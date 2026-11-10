Глава МВД предложил отслеживать геолокацию мигрантов по всей стране

МВД предложило распространить мониторинг геолокации мигрантов на всю Россию

Tекст: Денис Тельманов

Непрерывный мониторинг местонахождения иностранных граждан обеспечивается за счет передачи сведений о геолокации через специальное мобильное приложение, передает РИА «Новости».

Подобный подход позволяет оперативно контролировать перемещения мигрантов на территории государства.

«Сведения о геолокации в режиме реального времени обеспечивает непрерывный мониторинг, как я в своем докладе сказал, местонахождение иностранцев… Практика должна быть распространена на всю страну», – заявил Колокольцев в ходе выступления в Совете Федерации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о троекратном сокращении числа преступлений с поддельными миграционными документами в Московском регионе благодаря эксперименту с мобильным приложением.

В прошлом месяце заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил поэтапно распространить московский опыт контроля за иностранными гражданами через приложение на другие регионы страны.

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выявлении около 10 тыс. находящихся в розыске человек с помощью процедуры обязательной геномной регистрации мигрантов.