях.

    Над Ленинградской областью за ночь уничтожили 113 украинских дронов.

    Группировка «Восток» за сутки уничтожила 33 беспилотника ВСУ.

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