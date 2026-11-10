В Болгарии в массовом ДТП погибли не менее десяти человек

Не менее 10 человек погибли в ДТП с более чем 50 автомобилями в Болгарии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авария произошла в районе города Ямбол в условиях густого тумана, передает ТАСС со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство.

В МВД Болгарии уточнили, что инцидент на автомагистрали «Фракия» произошел около 07:00 утра (около 08:00 мск). В ДТП столкнулись автобус, а также несколько десятков легковых и грузовых автомобилей. На месте продолжается спасательная операция.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу девять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком на юго-востоке Турции.

Ранее около 30 школьниц получили травмы в аварии с автобусом и трактором на юге Израиля.

Также 15 человек погибли в индийском Гвалиоре из-за наезда грузовика на толпу у храма.