  • Новость часаДелегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби
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    10 ноября 2026, 15:14 • Новости дня

    Microsoft выступила против запрета китайских компонентов для дата-центров

    Reuters: Microsoft призвала Трампа не запрещать детали из КНР для дата-центров

    Tекст: Денис Тельманов

    Корпорация Microsoft пытается убедить президента США Дональда Трампа отказаться от планов по запрету импорта китайских компонентов для центров обработки данных в сфере искусственного интеллекта, пишет агентство Reuters.

    Microsoft призывает администрацию Трампа отказаться от запрета на импорт из Китая оптических приемопередатчиков, используемых в центрах обработки данных с ИИ, пишет Reuters.

    Технологические компании предупреждают, что запрет на поставки таких компонентов может существенно замедлить строительство центров обработки данных и подорвать позиции США в гонке искусственного интеллекта.

    В настоящее время Microsoft строит в США 35 центров обработки данных, еще 134 объекта находятся на стадии планирования. В сентябре представители компании обсуждали возможные последствия ограничений с сотрудниками Белого дома и Совета национальной безопасности США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2026 года советник президента России Антон Кобяков заявил о потере Вашингтоном лидерских позиций в глобальной технологической гонке с Пекином.

    Летом Вашингтон собрался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта.

    В 2025 году президент США Дональд Трамп снял запрет на экспорт чипов H200 компании Nvidia для одобренных клиентов в Китае.

    9 ноября 2026, 09:31 • Новости дня
    Трамп заявил об изменении границ Украины после завершения конфликта

    CBS News: Трамп заявил о грядущем изменении границ Украины

    Трамп заявил об изменении границ Украины после завершения конфликта
    @ CBS News

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором завершении украинского конфликта, отметив, что границы страны претерпят изменения.

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине завершится, однако страна приобретет «немного другие очертания», передает CBS News.

    «Я думаю, мы это сделаем, и я думаю, что это произойдет, и в итоге они получат Украину немного другой формы», – заявил Трамп в интервью журналисту Россу Даутату.

    Американский лидер также в очередной раз подчеркнул, что боевых действий можно было бы избежать. По его словам, если бы он находился у власти, этот конфликт никогда бы не начался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине. Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах. В пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц назвал одобрение всех стран НАТО условием для мирного соглашения по Украине.

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    9 ноября 2026, 10:41 • Новости дня
    Япония попыталась защитить Такаити от демарша Си Цзиньпина
    Япония попыталась защитить Такаити от демарша Си Цзиньпина
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Японии предприняли попытку добиться от Китая гарантий того, что председатель КНР Си Цзиньпин не станет публично игнорировать японского премьер-министра Санаэ Такаити на грядущем саммите АТЭС в Шэньчжэне, пишут американские СМИ.

    Токио рассчитывает, что китайский лидер хотя бы пожмет руку главе японского правительства, как того требует протокол. Японские чиновники запросили у Пекина гарантии равного отношения к руководителю кабинета министров наравне с другими мировыми лидерами, пишет Bloomberg.

    Токио намерен заявить протест в случае любых отклонений от стандартных процедур на конференции, которая пройдет 18 и 19 ноября. Опасения японской стороны связаны с тем, что в прошлом Си Цзиньпин уже отчитывал канадского премьера на саммите G20. Отмечается, что председатель КНР может использовать рассадку или совместную фотографию для демонстрации пренебрежения.

    Отношения между двумя крупнейшими экономиками Азии обострились в прошлом году после того, как Такаити назвала возможное нападение Китая на Тайвань экзистенциальной угрозой для Японии. В ответ Пекин ограничил экспорт редкоземельных металлов, необходимых для японской автомобильной промышленности. При этом шансы на проведение двусторонней встречи лидеров на полях саммита остаются крайне низкими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале обсуждения повестки возможной встречи лидеров России, США и Китая перед саммитом АТЭС.

    Летом делегация депутатов парламента Японии приезжала в Пекин для возобновления двустороннего диалога.

    В июне уровень одобрения кабинета министров премьер-министра Японии Санаэ Такаити снизился до самого низкого показателя с момента ее вступления в должность.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 22:06 • Новости дня
    Нурмагомедову дали шанс представлять Белый дом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предложил президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома и попросил его взять с собой в качестве помощников Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи.

    «Я рад объявить, что Великому Дэйне Уайту, свирепому бойцу и воину, предложена должность пресс-секретаря Соединенных Штатов... Дэйна, пожалуйста, соглашайся на эту работу!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Также американский президент попросил Уайта сделать бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи, Дэниела Кормье, Аманду Нуньес и Кейлу Харрис своими помощниками в случае согласия на должность, передает РИА «Новости».

    «Нам нужны эти люди, чтобы защитить нас от безумных леваков», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп не исключил возможность назначения американской рэп-исполнительницы Ники Минаж на должность нового пресс-секретаря Белого дома.

    В сентябре Трамп поручил главам ключевых ведомств временно выполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома.

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    9 ноября 2026, 12:54 • Новости дня
    Трамп напомнил о проявлении Киевом «большого неуважения» к России
    Трамп напомнил о проявлении Киевом «большого неуважения» к России
    @ 60 Minutes/YouTube

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил о «большом неуважении к России», которое проявил президент Украины Владимир Зеленский на первой личной встрече с лидером России Владимиром Путиным.

    «Я верю, что эта война закончится, и закончится скоро. И единственная причина, по которой она закончится, – это я», – заявил Трамп в интервью CBS News.

    Он отметил, что конфликт «никогда не случился бы» во время его предыдущего президентского срока. Трамп также упомянул о «глубокой ненависти» между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, добавив, что на их первой встрече было проявлено «большое неуважение к России». Американский лидер сообщил о предстоящей «очень важной встрече», которая начнется в субботу и продлится несколько дней.

    Как напоминает ТАСС со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова журналу Die Weltwoche, первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского прошла в 2019 году в Париже. Тогда Зеленский начал спорить по поводу согласованного совместного заявления.

    «Зеленский начал спорить по поводу этого совместного заявления, о его тексте. И Путин спросил его: «Послушайте, наши эксперты работали над этим в течение недели до дня нашей встречи. Почему вы об этом спорите?» Это был первый опыт, довольно яркий пример», – рассказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о передаче Москве сигналов о готовности Киева к прекращению огня и личной встрече Зеленского с Путиным. Телефонный разговор президента России с Трампом вызвал панику в окружении украинского лидера. В Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным.

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    9 ноября 2026, 00:05 • Новости дня
    Nvidia прокомментировала скандал с китайской шпионкой

    CNN: Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование информации, что гендиректор компании Дженсен Хуанг стал объектом операции китайской разведки, заявил представитель компании Джон Риццо.

    В Nvidia подчеркнули, что у совета директоров нет оснований полагать, что национальная безопасность США или секреты компании оказались под угрозой, передает CNN.

    «Сегодняшние новости не замедлят работу NVIDIA. Дженсен полон решимости продолжать руководить NVIDIA в качестве генерального директора без перерыва», – заявил представитель компании телеканалу.

    Отмечается, что Хуанг полностью поддерживает расследование и обязался сотрудничать.

    В воскресенье Nvidia объявила о начале независимого расследования в отношении Хуанга в связи с опасениями, что он стал «мишенью для иностранной разведывательной деятельности».

    Заявление на сайте компании появилось после того, как американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу романтических отношений Хуанга с руководителем сингапурской компании. Женщину, которую зовут Алиса Хуанг и которая не является родственницей основателя Nvidia, подозревают в контрабанде передовых чипов искусственного интеллекта в Китай.

    Nvidia – ведущий мировой производитель чипов на фоне бума ИИ.

    Компания Nvidia заявила, что расследование будет курировать комитет, состоящий из независимых директоров и внешних консультантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецслужбы США назвали подругу гендиректора Nvidia Хуанга шпионкой Министерства госбезопасности Китая.

    В октябре ЦРУ выявило тесные контакты Хуанга с предполагаемой шпионкой. В сентябре глава американской корпорации выступил против дополнительного контроля индустрии искусственного интеллекта.

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    9 ноября 2026, 02:30 • Новости дня
    Глава Nvidia признался в отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой

    Axios: Глава Nvidia изменил жене с подозреваемой в шпионаже китаянкой

    Глава Nvidia признался в отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг признался в измене жене и романтических отношениях с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая.

    «Я должен извиниться перед своей семьей и всеми вами. Я изменил своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Моему поступку нет оправдания», – написал Хуанг в черновике электронного письма сотрудникам Nvidia, которое попало в распоряжение Axios.

    Совет директоров Nvidia в воскресенье объявил о проведении независимого расследования при участии внешних юристов. В компании подчеркнули, что у них нет оснований полагать, что национальная безопасность или корпоративные секреты были скомпрометированы.

    Хуанг дописал в записке о том, что «быть руководителем Nvidia – это привилегия всей жизни».

    «Я полностью предан NVIDIA и буду работать, чтобы вернуть ваше доверие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование. Также компания заявила, что Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР.

    В субботу американские спецслужбы назвали китайскую предпринимательницу Элис Хуанг шпионкой Министерства государственной безопасности Китая.

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    9 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    CNN: Сотрудничество Путина и Трампа разрушает планы Запада против России

    CNN: Дизельная сделка Путина и Трампа свела на нет давление Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия президента США Дональда Трампа по ослаблению санкций против России и заключению деловых сделок с президентом Владимиром Путиным подрывают усилия Вашингтона по изоляции российской экономики, заявил вице-президент Института Брукингса Бен Харрис в беседе с CNN.

    Готовность Трампа сотрудничать с Москвой разрушает статус России как международного изгоя и сводит на нет многолетние попытки США и их союзников наказать российскую экономику, передает CNN слова аналитика.

    В 2022 году в США существовало твердое убеждение в необходимости полного отказа от российской нефти как со стороны правительства, так и со стороны промышленности. Однако сейчас Трамп не видит смысла в санкциях и не рассматривает их как способ урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул Харрис.

    Решение закупить дизельное топливо у России было принято незадолго до промежуточных выборов на фоне резкого роста цен на топливо, ставшего серьезной проблемой для американских избирателей. Стоимость дизельного топлива превысила шесть долларов за галлон после начала конфликта с Ираном.

    По оценкам Управления энергетической информации США, планируемый Трампом импорт 2,2 млн баррелей из России покроет лишь небольшую часть ежедневных потребностей американского транспортного сектора и не окажет существенного влияния на цены.

    Тем не менее эта сделка может стать первой в череде транзакций между двумя странами, включая проекты по созданию центров обработки данных и совместные предприятия по производству СПГ в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива. В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости поддержания хороших отношений между лидерами России и США. Во вторник миротворческие усилия американского лидера оценил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

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    10 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине

    Политолог Мартынов: Европейцы не готовы к конструктивному диалогу по Украине

    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сейчас европейские лидеры не демонстрируют готовности к конструктивному обсуждению урегулирования по Украине. Однако в будущем возможно их включение в большой дискурс, касающийся новой архитектуры безопасности Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее СМИ сообщили, что США настаивают на включении ЕС в мирные переговоры по украинскому кризису.

    «Нынешняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби – это часть объемного процесса по созданию новой архитектуры безопасности в Европе», – обратил внимание Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, продолжится обсуждение этой концепции уже на саммите АТЭС, в котором примут участие президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин.

    Говоря о европейцах, в последние дни так активно стремящихся стать частью переговорного трека, Мартынов отметил: «На данном этапе было бы странно включать их в процесс. Ведь лидеры ЕС сегодня даже не способны защитить национальные интересы собственных стран».

    «В первой половине прошлого века именно фатальные ошибки нескольких руководителей стран Европы привели к началу обеих мировых войн. Мы не хотим повторения подобных сценариев», – добавил эксперт.

    Политолог напомнил и про «недальновидную и опасную позицию европейских элит, приводящую лишь к эскалации украинского кризиса». «Впрочем, желание президентов и премьеров региональных государств принять участие в переговорах объяснимо и понятно», – подчеркнул аналитик.

    Между тем, продолжил он, в Москве неоднократно говорили, что поднимут трубку при звонке от европейских коллег. Лишнее тому доказательство – беседа Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. «Так что вполне можно допустить, что в перспективе какой-то обмен мнениями по ключевым вопросам будет возможен, но скорее на уровне экспертов», – считает Мартынов.

    «Кроме того, возможно включение лидеров стран ЕС в дискурс уместно на финальных этапах претворения в жизнь сформированной концепции новой архитектуры безопасности», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что Белый дом настаивает на том, чтобы Россия позволила Европе присоединиться к следующему раунду переговоров по Украине. С подобной инициативой выступят спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер на встрече с Россией и Украиной в Абу-Даби, пишет издание Politico со ссылкой на официальных лиц США, пожелавших остаться неназванными.

    В публикации утверждается, что Кушнер и Уиткофф хотят ускорить темп переговоров и сделать нынешнюю встречу последней, проведенной без полноценного участия европейских представителей. «Нам нужна Европа за столом переговоров», – сказал один из американских чиновников.

    Впрочем, по другим данным, европейские страны сами настаивают на том, что Европа должна иметь право голоса в любом соглашении, касающемся урегулирования украинского кризиса, сообщает Al Jazeera. Об этом заявили главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Британии на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

    «Европейские представители должны сидеть за столом переговоров. Без Европы не может быть принято никакого решения», – сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. При этом он выразил уверенность в том, что «нет необходимости вносить фундаментальные изменения в архитектуру региональной безопасности».

    В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его полностью устраивает нынешняя форма украинского независимого государства. Так французский дипломат прокомментировал слова Трампа, что после урегулирования конфликта Украина может получить другие очертания.

    Со своей стороны, замглавы российского МИД Александр Грушко указал, что Евросоюз сам исключил себя из переговорного процесса. Причинами он назвал финансовую, политическую и военную поддержку Киева, а также подготовку НАТО и ЕС к большому столкновению с Россией.

    Дипломат напомнил слова Путина о возможных посредниках. Глава государства отмечал, что лично предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский лидер подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать лидера, которому доверяют и который избегал грубых высказываний в адрес Москвы.

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    9 ноября 2026, 04:11 • Новости дня
    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным и Си в Китае

    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    Американский лидер планирует обсудить денуклеаризацию на трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    «Ну, я собираюсь поехать в Китай... и одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и председателем Си», – сказал Трамп журналистам.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о совместной работе Москвы, Пекина и Вашингтона по организации встречи лидеров государств на саммите АТЭС. Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. На прошлой неделе он допустил возможность общения Путина и Трампа в Шэньчжэне.

    Политолог Панарин назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

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    8 ноября 2026, 15:39 • Новости дня
    WP: Голоса мужчин обеспечили демократам победу на выборах в США
    WP: Голоса мужчин обеспечили демократам победу на выборах в США
    @ Robin Rayne/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп потерял поддержку значительной части мужского электората на промежуточных выборах, что позволило демократам получить контроль над Конгрессом.

    На прошедших промежуточных выборах мужчины в США отдали 51% голосов за Демократическую партию и только 46% за республиканцев, пишет The Washington Post. При этом два года назад 55% мужской аудитории проголосовали за президента Дональда Трампа.

    «Голоса молодых мужчин можно завоевать», – заявил руководитель Американского института мальчиков и мужчин Ричард Ривз.

    Издание отмечает, что демократы перехватили у республиканцев мужской электорат благодаря обещаниям снизить стоимость жизни и антивоенной риторике. Многие влиятельные блогеры и подкастеры, такие как Джо Роган, отвернулись от действующей администрации из-за ударов по Ирану и поддержки действий Израиля на Ближнем Востоке, расценив эти шаги как нарушение предвыборного обещания Дональда Трампа не начинать новых войн.

    Кроме того, ряд кандидатов от Демократической партии успешно применили необычную маскулинную стилистику в агитации, публикуя видеоотчеты с тренировок. В результате белые мужчины отдали республиканцам 52% голосов, что на восемь процентных пунктов ниже результата 2024 года, а молодые избиратели до 30 лет массово вернулись в ряды сторонников демократов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг победа Демократической партии на промежуточных выборах в США поставила под угрозу отмены оборонные инициативы администрации президента Дональда Трампа.

    Получившие контроль над Конгрессом демократы намерены ограничить внешнеполитические полномочия американского лидера.

    Телеведущий Владимир Познер связал победу кандидатов от Демократической партии с недовольством избирателей Дональдом Трампом.

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    10 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов

    The New York Times: Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов

    Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Профицит торгового баланса Китая достиг рекордных темпов роста и превысил отметку в 1 трлн долларов, что вызвало обеспокоенность у торговых партнеров Пекина.

    Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов, достигнув рекордных показателей. Китайские фабрики продолжают активно находить покупателей по всему миру, пишет The New York Times.

    При этом отмечается, что стремительный экспортный бум вызывает растущие опасения из-за его потенциального влияния на экономики стран, являющихся торговыми партнерами Пекина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пекин и Брюссель продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию. В сентябре автор газеты Financial Times Райан Авент предрек негативное влияние роста торгового профицита Китая на экономики развитых стран. В августе Главное таможенное управление КНР зафиксировало увеличение объема двусторонней торговли Китая и европейских стран до 530 млрд долларов.

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    8 ноября 2026, 14:03 • Новости дня
    В Китае предупредили о риске создания биологического оружия с помощью ИИ

    Разработчик ИИ в Tencent заявил о риске создания биооружия нейросетями

    Tекст: Игорь Иножарский

    Главный ученый по искусственному интеллекту компании Tencent Винсес Яо Шуньюй заявил, что нейросети вскоре смогут освоить биологию, что грозит созданием нового биооружия и пандемиями.

    Нейросети вскоре станут достаточно мощными для освоения биологии, что несет как преимущества, так и серьезные риски, пишет SCMP.

    «Кибернетические способности ИИ-моделей, а вскоре и их биологические навыки, достигнут порога, когда станет возможным причинять реальный вред», – заявил Яо Шуньюй на научном симпозиуме в Гонконге.

    Эксперты предупреждают, что злоумышленники могут использовать искусственный интеллект для производства биологического оружия. Это может спровоцировать новую пандемию, особенно в случае публикации моделей в открытом доступе. При этом передовые системы способны ускорить открытие новых лекарств и методов лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце разработчик искусственного интеллекта Anthropic предупредил о риске использования ИИ-моделей для создания химического и биологического оружия. Исследователи компании заявили о способности искусственного интеллекта самостоятельно распространяться по бытовой технике. Весной глава OpenAI Сэм Альтман допустил возможность создания новых патогенов с помощью нейросетей.

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    8 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Британский король Карл III сменил позицию по отношению к Китаю

    The Times: Карл III согласился совершить официальный визит в КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Король Британии Карл III выразил готовность посетить Китай с официальным визитом по запросу правительства, отказавшись от многолетней критики Пекина.

    «Букингемский дворец открыл двери для возможной поездки британского монарха в Китай в случае поступления соответствующей просьбы от правительства страны. Король Карл III признал невозможность сохранения прежнего враждебного отношения к Пекину», – пишет The Times.

    Газета напомнила, что неприязнь Карла III к китайскому правительству – факт хорошо известный. Во время визита в Гонконг в 1997 году будущий король сделал критические записи из-за передачи Гонконга под управление Китая.

    Фрагменты записей в ноябре 2005 года опубликовала газета Mail on Sunday. Тогда двор инициировал громкий судебный процесс против издателя газеты, обвинив его в нарушении конфиденциальности и авторских прав.

    Теперь старший помощник дворца пояснил изменение позиции монарха. В статусе принца Уэльского будущий король регулярно выступал с открытой критикой китайских властей, осуждая ситуацию с правами человека и политику в отношении Тибета.

    После вступления на престол британский король Карл III пересмотрел дипломатический подход. Он пришел к выводу о несостоятельности дальнейшей изоляции Пекина и необходимости выстраивания отношений в новой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре монарх Карл III выразил намерение встретиться с главами крупнейших технологических корпораций. В мае король Британии сделал политизированные заявления о поддержке Украины и сохранении курса на НАТО. В апреле Карл III начал подготовку к визиту в Вашингтон на фоне резкого охлаждения отношений между странами.

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    10 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    WP: США сблизили позицию с Россией перед переговорами по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты изменили позицию в пользу России перед трехсторонними переговорами по Украине в Абу-Даби, пишет американская пресса.

    «Решение поставить обсуждение [вопросов безопасности] на повестку дня знаменует собой еще один сдвиг в пользу России, поскольку администрация США отчаянно ищет способы прекращения войны на Украине – то, что [президент США Дональд] Трамп обещал сделать перед возвращением в Белый дом в 2025 году», – говорится в публикации Washington Post, передает РИА «Новости».

    Опасения, что американская администрация может попытаться заставить Киев пойти на соглашение на условиях Москвы, усилились после того, как глава Белого дома сказал, что Украина после конфликта «будет выглядеть несколько иначе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах посвятить встречу в Абу-Даби согласованию принципов по итогам переговоров по урегулированию на Украине.

    В субботу министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США.

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    8 ноября 2026, 03:26 • Новости дня
    США попросили Китай помочь завершить конфликт с Ираном

    Белый дом попросил Китай помочь завершить конфликт с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    Министр финансов США Скотт Бессент при поддержке американского лидера попросил Пекин использовать свое влияние на Тегеран для прекращения боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.

    «По словам осведомленного американского чиновника, Китай передал это послание Тегерану», – написал колумнист издания Дэвид Игнатиус.

    США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам 28 февраля, после чего последовал ответ Тегерана. В настоящее время в конфликте наблюдается затишье, однако сохраняется риск возобновления столкновений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал конфликт с Ираном главной причиной потери республиканцами контроля над Конгрессом.

    В среду Трамп признал военное противостояние с Тегераном поводом для поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. В сентябре Вэнс заявил о скором переходе конфликта в новую фазу.

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