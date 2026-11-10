Полиция ЮАР назвала банду дорожных грабителей возможными убийцами россиянина

Сотрудники правоохранительных органов Южно-Африканской Республики ведут масштабное расследование дела об убийстве российского туриста и в качестве одной из версий рассматривают нападение банды дорожных грабителей, передает ТАСС.
Представитель ведомства особо подчеркнул, что к поиску преступников и выяснению всех обстоятельств произошедшего привлечены лучшие следственные кадры Южно-Африканской Республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник портал Nova News сообщил о гибели российского туриста при нападении неизвестных в Южно-Африканской Республике.
Российское посольство потребовало проведения расследования преступления.
В марте группа преступников в ЮАР убила специалиста по связям Африки и России Стивена Груздя.