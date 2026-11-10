Прокуратура организовала проверку после избиения школьника на Урале

Tекст: Ольга Иванова

На появившихся в СМИ кадрах видно, как преподаватель физкультуры из села Косулино Свердловской области трясет за шиворот и бьет стоящего на коленях ученика девятого класса. Поводом для инцидента якобы послужило то, что школьник неловко встал из-за парты, сообщает прокуратура в «Макс».

«Прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о применении учителем школы в селе Косулино непедагогического метода воспитания в отношении учащегося. По предварительной информации, 9 ноября 2026 года учитель физической культуры, являющийся также классным руководителем, на 4-м уроке во время классного часа ударил учащегося 9-го класса», – сообщили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что сотрудники выяснят все детали происшествия. В случае необходимости будут приняты меры реагирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кемеровской области учитель стал фигурантом уголовного дела после применения силы к ученику на уроке.

Образовательное учреждение в Свердловской области обязали выплатить 200 тыс. рублей из-за ранения школьницы на территории здания.