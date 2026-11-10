Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов, достигнув рекордных показателей. Китайские фабрики продолжают активно находить покупателей по всему миру, пишет The New York Times.
При этом отмечается, что стремительный экспортный бум вызывает растущие опасения из-за его потенциального влияния на экономики стран, являющихся торговыми партнерами Пекина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пекин и Брюссель продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию. В сентябре автор газеты Financial Times Райан Авент предрек негативное влияние роста торгового профицита Китая на экономики развитых стран. В августе Главное таможенное управление КНР зафиксировало увеличение объема двусторонней торговли Китая и европейских стран до 530 млрд долларов.