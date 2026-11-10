Лавров назвал уходящий год продуктивным в развитии ОДКБ

Лавров заявил об укреплении роли ОДКБ в обеспечении региональной безопасности

Tекст: Вера Басилая

«Уже сейчас можно сказать, что год был продуктивным в плане развития взаимодействия по линии нашей союзнической структуры», – заявил Лавров в ходе заседания глав внешнеполитических ведомств стран организации.

Министр иностранных дел подчеркнул, что участники предприняли существенные усилия для дальнейшего укрепления роли объединения, передает ТАСС.

По его словам, структура остается одним из ключевых механизмов обеспечения региональной безопасности на евразийском пространстве.

Работа объединения велась в русле приоритетов, которые при поддержке стран-участниц ранее обозначил председатель Совета коллективной безопасности организации президент России Владимир Путин.

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