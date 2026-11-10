Лавров заявил о планах ОДКБ лишить Армению права голоса из-за долгов

Лавров: Поставлен вопрос о лишении Армении права голоса в органах ОДКБ

Tекст: Вера Басилая

Лавров заявил, что лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности представят проект решения о применении к Еревану статьи 25 устава объединения в связи с неуплатой взносов более двух лет, передают «Вести».

«Проект соответствующего решения предусматривает приостановку права выдвижения граждан Армении на квотные должности в органах организации и лишение права голоса до полного погашения задолженности», – отметил министр.

При этом Ереван сохранит за собой право на коллективную безопасность в рамках организации даже в случае утраты права голоса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о фактическом неучастии Армении в работе Организации Договора о коллективной безопасности.

В прошлом месяце глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил об отказе республики возвращаться к работе в ОДКБ.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков назвал возможным исключение Армении из ОДКБ за неуплату взносов.