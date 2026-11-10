  • Новость часаТрехсторонние переговоры России, США и Украины начались в Абу-Даби
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    10 ноября 2026, 10:57 • Новости дня

    Путин призвал нарастить потенциал ОДКБ из-за международной напряженности

    Путин заявил о необходимости нарастить оборонный потенциал ОДКБ

    Путин призвал нарастить потенциал ОДКБ из-за международной напряженности
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин призвал наращивать потенциал Организации Договора о коллективной безопасности на фоне сохраняющейся международной напряженности, глава российского государства заявил об этом в приветствии участникам Международного форума ОДКБ, которое зачитал вице-премьер Алексей Оверчук.

    «Государствами-членами ОДКБ накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества. Вместе с тем очевидно, что с учетом сохраняющейся международной напряженности важно и далее наращивать потенциал организации, координацию усилий по решению стоящих перед ней задач, в первую очередь в сфере обороны, в вопросах противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с киберпреступлениями, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией», – цитирует приветствие Путина РИА «Новости».

    Президент отметил участие в форуме представителей органов власти, военных ведомств, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также ученых и экспертов.

    В ходе заседаний участникам предстоит оценить влияние современных вызовов на геополитическую обстановку в Евразии и обсудить меры по укреплению стабильности в регионе. Глава государства выразил уверенность в востребованности инициатив форума на практике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл в Россию для участия в совместных заседаниях ОДКБ.

    Путин указал на важность использования аналитического потенциала советов безопасности стран СНГ для обеспечения стабильности.

    9 ноября 2026, 19:06 • Новости дня
    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию

    Акции «КамАЗа» выросли на 20% после предложения Путина поддержать компанию

    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки автомобилестроительной компании «КамАЗ» выросли на 20% после того, как президент Владимир Путин высказал идею обновления регионального транспорта для поддержки машиностроения.

    На пике рост акций компании по сравнению с воскресеньем составил 16,64%, цена за бумагу достигла 70,1 рубля. К уровню закрытия торгов пятницы акции подорожали на 20%, передает РБК.

    Соответствующую инициативу российский лидер озвучил во время встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. «Нам нужно делать еще программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств. Мы бы поддержали машиностроение», – заявил Путин.

    Отмечается, что вслед за заявлением президента также выросли акции производителя спецтехники и пассажирского транспорта ПАО «Нефаз» – на 9,5% (до 217 рублей), а акции «Соллерс» подорожали на 8% (до 420,5 рубля).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Владимир Путин заявил об уверенном росте машиностроительной отрасли на внутреннем и зарубежных рынках вопреки внешнему давлению.

    На встрече с гендиректором «КамАЗа» Сергеем Когогиным Владимир Путин поделился положительными впечатлениями от управления современной моделью большегруза. Президент отметил повышение налоговых отчислений «КамАЗа» в бюджет.

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    9 ноября 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперт назвал провал попыток изоляции России результатом стратегии Путина

    Политолог Данилин: Провал попыток изоляции России – результат стратегии Путина

    Эксперт назвал провал попыток изоляции России результатом стратегии Путина
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Провал изоляции России стал результатом стратегии президента Владимира Путина в выстраивании дипломатического и военного треков в противостоянии с Западом. Впрочем, Европа не оставит своих планов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее в Европе заговорили о провале изоляции России.

    «Евросоюз и мейнстримные СМИ в США начали признавать очевидное: ни о какой изоляции России не может идти и речи. И однозначное тому подтверждение – постоянные контакты президента Владимира Путина с мировыми лидерами», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, об этом свидетельствуют и проводимые в нашей стране масштабные политические и светские мероприятия, которые посещает «огромное число делегаций различных государств».

    Эксперт подчеркнул: отсутствие изоляции России стало результатом верной стратегии Путина в выстраивании дипломатического и военного треков в противостоянии с Западом. При этом внешнеполитические успехи Москвы затрагивают многие сферы, напомнил спикер.

    В связи с этим он указал на решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России для возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    «Таким образом, европейские чиновники и прочие русофобы различного сорта, пытавшиеся уверить себя, что Россия якобы находится в изоляции, признаются миру, что это был не более чем самообман», – детализировал политолог. Впрочем, уточнил собеседник, Москве и ее партнерам не стоит обольщаться по поводу якобы отрезвления европейских «коллег».

    «Признания в провале изоляции России были сделаны на фоне подготовки к новому раунду переговоров в Абу-Даби и обсуждения потенциальной встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Мне это не кажется простым совпадением. Думаю, «явка Европы с повинной» связана лишь с нежеланием Брюсселя оказаться вне контекста главной мировой повестки», – обратил внимание спикер.

    «Наши противники не откажутся от попыток добиваться изоляции России. А нынешние внешнеполитические успехи Москвы, саммиты на высшем уровне и приглашение нашей страны на саммит G20 Брюссель и его заокеанские партнеры воспринимают как личное поражение», – подчеркнул Данилин.

    Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал своих европейских коллег отказаться от попыток изоляции России. В интервью изданию Politico он напомнил про свой состоявшийся телефонный разговор с Путина с участием президента Финляндии Александра Стубба.

    90-минутная беседа трех политиков ошеломила и огорчила некоторых соседей, таких как Дания и Латвия. Стере же выступил в защиту работы прямого канала связи с Кремлем. «Давайте признаем: он не изолирован», – подчеркнул норвежский премьер.

    Общественное восприятие России в Финляндии изменилось в позитивную сторону, указал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, ранее контакты с российской стороной преподносились с негативной коннотацией, но разговор Путина со Стуббом одобрили 75% финнов.

    Действия Трампа по ослаблению санкций против России и заключению деловых сделок с Путиным подрывают усилия по изоляции российской экономики, заявил вице-президент Института Брукингса Бен Харрис в беседе с CNN.

    По его словам, в 2022 году в США существовало твердое убеждение в необходимости полного отказа от российской нефти со стороны правительства и промышленности. Однако сейчас Трамп не видит смысла в санкциях и не рассматривает их как способ урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул Харрис.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    10 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Постпред Украины при ООН предложил России переговоры в Антарктиде

    Постпред Украины при ООН Мельник предложил России переговоры в Антарктиде

    Постпред Украины при ООН предложил России переговоры в Антарктиде
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский постпред при ООН Андрей Мельник заявил, что Владимир Зеленский готов провести встречу с президентом Владимиром Путиным в любой точке мира, в том числе в Антарктиде, но не в Москве, пишут украинские СМИ.

    «Президент Украины готов встретиться с Путиным при первой же возможности – во Флориде в декабре на полях саммита G20 или в любом другом месте мира, если потребуется, даже в Антарктиде – где угодно, но не в Москве», – цитирует Мельника «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о передаче Москве сигналов о готовности Зеленского к личной встрече с Путиным.

    В апреле Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным на нейтральной территории, предложив США или Ближний Восток.

    В прошлом году Сибига отвергал приглашение Путина для Зеленского на переговоры в Москве.

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    10 ноября 2026, 00:09 • Новости дня
    Путин поздравил личный состав МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел
    Путин поздравил личный состав МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел, отметив особое уважение общества к работе полиции и роль ведомства в защите прав граждан и суверенитета страны.

    «Поздравляю ветеранов, личный состав и гражданский персонал МВД России с Днём сотрудника органов внутренних дел», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    Путин отметил, что профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел широко отмечается по всей стране и символизирует уважение к тем, кто честно выполняет долг, противостоит преступникам, защищает жизнь и права людей, безопасность и суверенитет страны.

    Он отдельно обратился к ветеранам, которые своим примером воспитали достойную смену, напомнил, что история МВД насчитывает более двух веков, а само ведомство является одним из ключевых звеньев правоохранительной системы с широкими техническими и оперативными возможностями и расширенными полномочиями.

    Президент указал на положительные результаты по ряду направлений работы органов внутренних дел и призвал развивать эту динамику, усиливая борьбу с криминалом, нелегальным оборотом наркотиков и киберпреступностью, а также укрепляя общественный порядок и безопасность дорожного движения.

    Путин пообещал и дальше совершенствовать правовые и социальные гарантии для сотрудников МВД, повышать престиж сложной и рискованной профессии, поблагодарил руководство и личный состав за верность долгу и выразил уверенность в их готовности безупречно выполнить поставленные задачи.

    «Ещё раз поздравляю вас с праздником. Желаю всего самого доброго вам, вашим родным и близким», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Путин подписал указ о присвоении званий высшего начальствующего состава 14 сотрудникам Министерства внутренних дел.

    В марте Путин подчеркнул важность решения проблемы некомплекта кадров в МВД и повышения материального обеспечения сотрудников.

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    9 ноября 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Богомолова

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин освободил Кирилла Богомолова от должности заместителя руководителя Россотрудничества.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    «Освободить Богомолова Кирилла Сергеевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», – говорится в указе главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин официально утвердил Наталию Киселеву в должности заместителя руководителя Россотрудничества.

    В том же месяце Путин утвердил кандидатуру Константина Колпакова на пост заместителя руководителя Россотрудничества.

    В июне глава государства утвердил назначение Алексея Клещева замглавы Россотрудничества.

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    9 ноября 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин пообещал разобраться с низкими ценами на закупку зерна

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым заявил, что власти будут разбираться с низкими закупочными ценами на зерно.

    Глава государства отреагировал на сообщение Минниханова о хороших показателях уборки урожая, которые омрачаются вопросами по стоимости зерна, передает ТАСС.

    «Так как логистика закрыта, цена зерна пока низкая, конечно, это беспокоит», – отметил Минниханов.

    «С этим будем разбираться вместе», – ответил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин заявил о первом месте России в мире по объемам экспорта зерна.

    В сентябре глава государства сообщил о планах обсудить дополнительные меры помощи отечественным аграриям.

    В прошлом году Путин подчеркнул снижение темпов сельхозпроизводства в Ростовской области из-за потерь урожая.

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    9 ноября 2026, 19:36 • Новости дня
    Песков назвал преждевременными разговоры о встрече Путина и Мерца на G20

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преждевременными разговоры о возможной поездке Владимира Путина на саммит Группы двадцати в Майами и контактах с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

    Песков ответил на вопрос о вероятности визита президента на саммит G20 и контактов с Мерцем на полях мероприятия, передает ТАСС. «Да. Пока рано», – заявил представитель Кремля.

    Ранее канцлер Германии сообщил об отсутствии намерений уклоняться от возможности проведения встречи с российским лидером на полях саммита Группы двадцати в случае приезда президента России.

    В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами относительно возможной поездки главы государства на саммит.

    В прошлом месяце представитель Кремля сообщил об отсутствии решения о личном присутствии российского лидера на саммите «Большой двадцатки» в США.

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    9 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Путин похвалил организацию работы компании «Сибур»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым дал высокую оценку организации работы нефтехимической компании «Сибур».

    Глава Татарстана Рустам Минниханов доложил о стабильной ситуации в нефтехимических компаниях региона и выполнении инвестиционных планов предприятием «Сибур», передает ТАСС.

    «Хорошо, молодцы, там хорошо организована работа», – ответил Путин.

    Минниханов также сообщил о нормальном положении дел с нефтедобычей в Татарстане. Отвечая на вопрос президента об увеличении доли несырьевого экспорта, Минниханов пояснил, что в настоящий момент республика перерабатывает около 24 млн тонн нефти, развивая дальнейший передел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин заявил о расчете на сохранение Татарстаном лидерских позиций по многим направлениям развития.

    Владимир Путин пообещал разобраться с низкими закупочными ценами на зерно.

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    9 ноября 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков предрек всеобщее внимание к встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Песков назвал неизбежным внимание мира к встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Планирующаяся на саммите АТЭС встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина привлечет всеобщее внимание, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Встреча в любом случае будет интересная, действительно. И конечно же, она будет притягивать к себе внимание всех в мире», – цитирует Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи президентов России, США и председателя КНР.

    Во вторник представитель Кремля сообщил об обмене сигналами для подготовки трехсторонних переговоров на саммите АТЭС.

    Политолог Игорь Панарин рассказал о попытках западных игроков помешать диалогу руководителей государств.

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    9 ноября 2026, 17:17 • Новости дня
    Путин наделил РАНХиГС статусом научно-методического центра в сфере госслужбы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ о наделении Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) статусом научно-методического центра в сфере государственной и муниципальной службы.

    Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации. Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте обеспечит подготовку кадров, оценку профессионального уровня служащих и их ротацию.

    Согласно документу, академия займется разработкой образовательных программ для чиновников и проведением фундаментальных исследований в интересах администрации президента и других госорганов. РАНХиГС также получила полномочия по созданию методов личностно-профессиональной диагностики претендентов на государственные должности.

    Указ закрепляет за академией право утверждать собственные образовательные стандарты по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также обрабатывать сведения о лицах в кадровых резервах. Правительство должно привести свои нормативные акты в соответствие с документом в течение трех месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин распорядился создать в регионах университетские центры подготовки научных кадров.

    В июле глава государства поручил официально ввести в правовое поле статус проходящих стажировку граждан.

    В июне Путин сообщил о появлении в российских высших учебных заведениях образовательного модуля по изучению русского языка как государственного.

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    9 ноября 2026, 13:32 • Новости дня
    Эрдоган заявил о намерении продолжить обсуждение темы Украины с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

    «Мы многократно обсуждали эти вопросы с господином Путиным и будем обсуждать их и впредь. Как известно, на прошлой неделе мы разговаривали с господином Зеленским, и будем разговаривать и дальше», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

    При этом политик конкретные сроки возможных контактов уточнять не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Эрдоган решил обсудить с кабинетом министров переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

    В субботу глава турецкого государства заявил о намерении Анкары вносить вклад в разрешение кризиса.

    В четверг турецкий лидер выразил желание в ближайшее время провести переговоры с Путиным.

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    9 ноября 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин встретился с главой Татарстана Миннихановым

    Путин провел рабочую встречу с главой Татарстана Миннихановым в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым для обсуждения положения дел в республике.

    Президент России провел рабочую встречу с руководителем Татарстана для обсуждения текущего положения дел в регионе, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на встрече планировался серьезный разговор по вопросам развития республики. В Кремле подчеркнули важность Татарстана, назвав регион одним из важнейших субъектов страны с высоким экономическим, промышленным и социальным потенциалом.

    Путин и Минниханов регулярно проводят подобные беседы. Предыдущая встреча состоялась в июне, когда Казань принимала саммит Россия – АСЕАН. Российский лидер высоко оценил уровень организации этого мероприятия и назвал Татарстан одним из лидеров технологического развития государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минниханов обсудил с индонезийскими партнерами установление прямого авиасообщения.

    Летом глава Татарстана сообщил о превышении объема торговли региона с Китаем отметки в 3 млрд долларов.

    Напомним, Минниханов пообещал Путину решить проблему нехватки врачей.

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    9 ноября 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин назвал блестящим выступление российских батутистов на чемпионате мира
    Путин назвал блестящим выступление российских батутистов на чемпионате мира
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поздравил российских спортсменов Дмитрия Нартова, Кирилла Пантелеева и Галину Бегим с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира по прыжкам на батуте.

    Глава государства отметил блестящее выступление Нартова и Пантелеева в синхронных прыжках. Он подчеркнул, что спортсмены оказались сильнее и техничнее соперников.

    «В синхронных прыжках вы были сильнее, техничнее соперников, продемонстрировали лучшие качества, достойные настоящих чемпионов. Так держать», – заявил Путин в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Президент также направил поздравление Галине Бегим, которая завоевала золотую медаль в соревнованиях на двойном минитрампе. Российский лидер подчеркнул, что спортсменка оправдала надежды тренеров и болельщиков, подтвердив высокий уровень отечественной школы прыжков на батуте.

    Чемпионат мира по прыжкам на батуте проходил в китайском Нанкине и завершился 8 ноября. Сборная России выступала на соревнованиях с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сборная России по прыжкам на батуте одержала победу в общекомандном финале чемпионата мира.

    В субботу Галина Бегим завоевала золотую медаль в соревнованиях на двойном минитрампе.

    Россиянин Илья Пенкин выиграл серебряную награду турнира.

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    9 ноября 2026, 15:18 • Новости дня
    Путин поприветствовал Минниханова на татарском языке

    Путин и глава Татарстана Минниханов обменялись приветствиями на татарском языке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов обменялись традиционным приветствием «исэнмесез» перед началом рабочей встречи.

    Российский лидер в понедельник провел встречу с главой республики, передает РИА «Новости». «Исэнмесез», – сказал президент.

    Тем же приветствием ответил Минниханов, после чего они обменялись крепким рукопожатием.

    Слово «исэнмесез» обозначает приветствие на татарском языке, которое переводится как «здравствуйте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым пообещал разобраться с низкими закупочными ценами на зерно.

    Президент России заявил о расчете на сохранение республикой лидерских позиций по многим направлениям развития.

    Глава государства дал высокую оценку организации работы нефтехимической компании «Сибур».

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    9 ноября 2026, 14:18 • Новости дня
    Путин выразил надежду на сохранение лидерских позиций Татарстана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым заявил, что рассчитывает на сохранение республикой лидерских позиций по многим направлениям развития.

    «Нормально у вас все, обстановка хорошая. Надеюсь, что Татарстан будет удерживать завоеванные лидерские позиции по очень многим направлениям», – приводит слова Путина ТАСС.

    В ответ на слова Минниханова, что у региона нет иного пути и что Татарстан является крупнейшим потребителем электроэнергии, президент отметил, что рост потребности свидетельствует о развитии экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым для обсуждения положения дел в республике.

    Летом Владимир Путин назвал Татарстан одним из лидеров технологического и промышленного развития России.

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