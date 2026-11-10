Страны Персидского залива решили создать военный командный пункт в Кувейте

Tекст: Алексей Дегтярёв

Участники объединения также договорились выделить соответствующие силы для нового командного пункта, передает РИА «Новости» со ссылкой на кувейтскую медиасеть Sarmad.

«На сегодняшнем заседании министры обороны одобрили открытие передового командного пункта Единого военного командования на территории Кувейта и выделение для него соответствующих сил», – заявил аль-Будайви.

Соответствующее решение было принято в Манаме на 23-й сессии Совета совместной обороны стран ССАГПЗ. Председателем заседания выступил министр обороны Бахрейна Абдалла бен Хасан ан-Нуайми.

Генсек организации добавил, что на повестке дня также находились важные решения, призванные углубить военное сотрудничество и интеграцию стран ССАГПЗ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко обсудил ситуацию в Персидском заливе с послом Катара в Москве Ахмедом Бен Насером Аль Тани.

В прошлом месяце Катар заявил о готовности арабских стран Персидского залива к созданию новой региональной архитектуры безопасности.

В прошлом году глава МИД Кувейта Абдалла аль-Яхья подчеркнул значимость начала Стратегического диалога между Россией и ССАГПЗ.