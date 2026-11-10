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    10 ноября 2026, 12:27 • Новости дня

    Полиция ЮАР назвала банду дорожных грабителей возможными убийцами россиянина

    Полиция ЮАР заподозрила банду дорожных грабителей в убийстве россиянина

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Южно-Африканской Республики рассматривает версию, согласно которой погибший российский турист мог стать жертвой преступной группировки, специализирующейся на ограблениях на автодорогах.

    Сотрудники правоохранительных органов Южно-Африканской Республики ведут масштабное расследование дела об убийстве российского туриста и в качестве одной из версий рассматривают нападение банды дорожных грабителей, передает ТАСС.

    Представитель ведомства особо подчеркнул, что к поиску преступников и выяснению всех обстоятельств произошедшего привлечены лучшие следственные кадры Южно-Африканской Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник портал Nova News сообщил о гибели российского туриста при нападении неизвестных в Южно-Африканской Республике.

    Российское посольство потребовало проведения расследования преступления.

    В марте группа преступников в ЮАР убила специалиста по связям Африки и России Стивена Груздя.

    7 ноября 2026, 21:43 • Новости дня
    Стало известно о ранении россиянина при стрельбе в польском Кракове

    Среди пострадавших в результате атаки в центре Кракова оказался россиянин

    Tекст: Мария Иванова

    Во время стрельбы на Главной площади в польском Кракове получил ранение гражданин России, сообщил источник, всего в результате нападения погибли шесть человек.

    Один из пострадавших при стрельбе в Польше является россиянином, передает РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

    «По имеющейся информации, один из раненых является гражданином России», – рассказал собеседник агентства.

    Между тем в посольстве России в Варшаве заявили об отсутствии достоверных данных о пострадавших соотечественниках. Сотрудники консульского отдела уточняют информацию у польских правоохранительных органов, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в субботу на Главной площади Кракова. По данным полиции, 24-летний гражданин Польши в камуфляже открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля без регистрационных номеров.

    Жертвами атаки стали шесть человек, еще 15 получили ранения. Нападавший был ранен при задержании и в настоящий момент находится в больнице.

    Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур до 11 ноября.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу в центре города терактом.

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    9 ноября 2026, 21:21 • Новости дня
    Российский турист погиб при нападении вооруженных людей в ЮАР
    Российский турист погиб при нападении вооруженных людей в ЮАР
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    В Южно-Африканской Республике неизвестные напали на российских туристов, один человек погиб, сообщает портал Nova News.

    Инцидент произошел вечером 5 ноября в провинции Мпумаланга. Пара из России направлялась в сторону национального парка Крюгера, когда их автомобиль был вынужден остановиться из-за преднамеренно поврежденного колеса, пишет ТАСС со ссылкой на портал Nova News.

    Во время попытки заменить шину на россиян напали злоумышленники. Преступники забрали у туристов личные вещи и выстрелили в водителя, после чего скрылись.

    Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Правоохранительные органы ведут расследование происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре полиция ЮАР сообщила о гибели 27 человек в результате двух вооруженных нападений.

    В августе премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения за убийство брата и сестры из России в курортной провинции.

    В марте специалист по связям Африки и России Стивен Груздь стал жертвой похищения и убийства в Южно-Африканской Республике.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 08:05 • Новости дня
    Россиянка завоевала титул на международном конкурсе красоты в Австралии

    Жительница Уфы Шангареева выиграла международный конкурс красоты в Австралии

    Россиянка завоевала титул на международном конкурсе красоты в Австралии
    @ chulpann.shangareeva

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жительница Уфы Чулпан Шангареева стала победительницей международного конкурса красоты и лидерства Miss, Ms. And Mrs. Summit International 2026 в Австралии.

    Финал состязания прошел 8 ноября в австралийском городе Голд-Кост. Россиянка получила титул Ms. Summit International 2026, передает ТАСС.

    «Не могу поверить, что моя цель – достойно представить Россию на международной арене, показать всему миру, что российские женщины не только самые красивые, но и целеустремленные, успешные, образованные и сильные – достигнута», – заявила Шангареева.

    Она добавила, что путь от регионального этапа к победе занял у нее меньше полугода, что доказывает отсутствие невозможного для женщин из России. Шангареева выразила благодарность организаторам с российской и австралийской стороны, а также своим близким.

    В мае победительница выиграла региональный этап конкурса «Миссис Россия Мира: Республика Башкортостан – 2026», а в июне получила титул «Классик» на национальном этапе. В финале конкурса в Австралии участвовали 28 победительниц соревнований из разных стран, в том числе США, Японии и Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу студентку из Тюмени Александру Сташкевич выбрали для участия в 75-м международном конкурсе «Мисс Вселенная» в Пуэрто-Рико.

    В прошлом месяце россиянка Яна Кривченко вошла в пятерку финалисток международного конкурса красоты «Женщина Вселенной 2026» в Сеуле.

    В марте представительница ЮАР Миллисент Холоди Тлоу завоевала титул «Миссис БРИКС» в Казани.

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    7 ноября 2026, 14:04 • Новости дня
    Российские туристы во Вьетнаме пожаловались на неизвестный вирус

    Во Вьетнаме зафиксировали вспышку неизвестного вируса среди россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отдыхающие во Вьетнаме российские туристы стали массово жаловаться на заражение неизвестным вирусом, симптомы которого включают высокую температуру и сильный кашель.

    Вспышка заболевания зафиксирована в Нячанге – одном из главных вьетнамских курортов. Заболевшие россияне жалуются на появление симптомов гриппа после приезда, сообщают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Местные врачи затрудняются поставить точный диагноз. Среди пострадавших есть дети. По словам отца одной из заболевших девочек, вечером у нее начался насморк, а утром поднялась высокая температура и появилась сильная головная боль. В больнице ребенку прописали противовирусные препараты без постановки конкретного диагноза.

    Еще одна туристка из Москвы рассказала, что страдает от сильного кашля уже три недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила о популярности Вьетнама среди российских туристов на ноябрьские праздники.

    Также во вьетнамском курортном городе Нячанг появился район проживания пенсионерок из России.

    Российский союз туриндустрии не зафиксировал массовых вспышек заражения вирусом Коксаки среди отдыхающих во Вьетнаме россиян.

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    7 ноября 2026, 17:25 • Новости дня
    Посольство связалось с властями Турции из-за задержания 34 россиянок
    Посольство связалось с властями Турции из-за задержания 34 россиянок
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российская дипмиссия в Турции взаимодействует с компетентными органами и гражданками для урегулирования ситуации с задержанными в Анкаре россиянками, сообщили в пресс-службе посольства.

    «В дополнение к ранее переданной информации о 34 задержанных в Анкаре россиянках посольство поддерживает взаимодействие как с турецкими компетентными органами, так и с нашими гражданками в интересах оперативного урегулирования ситуации», – заявили в пресс-службе посольства, передает РИА «Новости».

    Более 30 россиянок задержали в Анкаре по обвинению в нарушении морали и общественного порядка. Они находятся в депортационном центре «Акюрт», с ними работает адвокат. Дипмиссия приняла меры для консульского доступа к задержанным.

    После судебного процесса задержанных иностранок планируется депортировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу турецкий адвокат Шейма Бозтепе призвала установить возможных организаторов схемы вовлечения задержанных россиянок в противоправную деятельность.

    В четверг консульские сотрудники добились личной встречи с гражданками России в Турции.

    В среду стало известно о работе задержанных в Анкаре россиянок танцовщицами в ночных клубах.

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    7 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    Россиянин отсудил у Дании 23 тыс. долларов за ложное обвинение в хакерстве

    Avisen Danmark: Россиянин получил 23 тыс. долларов за ложный арест в Дании

    Tекст: Мария Иванова

    Россиянин Павел Прозоров получил около 23 тыс. долларов компенсации за 146 дней незаконного содержания под стражей в Испании и Дании по подозрению в хакерских атаках.

    Российский предприниматель Павел Прозоров получил 153 тыс. датских крон (около 22,8 тыс. долларов) компенсации и проценты за незаконное тюремное заключение по подозрению в кибератаках на местные компании, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Avisen Danmark.

    В общей сложности россиянин провел под стражей 146 дней. Изначально его задержали в Испании, где он находился два месяца, а в конце августа экстрадировали в Данию. Местная полиция дважды продлевала срок ареста, однако в итоге полностью сняла с него все подозрения.

    «Я никогда не совершал ничего противозаконного ни в Испании, ни в Дании», – сказал Прозоров. Выплаченные прокуратурой деньги он пожертвовал датскому независимому аналитическому центру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года испанский IT-специалист Энрике Ариас Хиль получил политическое убежище в России после обвинений Мадрида в шпионаже и кибератаках.

    В прошлом году Испания аннулировала решение о предоставлении подданства российскому бизнесмену Александру Дмитренко из-за подозрений в связях со спецслужбами.

    Весной прошлого года в Испании задержали подозреваемого в мошенничестве в России на 28 млн рублей.

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    7 ноября 2026, 16:38 • Новости дня
    Вооруженные силы ДРК отбили наступление повстанцев в Северном Киву

    Вооруженные силы ДРК и отряды «Вазалендо» отбили наступление повстанцев

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ДРК) вместе с проправительственными формированиями «Вазалендо» отбили наступление группировки «Фронт возрождения нации» (ФВН) в провинции Северное Киву, сообщает портал Actualite.

    Боевики пытались расширить контроль возле населенных пунктов Ньямабоко, Бутсике и Маханга в районе Масиси. Правительственным силам удалось выбить противника с позиций и отбросить к населенному пункту Касопо, передает ТАСС со ссылкой на портал Actualite.

    Боевые действия возобновились через несколько дней после того, как армия ДРК и ее союзники вернули контроль над населенным пунктом Казинга 31 октября. Соседний населенный пункт Маханга оставался в руках повстанцев.

    ФВН был создан 12 октября в Гоме. Коалицию возглавил бывший президент ДРК Жозеф Кабила, находившийся у власти с 2001 по 2019 год. В состав объединения вошли повстанцы из коалиции «Альянс реки Конго» – «Движение 23 марта».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу боевики из группировки «Союзные демократические силы» убили по меньшей мере 37 мирных жителей на востоке Демократической Республики Конго.

    Ранее Руанда и Демократическая Республика Конго согласились отвести военных с линии соприкосновения.

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    9 ноября 2026, 18:09 • Новости дня
    Военный трибунал ДРК приговорил 66 солдат к смертной казни за трусость

    Anadolu: Военный трибунал ДРК приговорил 66 солдат к смертной казни за трусость

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный трибунал Демократической Республики Конго приговорил 66 военнослужащих к смертной казни по обвинениям, включающим трусость перед врагом.

    Около 70 военнослужащих 3415-го пехотного полка были арестованы 20 октября в области Валикале, где их подразделение участвовало в боях с группировкой «Движение 23 марта», передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.

    Их обвинили в трусости перед врагом, неисполнении приказов и мятеже. К смертной казни приговорены 66 человек, один – к 10 годам заключения, четверо оправданы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы ДРК отбили наступление повстанцев в провинции Северное Киву.

    В прошлом месяце военный суд в ДР Конго приговорил 27 военнослужащих к смертной казни за оставление позиций.

    В начале прошлого года группировка «Твирванехо» вместе с «Движением 23 марта» начала бои против армии Конго.

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    8 ноября 2026, 11:18 • Новости дня
    Посол России счел невозможным возрождение ралли «Дакар» в Африке

    Посол Кураков исключил возвращение ралли «Дакар» в Африку из-за безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возродить всемирно известный ралли-марафон «Дакар» на территории Африки не представляется возможным из соображений безопасности, заявил посол России в Сенегале Дмитрий Кураков.

    Провести ралли-марафон «Дакар» в Африке, в том числе с участием российских гонщиков, не получится из-за проблем с безопасностью, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, или, может быть, к счастью, я 25 лет назад застал один из последних финишей ралли «Париж – Дакар». Там была большая проблема с безопасностью», – сказал Кураков.

    По словам дипломата, гонка считалась опасной не только из-за возможных нападений в Западной Сахаре, но и по причине общей сложности маршрута. Огромная часть дистанции пролегала по пескам, а пустыня не прощает ошибок, подчеркнул он.

    Ралли-марафон проходил в Африке с 1978 по 2007 год и чаще всего финишировал в Дакаре. В 2008 году соревнования отменили из-за угрозы терроризма в Мавритании. За всю историю гонки с 1979 года на ней погибли более 50 человек, включая спортсменов, журналистов и местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посол России в Сенегале Дмитрий Кураков сообщил о предстоящих гастролях солистки Большого театра Александры Дурсеневой.

    Посол России в Сенегале Дмитрий Кураков допустил начало сборки автомобилей Lada на закрытом заводе ГАЗ.

    Ранее победитель ралли «Дакар» в зачете квадроциклов Сергей Карякин рассказал о требовании Международной автомобильной федерации к российским спортсменам выразить солидарность народу Украины для допуска на соревнования.

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    9 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Россиянка погибла на сербском курорте Златибор

    RINA: Тело 20-летней россиянки нашли на тротуаре на курорте Златибор в Сербии

    Tекст: Денис Тельманов

    На сербском курорте Златибор обнаружили мертвой 20-летнюю гражданку России, правоохранительные органы не исключают версию убийства, пишет сербское агентство RINA.

    На тротуаре перед домом в центральной части поселка нашли тело девушки, передает РИА «Новости» со ссылкой на RINA. «Речь идет о девушке в возрасте около 20 лет, гражданке РФ. Пока не установлены обстоятельства, при которых она погибла… Существует вероятность того, что это – убийство», – сообщили в отделении прокуратуры города Ужице.

    Поселок Златибор располагается на одноименном горном массиве в 200 км к западу от Белграда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд в Белграде арестовал гражданина Турции по подозрению в убийстве жительницы Петербурга.

    В июле полиция Сербии задержала подозреваемых в гибели россиянки. На окраине сербской столицы обнаружили спрятанное в чемодан тело пропавшей туристки.

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    8 ноября 2026, 09:00 • Новости дня
    В Буркина-Фасо назвали выгодный для россиян бизнес по переработке фруктов

    Предпринимателям из России предложили производить соки в Буркина-Фасо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава российско-буркинийского клуба бизнеса и дружбы Кристиан Феликс Уэдраого заявил, что российские предприниматели могут выгодно инвестировать в переработку сельскохозяйственной продукции в Буркина-Фасо.

    Российские бизнесмены имеют возможность вложить средства в производство фруктовых соков на территории африканского государства, передает РИА «Новости».

    «Кроме полезных ископаемых, у нас есть много отраслей как, допустим, фрукты. Мы производим очень много апельсинов, помидоров… Но кроме одного завода, который делает манговый сок, пока эта область не развита», – сказал Уэдраого.

    По его словам, Буркина-Фасо обладает большим потенциалом для иностранных инвестиций в сфере переработки, так как сейчас основная часть сельскохозяйственной продукции уходит на экспорт в сыром виде.

    Он добавил, что правительство страны активно привлекает зарубежных инвесторов, развивает государственную аграрную программу и совершенствует законодательную базу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу директор группы школ Святого Анатолия в Буркина-Фасо Кристиан Феликс Уэдраого ввел для учеников уроки русского языка.

    Во вторник Россия и Буркина-Фасо заключили соглашение о безвозмездной передаче африканской стране вакцин против оспы птиц.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о ведении российскими компаниями дел в Африке без выкачивания прибыли.

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    8 ноября 2026, 10:58 • Новости дня
    Партия Рамапосы получила треть голосов на местных выборах в ЮАР

    Избирком ЮАР: Партия «Африканский национальный конгресс» набрала 30,7% голосов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Партия «Африканский национальный конгресс» под руководством президента ЮАР Сирила Рамапосы набрала 30,7% голосов после подсчета 99% бюллетеней на муниципальных выборах в стране.

    Правящая партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) получила менее трети голосов избирателей и взяла под контроль 53 местных совета, пишет ТАСС со ссылкой на Избирательную комиссию ЮАР. На второй позиции расположился «Демократический альянс» (ДА) с результатом 24,6% и контролем над 12 советами.

    Ни одной из политических сил не удалось завоевать абсолютное большинство в муниципальных советах крупнейших городов страны, включая Преторию, Йоханнесбург и Дурбан. Исключением стал Кейптаун, где власть сохранил ДА. Управлять мегаполисами предстоит новым коалициям.

    Третье и четвертое места заняли оппозиционные партии «Умконто ве сизве» бывшего лидера страны Джейкоба Зумы и «Борцы за экономическую свободу» Джулиуса Малемы, набравшие 9,7% и 6,2% соответственно.

    Южноафриканская радиостанция SABC указала на дальнейшее ослабление позиций АНК, результат которого последовательно падал с 53,9% на выборах в 2016 году до 45,5% в 2021 году. В ближайшее время избирком завершит рассмотрение заявлений о нарушениях и огласит окончательные итоги голосования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель программы по Африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA), специалист по связям Африки и России Стивен Груздь стал жертвой похищения в ЮАР, в результате которого был убит группой преступников.

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    8 ноября 2026, 08:46 • Новости дня
    Российский посол допустил старт сборки автомобилей Lada в Сенегале

    Посол России Кураков допустил запуск сборки автомобилей Lada в Сенегале

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в африканской стране Дмитрий Кураков заявил, что на закрытом заводе ГАЗ в Сенегале могут начать сборку отечественных автомобилей марки «Лада».

    Производство российских автомобилей «Лада» может быть организовано на территории Сенегала, передает РИА «Новости».

    Дипломат напомнил о существовании закрытого в настоящее время завода по сборке грузовиков и автобусов ГАЗ в африканском государстве.

    «Мы не исключаем возможности, что на базе этого завода можно было бы собирать и наши автомобили, в том числе «Лады». Я помню, лет 25 назад они пользовались очень большой популярностью и в Сенегале, и в соседних странах», – сказал Кураков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, АвтоВАЗ сообщил об увеличении экспорта на 31%.

    Ранее глава автоконцерна Максим Соколов назвал актуальной локализацию машин Lada в Иране.

    Также компания запустила розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura.

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    8 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    У берегов Сенегала затонула лодка с нелегальными мигрантами

    У побережья Сенегала при крушении лодки с мигрантами погиб 21 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство внутренних дел Сенегала сообщило о гибели по меньшей мере 21 человека в результате крушения лодки с мигрантами у побережья страны.

    К вечеру субботы властям удалось спасти одного выжившего и обнаружить 21 тело, пишет Reuters.

    Инцидент произошел недалеко от города Кебемер, расположенного примерно в 180 км к северу от Дакара. Поисково-спасательные операции продолжаются, специалисты ищут возможных выживших.

    В заявлении ведомства отмечается, что на борту находились люди, пытавшиеся нелегально мигрировать, однако точное число пассажиров не называется. По данным правозащитной группы Walking Borders, за первые пять месяцев этого года при попытке добраться до Канарских островов из Западной Африки погибли 635 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце по меньшей мере 30 человек погибли в Демократической Республике Конго в результате столкновения двух судов на реке.

    В сентябре Морская служба Испании перехватила у Канарских островов дрейфовавшее судно из Гамбии с беженцами на борту.

    В прошлом году вблизи Канарских островов перевернулась лодка с примерно 180 мигрантами.

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    8 ноября 2026, 14:28 • Новости дня
    Президент Сомали направил войска к зданию Верховного суда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сомали обострился конституционный кризис из-за противостояния президента Хасана Шейха Мохамуда с Верховным судом, к зданию которого глава государства направил около 300 военных.

    Отстраненный президентом председатель Верховного суда Сомали Баше Юсуф Ахмед заявил об угрозе своей безопасности и потребовал вывести военнослужащих из района расположения суда, передает ТАСС со ссылкой на портал Hiiraan Online.

    «Я защищаю не свою должность, я защищаю закон. Президент должен вывести 300 солдат, которых он разместил вокруг Верховного суда», – заявил Ахмед.

    Ранее Мохамуд объявил об увольнении Ахмеда и назначении на его место Ибрагима Идле Сулеймана. Суд признал это решение недействительным, а также постановил, что конституционные поправки об увеличении сроков полномочий президента не распространяются на действующее руководство страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Верховный суд Сомали признал незаконным продление полномочий президента Хасана Шейха Мохамуда.

    Ранее Хасан Шейх Мохамуд отменил поездку на саммит в Москву из-за внутриполитических разногласий.

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