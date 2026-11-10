МВД закрыло въезд в Россию 290 тыс. иностранцев

МВД запретило въезд в Россию 290 тыс. иностранных граждан

Tекст: Ольга Иванова

В текущем году количество иностранцев, получивших ограничение на пересечение российской границы, почти вдвое превысило прошлогодние показатели, передает ТАСС.

«Число лиц, которым МВД закрыло въезд в Россию на срок от 3 до 10 лет, уже почти в два раза превысило прошлогодние значения и составило 290 тыс.», – заявил Колокольцев во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Колокольцев назвал борьбу с нелегальной миграцией одной из главных задач ведомства.

В пятницу глава управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова сообщила о решении выдворить из России 121 иностранца после рейда в Жуковском.

Ведомство зафиксировало снижение количества совершенных мигрантами преступлений почти на 40% за девять месяцев.