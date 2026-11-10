Посольство России в ФРГ осудило осквернение памятника советским воинам

В посольстве РФ назвали осквернение советского мемориала в ФРГ подлой выходкой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Посольство России считает осквернение советского мемориала в ФРГ подлой выходкой. Об этом в дипмиссии заявили РИА «Новости».

«В результате акта вандализма часть памятника раскололась на несколько фрагментов. Рассматриваем подлую выходку как циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма», – заявили в диппредставительстве.

Дипломаты отметили, что российская сторона продолжает фиксировать акты вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов на территории Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу неизвестные осквернили памятник советским воинам в немецком городе Ангермюнде.

Позже посол России в Германии Сергей Нечаев принял участие в памятном мероприятии на советском воинском захоронении в Дюссельдорфе.

В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об ожидании быстрого расследования дела об осквернении кладбища советских воинов уже в Нидерландах.