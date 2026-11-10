Колокольцев: Уровень преступности среди иностранцев в России сократился на 40%

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Иностранцами за девять месяцев совершено более 20 тыс. преступлений, что на 40% меньше, чем годом ранее», – цитирует Колокольцева ТАСС.

Доля преступлений, совершенных иностранцами, в общем массиве противоправных деяний снизилась до 3,4%, добавил министр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября пресс-служба аппарата Совбеза сообщила о снижении почти на 40% количества преступлений, совершенных иностранцами в России за девять месяцев 2026 года.

В конце октября МВД сообщило о сокращении числа совершенных иностранцами преступлений почти на 40% за девять месяцев 2026 года в России по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В сентябре первый заместитель министра внутренних дел Андрей Кикоть доложил президенту Владимиру Путину о резком сокращении в первом полугодии 2026 года количества правонарушений со стороны иностранных граждан.