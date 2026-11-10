  • Новость часаТрехсторонние переговоры России, США и Украины начались в Абу-Даби
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    Глава ЦБ объяснила жесткость по ключевой ставке
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    Путин призвал нарастить потенциал ОДКБ
    США предложили допустить Европу к следующим переговорам по Украине
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    10 ноября 2026, 11:25 • Новости дня

    Лавров заявил о надежде на решимость США вести диалог по безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что у американской администрации хватит решимости для продолжения диалога по гарантиям безопасности в контексте ситуации на Украине.

    Глава внешнеполитического ведомства выступил на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности, передает ТАСС.

    «Не питая иллюзий, наученные опытом, очень надеемся, что на этот раз у администрации Соединенных Штатов хватит решимости продолжать этот диалог с прицелом на достижение честного баланса интересов, когда ничья безопасность не будет ущемляться», – заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник формирование новой системы континентальной безопасности назвали главной темой трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины в Абу-Даби.

    В понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах посвятить встречу в Абу-Даби согласованию принципов урегулирования на Украине.

    Министр отметил положительную оценку Москвой позиции США об обсуждении гарантий безопасности на предстоящих переговорах.

    9 ноября 2026, 21:26 • Новости дня
    Лавров раскрыл подробности предстоящей встречи в Абу-Даби

    Лавров: Участники переговоров в Абу-Даби согласуют принципы урегулирования

    Лавров раскрыл подробности предстоящей встречи в Абу-Даби
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Встречу в Абу-Даби планируется посвятить согласованию принципов, которые одобрят по итогам переговоров по урегулированию на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «При этом понимание, которое все разделяют, заключается в том, что переговоры посвящены согласованию тех принципов, которые будут одобрены в завершение переговоров по полноценному урегулированию», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

    Министр также поприветствовал решение американской стороны вынести на первый план повестки дня переговоров вопросы коллективной безопасности.

    Очередной раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10–11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров положительно оценил позицию США об обсуждении гарантий безопасности на предстоящих переговорах в Абу-Даби.

    Лавров назвал естественным участие в переговорах заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

    На прошлой неделе спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о посредничестве Соединенных Штатов на рабочих переговорах между Россией и Украиной.

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    9 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    Лавров назвал естественным участие Рябкова в переговорах по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Участие заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в переговорах в Абу-Даби вполне естественно, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Участие еще одного моего заместителя, кроме Михаила Галузина, участие Сергея Рябкова, который курирует вопросы Северной Атлантики, вопросы контроля над вооружениями в самом широком плане, и который, кстати, значительную часть своей карьеры провел по проблематике ОБСЕ, оно вполне естественно», – заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Перу Карлосом Эспой. Его цитирует РИА «Новости».

    Министр отметил, что предложение переговорщиков, назначенных президентом США Дональдом Трампом, вынести на первый план повестки дня вопросы коллективной безопасности можно только приветствовать.

    Он добавил, что переговоры посвящены согласованию принципов, которые будут одобрены в завершение процесса полноценного урегулирования конфликта.

    Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об исключительно трехстороннем формате предстоящих переговоров в Абу-Даби при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    В воскресенье политолог Владимир Корнилов назвал неуместным участие европейцев в трехсторонней встрече России, США и Украины в Абу-Даби.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперт назвал провал попыток изоляции России результатом стратегии Путина

    Политолог Данилин: Провал попыток изоляции России – результат стратегии Путина

    Эксперт назвал провал попыток изоляции России результатом стратегии Путина
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Провал изоляции России стал результатом стратегии президента Владимира Путина в выстраивании дипломатического и военного треков в противостоянии с Западом. Впрочем, Европа не оставит своих планов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее в Европе заговорили о провале изоляции России.

    «Евросоюз и мейнстримные СМИ в США начали признавать очевидное: ни о какой изоляции России не может идти и речи. И однозначное тому подтверждение – постоянные контакты президента Владимира Путина с мировыми лидерами», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, об этом свидетельствуют и проводимые в нашей стране масштабные политические и светские мероприятия, которые посещает «огромное число делегаций различных государств».

    Эксперт подчеркнул: отсутствие изоляции России стало результатом верной стратегии Путина в выстраивании дипломатического и военного треков в противостоянии с Западом. При этом внешнеполитические успехи Москвы затрагивают многие сферы, напомнил спикер.

    В связи с этим он указал на решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России для возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    «Таким образом, европейские чиновники и прочие русофобы различного сорта, пытавшиеся уверить себя, что Россия якобы находится в изоляции, признаются миру, что это был не более чем самообман», – детализировал политолог. Впрочем, уточнил собеседник, Москве и ее партнерам не стоит обольщаться по поводу якобы отрезвления европейских «коллег».

    «Признания в провале изоляции России были сделаны на фоне подготовки к новому раунду переговоров в Абу-Даби и обсуждения потенциальной встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Мне это не кажется простым совпадением. Думаю, «явка Европы с повинной» связана лишь с нежеланием Брюсселя оказаться вне контекста главной мировой повестки», – обратил внимание спикер.

    «Наши противники не откажутся от попыток добиваться изоляции России. А нынешние внешнеполитические успехи Москвы, саммиты на высшем уровне и приглашение нашей страны на саммит G20 Брюссель и его заокеанские партнеры воспринимают как личное поражение», – подчеркнул Данилин.

    Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал своих европейских коллег отказаться от попыток изоляции России. В интервью изданию Politico он напомнил про свой состоявшийся телефонный разговор с Путина с участием президента Финляндии Александра Стубба.

    90-минутная беседа трех политиков ошеломила и огорчила некоторых соседей, таких как Дания и Латвия. Стере же выступил в защиту работы прямого канала связи с Кремлем. «Давайте признаем: он не изолирован», – подчеркнул норвежский премьер.

    Общественное восприятие России в Финляндии изменилось в позитивную сторону, указал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, ранее контакты с российской стороной преподносились с негативной коннотацией, но разговор Путина со Стуббом одобрили 75% финнов.

    Действия Трампа по ослаблению санкций против России и заключению деловых сделок с Путиным подрывают усилия по изоляции российской экономики, заявил вице-президент Института Брукингса Бен Харрис в беседе с CNN.

    По его словам, в 2022 году в США существовало твердое убеждение в необходимости полного отказа от российской нефти со стороны правительства и промышленности. Однако сейчас Трамп не видит смысла в санкциях и не рассматривает их как способ урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул Харрис.

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    9 ноября 2026, 16:52 • Новости дня
    Делегация России вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине

    Российская делегация во главе с Мединским вылетела на переговоры в Абу-Даби

    Делегация России вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация вылетела в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.

    Делегация России в понедельник отправилась в ОАЭ, где состоится трехсторонняя встреча по Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в переговорной группе.

    Очередной раунд встреч представителей России, Соединенных Штатов и Украины запланирован на 10 и 11 ноября. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф ранее сообщал о намерении сторон обсудить гарантии безопасности, деэскалацию конфликта, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

    Кремль официально подтвердил участие российской стороны в предстоящих переговорах. Переговорную группу возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава украинской делегации Рустем Умеров объявил об отправке представителей Киева в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении переговоров исключительно в трехстороннем формате.

    На прошлой неделе спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о посредничестве Вашингтона на предстоящей встрече Москвы и Киева.

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    10 ноября 2026, 10:26 • Новости дня
    Минченко оценил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби

    Политолог Минченко: Делегация России в Абу-Даби подобрана для предметных переговоров

    Минченко оценил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби
    @ Екатерина Чеснокова/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В российскую переговорную группу на трехсторонних переговорах в Абу-Даби вошли специалисты высочайшего уровня из разных ведомств – от дипломатов и военных до представителей спецслужб. Такой состав делегации отражает приоритеты и переговорную логику России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «Состав российской делегации, во-первых, сильный. Во-вторых – весьма практически ориентированный», – напомнил Евгений Минченко, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он напомнил, что возглавляет переговорную группу Владимир Мединский – опытный дипломат, который традиционно руководит делегацией на таких переговорах.

    «В трехсторонней встрече в Абу-Даби также примут участие два профильных заместителя министра иностранных дел – Михаил Галузин и Сергей Рябков. Они способны детально раскрыть тему системы сдержек и противовесов в новой системе европейской безопасности», – продолжил собеседник.

    Политолог обратил внимание на широкое представительство Генштаба, который отвечает за оперативную работу и планирование военных операций. В состав переговорной группы вошли начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, а также первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин.

    «Начальник Главного управления Генштаба – это, по сути, руководитель военной разведки. Игорь Костюков – человек, который, что называется, на кончиках пальцев знает, что происходит», – заметил Минченко. Он также счел важным включение в состав делегации Алексея Комкова.

    «Это человек, пользующийся высоким личным доверием Владимира Путина. Ранее он возглавлял Службу собственной безопасности ФСБ, а сейчас руководит Службой оперативной информации и международных связей – фактически отвечает на Лубянке за международное направление. Соответственно, вопросы, связанные с Украиной и европейской безопасностью, для него профильные», – уточнил эксперт.

    «Таким образом, присутствие представителей Минобороны, МИД и Федеральной службы безопасности, а также тот факт, что в делегации люди очень высокого уровня, говорит, что цель поездки – не абстрактные разговоры, а обсуждение вполне конкретных вопросов», – заключил Минченко.

    Ранее стало известно, что переговорная группа России в Абу-Даби включает пять членов делегации и шесть экспертов. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав также включены начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, передает ТАСС.

    В качестве экспертов в переговорную группу входят замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, первый замруководителя службы – руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев.

    Также в составе экспертной группы в переговорах примут участие замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников.

    Напомним, переговоры России, США и Украины в Абу-Даби должны начаться во вторник в 11:50 по местному времени (10:50 мск). Штаты на переговорах представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров.

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    10 ноября 2026, 09:25 • Новости дня
    В переговорную группу России в Абу-Даби вошли 11 человек
    В переговорную группу России в Абу-Даби вошли 11 человек
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В состав российской переговорной группы в Абу-Даби вошли пять членов делегации и шесть экспертов под руководством помощника президента России Владимира Мединского.

    В делегацию, возглавляемую помощником президента Владимиром Мединским, входят начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, а также начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков, передает ТАСС.

    В качестве экспертов в группу включены заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, первый заместитель начальника управления информации Генштаба Александр Зорин, первый заместитель руководителя службы – руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев.

    Кроме того, в числе экспертов – замначальника Управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников.

    Трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби начнутся во вторник в 10:50 мск.

    В понедельник российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби для участия в переговорах между Россией, США и Украиной.

    В воскресенье на Украине раскрыли полный состав делегации Киева под руководством руководителя службы внешней разведки Рустема Умерова.

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    10 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    WP: США сблизили позицию с Россией перед переговорами по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты изменили позицию в пользу России перед трехсторонними переговорами по Украине в Абу-Даби, пишет американская пресса.

    «Решение поставить обсуждение [вопросов безопасности] на повестку дня знаменует собой еще один сдвиг в пользу России, поскольку администрация США отчаянно ищет способы прекращения войны на Украине – то, что [президент США Дональд] Трамп обещал сделать перед возвращением в Белый дом в 2025 году», – говорится в публикации Washington Post, передает РИА «Новости».

    Опасения, что американская администрация может попытаться заставить Киев пойти на соглашение на условиях Москвы, усилились после того, как глава Белого дома сказал, что Украина после конфликта «будет выглядеть несколько иначе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах посвятить встречу в Абу-Даби согласованию принципов по итогам переговоров по урегулированию на Украине.

    В субботу министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США.

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    9 ноября 2026, 17:30 • Новости дня
    Кушнер назвал контакты России и Европы условием урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил о необходимости прямых контактов между Россией и европейскими странами для достижения долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

    По его словам, долгосрочное урегулирование кризиса потребует прямого взаимодействия Москвы и европейских партнеров Вашингтона по вопросам безопасности, пишет ТАСС. «В конечном счете достижение всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования также потребует прямого взаимодействия между Россией и нашими европейскими партнерами по более широким договоренностям в сфере безопасности, которые их затрагивают», – заявил Кушнер.

    Он добавил, что вместе со спецпосланником Вашингтона по миротворческим миссиям Стивом Уиткоффом планирует провести консультации с представителями Евросоюза, НАТО, Украины, Германии, Франции, Британии и Италии. Встречи пройдут перед началом двухдневных трехсторонних переговоров с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби.

    Эти обсуждения станут первыми трехсторонними переговорами с февраля, отметил Кушнер. Цель контактов заключается в том, чтобы свести Москву и Киев вместе для прямого обсуждения послевоенных обеспокоенностей и потенциальных решений, что должно укрепить импульс для перехода к следующему этапу диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении предстоящих переговоров в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал невозможным завершение конфликта без диалога европейских стран с Россией.

    В пятницу Джаред Кушнер допустил расширение формата переговоров за счет европейских союзников США.

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    9 ноября 2026, 16:03 • Новости дня
    Украинская делегация направилась на переговоры в ОАЭ

    Умеров: Делегация Украины отправилась на переговоры в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская делегация направилась в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта, сообщил глава делегации Рустем Умеров.

    Переговоры запланированы на 10–11 ноября, передает ТАСС. Умеров подтвердил присутствие в ОАЭ представителей европейских стран, включая Британию, Германию, Италию и Францию, а также представителей НАТО и Еврокомиссии. С ними планируются координационные встречи для выработки совместного понимания шагов в переговорном процессе.

    По словам Умерова, Киев прилагает все усилия для привлечения Европы к участию в дипломатическом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении переговоров в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате.

    В воскресенье глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) вошли в состав украинской делегации.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил об участии европейских стран в трехсторонних переговорах в ОАЭ.

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    9 ноября 2026, 22:48 • Новости дня
    Рубио усомнился в оформлении гарантий безопасности Украине договором с США

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не уверен в готовности Вашингтона закрепить возможные гарантии безопасности Украине в виде договора.

    Рубио, отвечая на вопрос журналистов в Париже о готовности США оформить возможные гарантии безопасности Украине договором, отметил, что такой вариант пока не обсуждался в достаточной степени и может столкнуться с трудностями в Конгрессе, передает ТАСС.

    «Потенциально. Но не знаю, обсудили это мы это уже достаточно подробно. И, как вы знаете, договоры уже не так просто заключить», – сказал госсекретарь.

    Он также указал на сложность урегулирования конфликта на Украине, но подчеркнул, что Вашингтон не намерен отказываться от участия в мирном процессе. Он заявил, что американская сторона будет продолжать попытки добиться завершения боевых действий путем переговоров и убеждена, что конфликт окончится именно политико-дипломатическим соглашением, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о высокой оценке Москвой усилий президента США по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал подход США к разрешению украинского конфликта и потребовал активного участия Европы в мирных переговорах.

    Европейские страны выразили обеспокоенность планами США обсуждать с Россией вопросы европейской безопасности в рамках возможного будущего мирного соглашения по Украине.

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    9 ноября 2026, 15:33 • Новости дня
    Лавров поприветствовал американский подход к переговорам в Абу-Даби

    Лавров: Россия приветствует подход США к гарантиям безопасности на переговорах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия положительно оценивает позицию США об обсуждении гарантий безопасности на предстоящих переговорах в Абу-Даби, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал слова американского госсекретаря Марко Рубио о том, что ключевое значение на встрече и в контексте украинского кризиса приобретают вопросы безопасности, передает РИА «Новости».

    «Сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе. Мы такой подход только приветствуем», – подчеркнул глава МИД.

    Новый раунд трехсторонних консультаций с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева состоится в ОАЭ 10-11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби.

    На прошлой неделе Лавров рассказал о сроках объявления конкретной даты возможной встречи.

    В прошлом месяце министр заявил о понимании США российских аргументов по поводу этой встречи.

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    9 ноября 2026, 17:19 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО более пяти часов летал вокруг Калининградской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области, территорию которой облетал по кругу, сообщили в авиадиспетчерских службах.

    «Самолет-разведчик Bombardier Artemis II сегодня вновь был замечен в районе Калининградской области, территорию которой облетал по кругу, находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы», – сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских службах.

    По его словам, борт начал работу в районе российского региона около 11:45 мск и взял курс на аэродром постоянного базирования в румынской Констанце. Самолет совершал полет на высоте около 10 км без использования коридоров, выделенных для гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.

    В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В среду американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II пролетел вдоль границ Калининградской области, проходя через воздушное пространство Литвы и Польши.

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    9 ноября 2026, 23:43 • Новости дня
    Рубио признал зависимость гарантий безопасности Украине от позиции России

    Tекст: Антон Антонов

    Запад сможет предоставить Украине лишь такие гарантии безопасности, которые устроят Россию, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио подчеркнул, что ключом к завершению конфликта станет ощущение Украины собственной безопасности, передает ТАСС.

    «И, разумеется, чтобы это сработало, на такое должна согласиться и Россия», – заявил госсекретарь США.

    По словам Рубио, именно фактор согласия России делает переговоры по Украине критически важными. Он напомнил, что находится в Париже для участия в совещании глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи, и отметил, что обсуждение гарантий безопасности Киеву является одной из ключевых тем предстоящих контактов.

    Госсекретарь США сообщил, что окончательных предложений по гарантиям безопасности Украине пока не существует и «финальный план» не согласован. По его словам, обсуждаются различные концепции послевоенных гарантий, включая потенциальное предоставление Киеву механизмов, аналогичных закрепленным в статьях 5 и 4 Североатлантического договора о коллективной обороне и консультациях союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил о сомнениях в готовности Вашингтона закрепить возможные гарантии безопасности Украине отдельным договором.

    Ранее европейские страны оказались не готовы к заявлению спецпосланника американского президента Джареда Кушнера о переговорах по европейской безопасности с Россией в рамках возможного будущего мирного соглашения по Украине.

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    9 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    Самолет как у Уиткоффа прибыл в ОАЭ в преддверии встречи по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ОАЭ прибыл самолет той же модели и с тем же номером, что у спецпосланника США Стива Уиткоффа, перед трехсторонними переговорами по Украине.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября, передает РИА «Новости». По полетным данным, самолет Bombardier Global 7500 вылетел из аэропорта города Дейния-Бич в штате Флорида около 02.28 мск и приземлился в Абу-Даби в 15.47 мск.

    Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил о направлении делегации в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах.

    В пятницу президент Владимир Путин обсудил предстоящие в ОАЭ переговоры по украинскому урегулированию с постоянными членами Совета безопасности.

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    9 ноября 2026, 21:24 • Новости дня
    Reuters: Уиткофф и Кушнер могут посетить Россию после переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут посетить Россию для встречи с руководством страны после трехсторонних консультаций в Абу-Даби, сообщило агентство Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц, «посланники США могут встретиться с (президентом России Владимиром) Путиным в России после переговоров в Абу-Даби», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Стив Уиткофф и Джаред Кушнер оказались вероятными представителями США на переговорах по Украине в Абу-Даби.

    В прошлом месяце переговорщики запланировали визит в Москву в течение двух недель.

    В сентябре Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в российскую столицу для переговоров с Владимиром Путиным.

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