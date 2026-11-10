INA: В Ираке десятки учениц школы попали в больницу с признаками удушья

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в подготовительной школе «Аз-Захра», передает ТАСС со ссылкой на агентство INA.

Врачи оценивают состояние пострадавших учениц как легкое или средней степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь. В настоящее время компетентные органы проводят расследование происшествия в учебном заведении.

Местные власти распорядились сформировать специальную комиссию для установления причин утечки хлора, источник которой находится на соседнем предприятии. Ровно неделю назад из этой же школы в больницу попали 59 человек из-за подозрений на аналогичное отравление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре после массового отравления в Каневском районе Кубани госпитализировали нескольких школьников.

В марте в Башкирии девять детей отравились хлором после купания в частном заведении.

В прошлом году в Якутии 13 детей пострадали от отравления хлором во время посещения бассейна.