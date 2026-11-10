Рейтинг одобрения Трампа закрепился на рекордно низком уровне

Reuters: Рейтинг одобрения Трампа среди американцев остался на уровне 32%

Tекст: Ольга Иванова

Деятельность Дональда Трампа на посту главы государства одобряют 32% американцев, пишет Reuters. Этот показатель остался неизменным по сравнению с предыдущими опросами и лишь на один процентный пункт превышает исторический минимум, зафиксированный в середине октября.

Падение рейтингов президента негативно сказалось на результатах Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах. Партия потеряла контроль над обеими палатами Конгресса США, потерпев сокрушительное поражение.

Работу главы Белого дома по борьбе с ростом стоимости жизни одобрил лишь 21% опрошенных. Инфляцию подстегнуло резкое подорожание топлива, которое произошло после начала военных действий против Ирана в феврале.

Миграционную политику американского лидера поддерживают 38% респондентов, а экономический курс – 25%. На прошлой неделе глава государства назначил новым руководителем аппарата Белого дома Стивена Миллера, который считается главным архитектором программы по массовой депортации мигрантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп назвал результаты промежуточных выборов в Конгресс огромным шагом назад в американской истории.

Потерю поддержки главы государства среди значительной части мужского электората сочли причиной поражения республиканцев.

В прошлом месяце рейтинг одобрения американского лидера снизился до исторического минимума в 31%.