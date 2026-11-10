На конкурс президентских грантов подали более 9 тыс. проектов

НКО направили более 9 тыс. заявок на первый конкурс президентских грантов

Tекст: Вера Басилая

Прием заявок на конкурс Фонда президентских грантов 2027 года завершился 9 ноября. Свои проекты выдвинули 8294 некоммерческие организации из всех 89 российских регионов, сообщили в Фонде президентских грантов.

Доля участников, впервые претендующих на поддержку, составила 18%. Наибольшее число заявок подано по направлениям социального обслуживания (1681), охраны здоровья (1566) и поддержки семей (1441). Чаще всего конкурсанты запрашивали гранты на суммы от 1 до 5 млн рублей (46%) и до 1 млн рублей (44%).

Судьба заявок, поданных с нарушениями, решится на заседании объединенного экспертного совета 19 ноября. Окончательные результаты отбора станут известны в конце января, а уже в феврале авторы лучших инициатив смогут приступить к их реализации.

С начала работы фонда в апреле 2017 года на конкурсы было заявлено более 216 тыс. проектов. Из них свыше 36 тыс. получили поддержку на общую сумму 85 млрд рублей. Дополнительно более 11 млрд рублей было выделено на региональное финансирование социально ориентированных некоммерческих организаций в период с 2021 по 2026 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в России начался прием заявок на конкурсы президентских грантов на 2027 год.

Летом поддержку по итогам второго конкурса получили более 1,4 тыс. некоммерческих организаций.

В январе победителям первого конкурса предоставили 4,9 млрд рублей.