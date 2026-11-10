Устроивший стрельбу в Кракове изучал сайты о террористе Брейвике

Reuters: Убивший шесть человек в Кракове посещал сайты о террористе Брейвике

Tекст: Ольга Иванова

В действиях подозреваемого прослеживаются сильные признаки влияния ультраправого экстремизма. В комнате молодого человека нашли гадсденовский флаг, который используют американские радикалы, а в его автомобиле обнаружили глушитель, пишет Reuters.

«Совершенно ясно, что он посещал сайты, посвященные Андерсу Брейвику», – заявил Журек.

Мотивы нападавшего стали предметом острых политических споров в Польше. Глава МВД Марцин Кервиньский сообщил о влиянии ультраправой идеологии на преступника вскоре после нападения. В ответ лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский назвал эти слова ложью. В понедельник Оксиньский скончался в больнице после ранения при задержании. Накануне в его доме нашли тела отца, матери и сестры, которые, по версии следствия, также были убиты стрелком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник открывший стрельбу по прохожим мужчина скончался в больнице до официального предъявления обвинений.

Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак заявил об отсутствии у следствия информации о мотивах преступника.

В воскресенье премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил обнаружение еще трех тел в доме устроившего стрельбу.