В Новой Москве нашли тело главврача частной клиники

Труп женщины, на котором присутствуют следы побоев на голове и лице, был найден на лестнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Предварительно установлено, что погибшая – главный врач «км-Клиник» Марина Каган.
Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве задержали девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека.
Также пожилую москвичку приговорили к реальному сроку за заказ убийства мужа.
Ранее в столице нашли тело беременной женщины с признаками насильственной смерти.