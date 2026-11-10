ЦБ: Более 140 банков находятся в процессе подключения к цифровому рублю

Tекст: Ольга Иванова

В процессе подключения находятся более 140 кредитных организаций, передает РИА «Новости». Кахруманова уточнила, что среди уже подключенных – 21 крупнейший банк, а еще 17 присоединились по собственной инициативе.

«Они хотели попробовать, им интересно предлагать новые инновационные инструменты для своих клиентов», – пояснила зампред ЦБ.

По ее словам, с 1 сентября на платформе было проведено более 250 тыс. операций. Счета открыли 295 тыс. граждан и около 15 тыс. компаний. Пользователям доступны все основные типы переводов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила об открытии 270 тыс. счетов цифрового рубля.

Кахруманова перечислила выгодные сценарии использования цифрового рубля.

Тогда она заявила о стабилизации темпов открытия счетов цифрового рубля.